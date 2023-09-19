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ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິຄວາມສູງໃໝ່ເທິງດາວອັງຄານ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິຄວາມສູງໃໝ່ເທິງດາວອັງຄານ

ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ຕ້ານຄວາມຄາດຫວັງ ແລະຍູ້ຂອບເຂດຂອງການບິນນອກໂລກ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ຄັ້ງ​ທີ 59 ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ດາວ​ອັງ​ຄານ, rotorcraft 4 ປອນ (1.8 ກິ​ໂລ​ກຣາມ) ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ — 66 ຟຸດ (20 ແມັດ). ການບິນໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງ 142.59 ວິນາທີ ແລະເປັນການ hover ບໍລິສຸດ, ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແນວນອນ.

Ingenuity, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານດ້ວຍຍານສຳຫຼວດ Perseverance ຂອງອົງການ NASA ໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນັກສຳຫຼວດຂອງທີມສຳຫຼວດ. ພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສໍາຫຼວດທາງອາກາດເທິງດາວອັງຄານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ເຖິງວ່າຈະມີບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະບາງ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການພິສູດແນວຄວາມຄິດນີ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, Ingenuity ໄດ້ສືບຕໍ່ບິນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ Perseverance ໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະກໍານົດເປົ້າຫມາຍວິທະຍາສາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ບິນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ຕົນ, Ingenuity ໄດ້​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ບິນ​ທັງ​ຫມົດ 59, ກວມ​ເອົາ​ໄລ​ຍະ 43,652 ຟຸດ (13,304 ແມັດ) ແລະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ສະ​ສົມ 106.5 ນາ​ທີ​ໃນ​ອາ​ກາດ. ກ່ອນຖ້ຽວບິນ 59, ສະຖິຕິຄວາມສູງຂອງເຮລິຄອບເຕີແມ່ນ 59 ຟຸດ (18 ແມັດ). ສະຖິຕິໄລຍະຖ້ຽວບິນດຽວຂອງມັນແມ່ນ 2,310 ຟຸດ (704 ແມັດ), ກໍານົດໃນເດືອນເມສາ 2022, ແລະສະຖິຕິໄລຍະເວລາຂອງມັນແມ່ນ 169.5 ວິນາທີ, ກໍານົດໃນເດືອນສິງຫາ 2021.

ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສໍາຫລວດດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະປູທາງໄປສູ່ຍານອາວະກາດໃນອະນາຄົດເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະພາລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມະນຸດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.

ນິຍາມ:

  • Ingenuity: ເປັນ rotorcraft ນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ອອກແບບແລະດໍາເນີນການໂດຍ NASA ສໍາລັບການສໍາຫຼວດທາງອາກາດເທິງດາວອັງຄານ.
  • ຄວາມອົດທົນ: ຍານສຳຫຼວດຂອງອົງການ NASA ທີ່ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ມີໜ້າທີ່ຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດບູຮານ ແລະເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກໃນອະນາຄົດ.
  • ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ: ການສາທິດ ຫຼື ການທົດລອງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ຄວາມສຳເລັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • ຫ້ອງທົດລອງຂັບໄລ່ Jet ຂອງອົງການ NASA

By Vicky Stavropoulou

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