NASA ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການສື່ສານອາວະກາດດ້ວຍການເປີດຕົວ ILLUMA-T

ອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິຮູບການສື່ສານໃນອາວະກາດດ້ວຍການເປີດຕົວ ILLUMA-T (ການສາທິດການຖ່າຍທອດເລເຊີແບບປະສົມປະສານ ການສາທິດການສົ່ງຕໍ່ການສື່ສານເລເຊີໂລກຕໍ່າ ໂມເດັມຜູ້ໃຊ້ວົງໂຄຈອນ ແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍສັນຍານ) ໄປສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເດືອນພະຈິກນີ້. ຍານອະວະກາດນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການສື່ສານເລເຊີຢູ່ໃນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ.
ແທນທີ່ຄໍາເວົ້າໃນບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ, ການເປີດຕົວ ILLUMA-T ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານອະວະກາດ. ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ແສງອິນຟາເຣດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຍານອາວະກາດສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໄດ້ດ້ວຍອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງກວ່າ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍສາມາດຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກໂດຍການສົ່ງຕໍ່ຄັ້ງດຽວ, ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນພົບໄວແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດແລະນັກສໍາຫຼວດ.
ຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຄງການການສື່ສານແລະການນໍາທາງອາວະກາດ (SCaN), ILLUMA-T ຂອງອົງການ NASA ຈະຮ່ວມມືກັບອົງການຂອງອົງການ Lacer Communications Relay Demonstration (LCRD), ເຮັດວຽກໄປສູ່ການສົ່ງຕໍ່ການສື່ສານເລເຊີແບບສອງທິດທາງ, ປາຍຫາທ້າຍຂອງອົງການ NASA. LCRD, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນເດືອນທັນວາ 2021, ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງແລ້ວເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການສື່ສານເລເຊີຈາກວົງໂຄຈອນ geosynchronous.
ບາງສ່ວນຂອງການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງບັນຍາກາດກ່ຽວກັບສັນຍານ laser, ການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມລ່າຊ້າ / disruption ຄວາມທົນທານຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ (DTN), ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນໍາທາງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການສື່ສານເລເຊີ, NASA ກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການໂອນຂໍ້ມູນແລະຂະຫຍາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນ ISS, ILLUMA-T ຈະສໍາເລັດການສາທິດການເປີດຕົວໃນອາວະກາດຂອງ NASA ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ relay laser ສອງທາງ. ມາພ້ອມກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະສອງແກນ gimbal, ໂມດູນ optical ຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕາມ LCRD ຊັດເຈນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ geosynchronous. ກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂອງໄມໂຄເວຟ, ໂມດູນ optical ແມ່ນທຽບກັບຕູ້ເຢັນມາດຕະຖານ.
ດ້ວຍ ILLUMA-T ຢູ່ເທິງເຮືອ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ISS ໄປ LCRD ຈະບັນລຸອັດຕາປະທັບໃຈ 1.2 gigabits-ຕໍ່ວິນາທີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກສົ່ງກັບສະຖານີ optical ground stations ໃນຄາລິຟໍເນຍຫຼື Hawaii ແລະສົ່ງໄປຫາສູນປະຕິບັດງານພາລະກິດຂອງ LCRD ໃນ New Mexico. ສຸດທ້າຍ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກວິເຄາະໂດຍທີມງານປະຕິບັດການພື້ນດິນ ILLUMA-T ຢູ່ສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Maryland, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄຸນນະພາບຂອງມັນ.
ໂດຍການຮ່ວມມືຢ່າງສໍາເລັດຜົນກັບ LCRD, ILLUMA-T ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ ISS, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ NASA ໄປແລະຈາກຫ້ອງທົດລອງວົງໂຄຈອນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
Q: ຈຸດປະສົງຂອງ ILLUMA-T ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຈຸດປະສົງຂອງ ILLUMA-T ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໄດ້ປຽບຂອງການສື່ສານ laser ສໍາລັບພາລະກິດວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລວມການສື່ສານ laser ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຊ່ອງຂອງ NASA.
ຖາມ: ການສື່ສານ laser ແຕກຕ່າງຈາກວິທີການສື່ສານແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ?
A: ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ແສງອິນຟາເຣດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເພື່ອສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນໃນອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຍານອະວະກາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍກັບຄືນສູ່ໂລກໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນຄັ້ງດຽວ. ນີ້ເລັ່ງຂະບວນການໂອນຂໍ້ມູນ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຄົ້ນພົບໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
ຖາມ: ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການສື່ສານເລເຊີສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີສາມາດໃຫ້ອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ມີການປັບປຸງ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນ ISS ສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນກັບຄືນສູ່ໂລກໃນເວລາດຽວກັນ. ປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສືບສວນວິທະຍາສາດຕ່າງໆທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດ.
ຖາມ: ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງການສາທິດການສື່ສານເລເຊີຂອງອົງການ NASA ແມ່ນຫຍັງ?
A: NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະສົມປະສານການສື່ສານເລເຊີເປັນຄວາມສາມາດມາດຕະຖານພາຍໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານອະວະກາດຂອງຕົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີເຄືອຂ່າຍ Space ໃກ້ແລະເຄືອຂ່າຍ Deep Space.
ຖາມ: ໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ILLUMA-T?
A: ການໂຫຼດຂອງ ILLUMA-T ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການການສື່ສານແລະການນໍາທາງອາວະກາດ (SCaN) ຂອງອົງການ NASA ແລະຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA ໃນການຮ່ວມມືກັບຫ້ອງການໂຄງການສະຖານີອາວະກາດສາກົນທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ແລະສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ Massachusetts (MIT) ຫ້ອງທົດລອງ Lincoln.