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ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ປະທັບໃຈຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, ໄອໂອ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ປະທັບໃຈຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, ໄອໂອ

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນໜ່ວຍທີ XNUMX ຂອງດາວພະຫັດ, ໄອໂອ, ໃນລະຫວ່າງການບິນ. ຮູບ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພູ​ໄຟ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ແລະ​ພື້ນ​ຜິວ​ຄ້າຍ​ຄື​ລາ​ວາ​ເທິງ​ດວງ​ຈັນ. ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ Juno ໄດ້ໃຫ້ແລ້ວກ່ຽວກັບ Jupiter ແລະດວງຈັນຂອງມັນ.

ຄວາມສາມາດຂອງ Juno ໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ເຮັດໃຫ້ອົງການ NASA ຂະຫຍາຍພາລະກິດເພື່ອສຳຫຼວດລະບົບ Jovian ຕື່ມອີກ. ໂດຍການຈັບພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັບ Io ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈະສາມາດສະກັດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບດວງຈັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້.

Io ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງແລະຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ພື້ນຜິວຂອງມັນແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພູເຂົາໄຟຈໍານວນຫລາຍແລະສະນຸກເກີຂອງ lava silicate, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າລະເບີດແລະອາຍແກັສຊູນຟູຣິກອອກມາ. ກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຫັນໄດ້ຈາກໂລກດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ telescope ໄດ້.

ເພື່ອບັນທຶກຮູບພາບທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ Io ນີ້, Juno ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມື JunoCam ຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການບິນ. ເຄື່ອງ​ມື​ນີ້​ໄດ້​ສ້າງ​ວິ​ດີ​ໂອ time-lapse, ເຮັດ​ໃຫ້​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສາ​ມາດ​ຈັບ​ເອົາ​ດວງ​ຈັນ​ຈາກ​ມຸມ​ຕ່າງໆ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສຶກ​ສາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນ​ການ​ພູ​ໄຟ​ຂອງ Io ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ດວງ​ຈັນ.

ພາລະກິດຂອງ Juno, ເປີດຕົວໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2011, ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບດາວພະຫັດ 4 terabits ແລ້ວ. ມັນໄດ້ມາຮອດດາວເຄາະຍັກໃນວັນທີ 2016 ກໍລະກົດ 2025, ແລະຈະສືບຕໍ່ສຶກສາຕໍ່ໄປເຖິງປີ XNUMX ຫຼື ຕາບໃດທີ່ມັນຍັງດຳເນີນງານຢູ່.

ພາລະກິດຂະຫຍາຍຂອງຍານອະວະກາດຈະສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນທີ່ລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ, ລວມທັງ Europa ແລະ Io. ດ້ວຍການຄົ້ນພົບໃໝ່ແຕ່ລະຄັ້ງ, Juno ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງອາຍແກັສທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະດວງຈັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Space.com: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
- Gizmodo: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– Jet Propulsion Laboratory: [ຊື່ແຫຼ່ງ]

By Gabriel Botha

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