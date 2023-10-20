ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ຄົ້ນພົບກະແສລົມຄວາມໄວສູງເທິງດາວພະຫັດ

ການເປີດເຜີຍອັນເລິກເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA, ການເປີດເຜີຍລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດສາຍນ້ໍາ jet ຄວາມໄວສູງຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນ stratosphere ຕ່ໍາຂອງ Jupiter, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ການຄົ້ນພົບພິເສດນີ້ໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍອົງການ NASA ໃນວັນທີ 19 ເດືອນຕຸລາ, ໂດຍມີສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນທີ່ມີຄວາມໄວ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດປະມານ 40 ກິໂລແມັດ, ປະກົດການທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ນີ້ກວ້າງເຖິງ 4,800 ກິໂລແມັດ, ຕັ້ງຢູ່ເໜືອຊັ້ນເມກຫຼັກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ນໍາ Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque ປະເທດສະເປນສະແດງຄວາມແປກໃຈຂອງທີມງານຂອງລາວຕໍ່ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້. ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນປັດຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນແລະຕິດຕາມໄດ້, ຍ້ອນຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງ NASA. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບການຫມຸນວຽນຢ່າງໄວວາຂອງດາວພະຫັດ.
ກະແສລົມຄວາມໄວສູງ, ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມຂອງດາວພະຫັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວທຽບເທົ່າກັບສອງເທົ່າຂອງລົມທີ່ຍືນຍົງຂອງພະຍຸເຮີລິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ. ການເປີດເຜີຍນີ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ທີມວິໄຈໄດ້ປຽບທຽບການສັງເກດລົມຈາກຊັ້ນເທິງຂອງ Webb ກັບຊັ້ນລຸ່ມຂອງ Hubble Space Telescope, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດວິເຄາະຜົນຂອງລົມ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່າງໆ. ການສັງເກດການໃນອະນາຄົດຄາດວ່າຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມໄວແລະຄວາມສູງຂອງ jet stream ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ.
ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022 ໂດຍໃຊ້ NIRCam ຂອງ Webb. Imke de Pater ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Berkeley, ແລະ Thierry Fouchet ຈາກຫໍສັງເກດການຂອງປາຣີໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການວິທະຍາສາດການປ່ອຍຕົວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ບັນທຶກຮູບພາບຂອງດາວພະຫັດທຸກໆ 10 ຊົ່ວໂມງ. ປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການປະສົມປະສານຂອງສີ່ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ລະອັນອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ.
ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ Juno ແລະ Cassini ຂອງອົງການ NASA, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble, ຍັງໄດ້ບັນທຶກຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປຂອງດາວພະຫັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque, ສະເປນ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ California, Berkeley
- ຫໍສັງເກດການຂອງປາຣີ