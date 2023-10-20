NASA ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບ 3D ພິມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອາລູມີນຽມ Rocket Nozzle ສໍາລັບການບິນໃນອາວະກາດເລິກ

ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ຢູ່ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Elementum 3D ເພື່ອພັດທະນາ ແລະທົດສອບຫົວຈັກບັ້ງໄຟທີ່ພິມອອກເປັນ 3D ທີ່ເຮັດດ້ວຍອາລູມີນຽມ. ຫົວສີດ, ເຮັດດ້ວຍອະລູມີນຽມແບບໃໝ່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ A6061-RAM2, ມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າຫົວຫົວແບບດັ້ງເດີມ ແລະສາມາດບັນທຸກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການບິນໃນພື້ນທີ່ເລິກ. ອະລູມິນຽມເປັນໂລຫະທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ອົງປະກອບນ້ໍາຫນັກເບົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຕໍ່າຂອງມັນແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດເພີ່ມເຕີມຂອງຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກລູກ.
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Reactive Additive Manufacturing for Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE), NASA ໄດ້ສຸມໃສ່ການກ້າວໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຫົວບັ້ງໄຟອາລູມີນຽມທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ, ຜະສົມຜະສານເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຊ່ອງແຄບພາຍໃນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຢັນ. ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຊິ້ນດຽວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພັນທະບັດຫນ້ອຍລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍພັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
nozzle ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຝາກພະລັງງານໂດຍຝຸ່ນ laser (LP-DED). NASA ແລະ Elementum 3D ຮ່ວມມືກັບ RPM Innovations (RPMI) ເພື່ອສ້າງຫົວສີດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ LP-DED ຂອງພວກເຂົາ. ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບໄຟຮ້ອນຫຼາຍຄັ້ງໂດຍນໍາໃຊ້ການກໍານົດຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ່າງໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມພື້ນທີ່ເລິກທີ່ຕ້ອງການ.
ຂະບວນການຜະລິດອະລູມີນຽມອັນໃໝ່ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງທີ່ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ RAMFIRE ສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ NASA ໄປເຖິງດາວອັງຄານ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດອົງປະກອບບັ້ງໄຟທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ສາມາດທົນຕໍ່ໂຄງສ້າງໄດ້ສູງ. ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະຂະບວນການກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງການຄ້າ ແລະນັກວິຊາການ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ.
(ທີ່ມາ: NASA)