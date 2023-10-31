James Webb Telescope ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ Crab Nebula

ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກຕົກຢູ່ໃນຄວາມປະຫຼາດໃຈ ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ທີ່ມີພະລັງຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Crab Nebula ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງ supernovae.
The Crab Nebula, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Taurus ປະມານ 6,500 ປີແສງ, ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນດາວພະຫັດທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງດາວດວງໃຫຍ່ໃນປີ 1054 CE. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສຶກສາປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້ເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງ supernovae, ຂຸມດໍາ, ແລະຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmic ອື່ນໆ.
ໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ, NASA ໄດ້ເປີດຕົວ X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ດາວທຽມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ Crab Nebula. ດຽວນີ້, ຮູບພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ໄດ້ເພີ່ມອີກຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ.
ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ສັບສົນຂອງ nebula ໃນລາຍລະອຽດທີ່ຄົມຊັດກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ອົງການ NASA ລາຍງານວ່າ ຮູບແບບຂອງທໍ່ແກັສສີແດງ-ສີສົ້ມ ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຮູບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ໃນປີ 2005. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສູນກາງຂອງ nebula ເປີດເຜີຍສິ່ງໃໝ່ - ການປ່ອຍອາຍພິດຈາກເມັດຝຸ່ນ.
ນໍາພາການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Princeton, ນໍາໂດຍ Tea Temim. ໂດຍການນໍາໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃກ້ອິນຟາເຣດຂອງ Webb telescope (NIRCam) ແລະ Mid-Infrared Instrument (MIRI), ເຂົາເຈົ້າສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ໄດ້. Temim ອະທິບາຍວ່າ, "ຄວາມອ່ອນໄຫວແລະຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງເວັບຂອງ Webb ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກໍານົດອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກຂັບໄລ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂດຍສະເພາະເນື້ອໃນຂອງທາດເຫຼັກແລະ nickel, ເຊິ່ງອາດຈະເປີດເຜີຍວ່າປະເພດຂອງການລະເບີດທີ່ຜະລິດ Crab Nebula."
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກສ່ວນປະກອບຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກຖອດອອກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັງສີ synchrotron ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກສູນກາງຂອງ nebula. ລັງສີນີ້ແມ່ນຜະລິດໂດຍອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າ, ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກຄວາມໄວສູງ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍຕາມເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມປະທັບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ທ່າແຮງຂອງ Crab Nebula ທີ່ເປັນຕົວແບບໃນການສຶກສາ supernovae. ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ, ຜົນກະທົບ, ແລະເງື່ອນໄຂຂອງເຫດການ cosmic ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້.
FAQ:
ຖາມ: Crab Nebula ແມ່ນຫຍັງ?
A: The Crab Nebula ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ supernova ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Taurus 6,500 ປີແສງ. ມັນເກີດຈາກການລະເບີດຂອງຊຸບເປີໂນວາໃນປີ 1054 CE.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາຂອງ Crab Nebula ແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Crab Nebula, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດທີ່ສັບສົນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງມັນ ແລະ ລັງສີທີ່ມັນປ່ອຍອອກມາ.
Q: ລັງສີ synchrotron ແມ່ນຫຍັງ?
A: ລັງສີ Synchrotron ແມ່ນການປົດປ່ອຍລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໂດຍອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າ, ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕາມເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, Princeton University