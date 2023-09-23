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ແຄບຊູນ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ByMampho Brescia

Sep 23, 2023
ແຄບຊູນ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA, ບັນຈຸຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸຫີນທີ່ເອົາມາຈາກພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ໄດ້ສໍາເລັດການເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ. ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງຢ່າງໂຫດຮ້າຍຜ່ານບັນຍາກາດ ແລະໄດ້ລົງຈອດຢ່າງສຳເລັດຜົນດ້ວຍການໂດດເຕັ້ນໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາໃນວັນອາທິດ.

ຍານອະວະກາດ, ອອກແບບ ແລະສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Lockheed Martin, ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງ-ກັບຄືນແບບແຄບຊູນ ສໍາລັບການສືບເຊື້ອສາຍສຸດທ້າຍ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງການບິນຂອງມັນ. ການ​ລົງ​ຈອດ, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ, ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທົດ​ລອງ​ແລະ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ຂອງ​ກອງທັບ​ສະຫະລັດ​ລັດ Utah.

ພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ 250 ທີ່ເຄີຍນຳເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະຄືນມາສູ່ໂລກ. ມັນຍັງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເກັບກໍາ, ມີນ້ໍາຫນັກປະມານ XNUMX ກຼາມ. ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍອົງການອະວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະ.

ແຄບຊູນບັນຈຸວັດຖຸທີ່ລວບລວມມາຈາກ Bennu, ເປັນຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີກາກບອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃກ້ກັບໂລກທຸກໆຫົກປີ. Bennu, ວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງພຽງແຕ່ 1,600 ຟຸດ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະຖືໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາຊີວິດ.

OSIRIS-REx ເປີດຕົວໃນປີ 2016 ແລະໄປຮອດ Bennu ໃນປີ 2018. ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາສອງປີທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ, ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກພື້ນຜິວຂອງຕົນຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຈະຖືກກວດຢູ່ໃນ "ຫ້ອງສະອາດ" ຢູ່ທີ່ຂອບເຂດການທົດສອບຂອງລັດຢູທາ. ກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ OSIRIS-REx ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດແລະການວິວັດທະນາຂອງດາວຫີນຄ້າຍຄືໂລກ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວນີ້ແລະກ່ອນຫນ້ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຂ່າວ: [ແຫຼ່ງ]
– NASA
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Arizona​

By Mampho Brescia

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