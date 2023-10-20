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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ຄົ້ນພົບກະແສລົມຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດ

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ຄົ້ນພົບກະແສລົມຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດ

ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອັນ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ກ້ອງ​ສ່ອງ​ທາງ​ອາ​ວະ​ກາດ James Webb ຂອງ​ອົງ​ການ NASA, ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ຫັດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດສາຍນ້ໍາ jet ຄວາມໄວສູງຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນ stratosphere ຕ່ໍາຂອງ Jupiter, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.

ການຄົ້ນພົບພິເສດນີ້ໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍອົງການ NASA ໃນວັນທີ 19 ເດືອນຕຸລາ, ໂດຍມີສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນທີ່ມີຄວາມໄວ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດປະມານ 40 ກິໂລແມັດ, ປະກົດການທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ກວ້າງເຖິງ 4,800 ກິໂລແມັດ, ຕັ້ງຢູ່ເໜືອຊັ້ນເມກຫຼັກ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ນໍາ Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque ປະເທດສະເປນສະແດງຄວາມແປກໃຈຂອງທີມງານຂອງລາວຕໍ່ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນແລະຕິດຕາມໄດ້, ຍ້ອນຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງ NASA. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບການຫມຸນວຽນຢ່າງໄວວາຂອງດາວພະຫັດ.

ກະແສລົມຄວາມໄວສູງ, ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມຂອງດາວພະຫັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວທຽບເທົ່າກັບສອງເທົ່າຂອງລົມທີ່ຍືນຍົງຂອງພະຍຸເຮີລິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ. ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ນີ້​ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະ​ທີ່​ໜ້າ​ຊື່ນ​ຊົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ.

ທີມວິໄຈໄດ້ປຽບທຽບການສັງເກດລົມຈາກຊັ້ນເທິງຂອງ Webb ກັບຊັ້ນລຸ່ມຂອງ Hubble Space Telescope, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດວິເຄາະຜົນຂອງລົມ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່າງໆ. ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ຄວາມ​ໄວ​ແລະ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ jet stream ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ.

ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022 ໂດຍໃຊ້ NIRCam ຂອງ Webb. Imke de Pater ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Berkeley, ແລະ Thierry Fouchet ຈາກຫໍສັງເກດການຂອງປາຣີໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການວິທະຍາສາດການປ່ອຍຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ບັນທຶກຮູບພາບຂອງດາວພະຫັດທຸກໆ 10 ຊົ່ວໂມງ. ປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການປະສົມປະສານຂອງສີ່ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະອັນອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ.

ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ Juno ແລະ Cassini ຂອງອົງການ NASA, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble, ຍັງໄດ້ບັນທຶກຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປຂອງດາວພະຫັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque, ສະເປນ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ California, Berkeley
- ຫໍສັງເກດການຂອງປາຣີ

By Robert Andrew

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