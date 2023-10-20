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NASA ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບ 3D ພິມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອາລູມີນຽມ Rocket Nozzle ສໍາລັບການບິນໃນອາວະກາດເລິກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
NASA ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການທົດສອບ 3D ພິມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອາລູມີນຽມ Rocket Nozzle ສໍາລັບການບິນໃນອາວະກາດເລິກ

ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ຢູ່ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Elementum 3D ເພື່ອພັດທະນາ ແລະທົດສອບຫົວຈັກບັ້ງໄຟທີ່ພິມອອກເປັນ 3D ທີ່ເຮັດດ້ວຍອາລູມີນຽມ. ຫົວສີດ, ເຮັດດ້ວຍອະລູມີນຽມແບບໃໝ່ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ A6061-RAM2, ມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າຫົວຫົວແບບດັ້ງເດີມ ແລະສາມາດບັນທຸກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການບິນໃນພື້ນທີ່ເລິກ. ອະລູມິນຽມເປັນໂລຫະທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ອົງປະກອບນ້ໍາຫນັກເບົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຕໍ່າຂອງມັນແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດເພີ່ມເຕີມຂອງຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກລູກ.

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Reactive Additive Manufacturing for Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE), NASA ໄດ້ສຸມໃສ່ການກ້າວໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຫົວບັ້ງໄຟອາລູມີນຽມທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ, ຜະສົມຜະສານເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຊ່ອງແຄບພາຍໃນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຢັນ. ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນຊິ້ນດຽວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພັນທະບັດຫນ້ອຍລົງແລະຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວິທີການແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍພັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

nozzle ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ຝາກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໂດຍ​ຝຸ່ນ laser (LP-DED​)​. NASA ແລະ Elementum 3D ຮ່ວມມືກັບ RPM Innovations (RPMI) ເພື່ອສ້າງຫົວສີດໂດຍໃຊ້ຂະບວນການ LP-DED ຂອງພວກເຂົາ. ທໍ່ຫົວ RAMFIRE ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບໄຟຮ້ອນຫຼາຍຄັ້ງໂດຍນໍາໃຊ້ການກໍານົດຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕ່າງໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມພື້ນທີ່ເລິກທີ່ຕ້ອງການ.

ຂະບວນການຜະລິດອະລູມີນຽມອັນໃໝ່ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງທີ່ພັດທະນາພາຍໃຕ້ໂຄງການ RAMFIRE ສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ NASA ໄປເຖິງດາວອັງຄານ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດອົງປະກອບບັ້ງໄຟທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ສາມາດທົນຕໍ່ໂຄງສ້າງໄດ້ສູງ. ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະຂະບວນການກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງການຄ້າ ແລະນັກວິຊາການ, ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນອະວະກາດ.

(ທີ່ມາ: NASA)

By Vicky Stavropoulou

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