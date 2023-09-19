ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge, ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບອະດີດນ້ໍາຂອງດາວອັງຄານ

ໃນຄວາມດີທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຍານສຳຫຼວດ Curiosity Mars ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງ Gediz Vallis Ridge, ພື້ນທີ່ເທິງດາວເຄາະແດງ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກະແສນ້ຳຕົກຄ້າງໃນສະໄໝບູຮານທີ່ມີພະລັງແຮງ. ຜົນສໍາເລັດນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດນ້ໍາຂອງດາວອັງຄານ.
ປະມານ XNUMX ຕື້ປີກ່ອນ, ໃນໄລຍະໜຶ່ງໃນລະດູຝົນຂອງດາວອັງຄານ, ຂີ້ຕົມໄຫຼໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຂີ້ຕົມ ແລະ ກ້ອນຫີນລົງມາເທິງພູ, ສ້າງເປັນຮູບຊົງພັດລົມ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ລົມ Martian ໄດ້ທໍາລາຍເງິນຝາກນີ້ເຂົ້າໄປໃນສັນຕາມລວງຍາວທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້. ສັນນີ້ຖືຂໍ້ຄຶດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການມີນ້ຳເທິງດາວອັງຄານໃນອະດີດ.
ການເດີນທາງໄປຫາ Gediz Vallis Ridge ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ຍານສຳຫຼວດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໂງ່ນຫີນ “gator-back” ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ສູງຊັນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມສາມຄັ້ງ, ໃນທີ່ສຸດມັນກໍໄປຮອດສັນພູໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ. ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວ, Curiosity ສາມາດສຶກສາພື້ນທີ່ໂດຍໃຊ້ແຂນຫຸ່ນຍົນຂອງມັນ.
Curiosity ໄດ້ຂຶ້ນພູ Sharp ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງທະເລສາບ ແລະສາຍນ້ຳບູຮານຕາມທາງ. ແຕ່ລະຊັ້ນຂອງພູເຂົາສະແດງເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະຫວັດສາດ Martian. Gediz Vallis Ridge, ເປັນຫນຶ່ງໃນຮູບແບບສຸດທ້າຍຢູ່ເທິງພູ, ສະເຫນີຮູບພາບຂອງຫນຶ່ງໃນຍຸກ Martian ທີ່ຫນຸ່ມທີ່ສຸດ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ 11 ມື້ຂອງຕົນຢູ່ທີ່ສັນພູ, Curiosity ໄດ້ຖ່າຍຮູບແລະວິເຄາະໂງ່ນຫີນຊ້ໍາທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງ Mount Sharp. ໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້, ບາງກ້ອນໃຫຍ່ເທົ່າກັບລົດຍົນ, ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍການໄຫຼຂອງເສດເຫຼືອ, ສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາວັດສະດຸຂອງພູເຂົາເທິງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກົດຕົວຂອງ Curiosity ຢູ່ທີ່ສັນພູໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັງເກດເຫັນການສ້າງຕັ້ງທາງພູມິສາດທີ່ເອີ້ນວ່າພັດລົມໄຫຼຂອງ debris. ໃນຂະນະທີ່ກົນໄກການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນວິຊາຂອງການສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເທິງດາວອັງຄານຈະສ່ອງແສງເຖິງປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໂລກ.
ຍານສຳຫຼວດໄດ້ບັນທຶກພາບ 136 ຮູບຢູ່ Gediz Vallis Ridge, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະກອບເຂົ້າເປັນທິວທັດອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີ່. ຕອນນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາດີດຂອງດາວອັງຄານ.
ພາລະກິດຕໍ່ໄປຂອງ Curiosity ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງໄປສູ່ຊ່ອງທາງເທິງສັນພູ, ບ່ອນທີ່ການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງນ້ໍາເທິງ Mount Sharp ຈະເກີດຂຶ້ນ.
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