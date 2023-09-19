ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິຄວາມສູງໃໝ່ເທິງດາວອັງຄານ

ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ຂອງອົງການ NASA ສືບຕໍ່ຕ້ານຄວາມຄາດຫວັງ ແລະຍູ້ຂອບເຂດຂອງການບິນນອກໂລກ. ໃນລະຫວ່າງການບິນຄັ້ງທີ 59 ຂອງຕົນຢູ່ໃນດາວອັງຄານ, rotorcraft 4 ປອນ (1.8 ກິໂລກຣາມ) ໄດ້ບັນລຸລະດັບຄວາມສູງທີ່ສຸດຂອງຕົນ — 66 ຟຸດ (20 ແມັດ). ການບິນໄດ້ແກ່ຍາວເຖິງ 142.59 ວິນາທີ ແລະເປັນການ hover ບໍລິສຸດ, ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແນວນອນ.
Ingenuity, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານດ້ວຍຍານສຳຫຼວດ Perseverance ຂອງອົງການ NASA ໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນັກສຳຫຼວດຂອງທີມສຳຫຼວດ. ພາລະກິດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສໍາຫຼວດທາງອາກາດເທິງດາວອັງຄານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ເຖິງວ່າຈະມີບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະບາງ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການພິສູດແນວຄວາມຄິດນີ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, Ingenuity ໄດ້ສືບຕໍ່ບິນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ Perseverance ໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະກໍານົດເປົ້າຫມາຍວິທະຍາສາດທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການບິນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ, Ingenuity ໄດ້ສໍາເລັດການບິນທັງຫມົດ 59, ກວມເອົາໄລຍະ 43,652 ຟຸດ (13,304 ແມັດ) ແລະໃຊ້ເວລາສະສົມ 106.5 ນາທີໃນອາກາດ. ກ່ອນຖ້ຽວບິນ 59, ສະຖິຕິຄວາມສູງຂອງເຮລິຄອບເຕີແມ່ນ 59 ຟຸດ (18 ແມັດ). ສະຖິຕິໄລຍະຖ້ຽວບິນດຽວຂອງມັນແມ່ນ 2,310 ຟຸດ (704 ແມັດ), ກໍານົດໃນເດືອນເມສາ 2022, ແລະສະຖິຕິໄລຍະເວລາຂອງມັນແມ່ນ 169.5 ວິນາທີ, ກໍານົດໃນເດືອນສິງຫາ 2021.
ຍົນເຮລິຄອບເຕີ Ingenuity ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສໍາຫລວດດາວອັງຄານ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະປູທາງໄປສູ່ຍານອາວະກາດໃນອະນາຄົດເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະພາລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມະນຸດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.
ນິຍາມ:
- Ingenuity: ເປັນ rotorcraft ນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ອອກແບບແລະດໍາເນີນການໂດຍ NASA ສໍາລັບການສໍາຫຼວດທາງອາກາດເທິງດາວອັງຄານ.
- ຄວາມອົດທົນ: ຍານສຳຫຼວດຂອງອົງການ NASA ທີ່ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ມີໜ້າທີ່ຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດບູຮານ ແລະເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກໃນອະນາຄົດ.
- ຫຼັກຖານສະແດງແນວຄວາມຄິດ: ການສາທິດ ຫຼື ການທົດລອງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ຄວາມສຳເລັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງແນວຄວາມຄິດ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຫ້ອງທົດລອງຂັບໄລ່ Jet ຂອງອົງການ NASA