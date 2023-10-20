ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ປະທັບໃຈຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, ໄອໂອ

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນໜ່ວຍທີ XNUMX ຂອງດາວພະຫັດ, ໄອໂອ, ໃນລະຫວ່າງການບິນ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່ອງຮອຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະພື້ນຜິວຄ້າຍຄືລາວາເທິງດວງຈັນ. ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ Juno ໄດ້ໃຫ້ແລ້ວກ່ຽວກັບ Jupiter ແລະດວງຈັນຂອງມັນ.
ຄວາມສາມາດຂອງ Juno ໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ຂະຫຍາຍພາລະກິດເພື່ອສຳຫຼວດລະບົບ Jovian ຕື່ມອີກ. ໂດຍການຈັບພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Io ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈະສາມາດສະກັດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບດວງຈັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້.
Io ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງແລະຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ພື້ນຜິວຂອງມັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພູເຂົາໄຟຈໍານວນຫລາຍແລະສະນຸກເກີຂອງ lava silicate, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າລະເບີດແລະອາຍແກັສຊູນຟູຣິກອອກມາ. ກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຫັນໄດ້ຈາກໂລກດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ telescope ໄດ້.
ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ Io ນີ້, Juno ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື JunoCam ຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການບິນ. ເຄື່ອງມືນີ້ໄດ້ສ້າງວິດີໂອ time-lapse, ເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດສາມາດຈັບເອົາດວງຈັນຈາກມຸມຕ່າງໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການພູໄຟຂອງ Io ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງຈັນ.
ພາລະກິດຂອງ Juno, ເປີດຕົວໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2011, ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບດາວພະຫັດ 4 terabits ແລ້ວ. ມັນໄດ້ມາຮອດດາວເຄາະຍັກໃນວັນທີ 2016 ກໍລະກົດ 2025, ແລະຈະສືບຕໍ່ສຶກສາຕໍ່ໄປເຖິງປີ XNUMX ຫຼື ຕາບໃດທີ່ມັນຍັງດຳເນີນງານຢູ່.
ພາລະກິດຂະຫຍາຍຂອງຍານອະວະກາດຈະສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ, ລວມທັງ Europa ແລະ Io. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບໃໝ່ແຕ່ລະຄັ້ງ, Juno ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງອາຍແກັສທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະດວງຈັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ.
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