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ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge, ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບອະດີດນ້ໍາຂອງດາວອັງຄານ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge, ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບອະດີດນ້ໍາຂອງດາວອັງຄານ

ໃນຄວາມດີທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຍານສຳຫຼວດ Curiosity Mars ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄປເຖິງ Gediz Vallis Ridge, ພື້ນທີ່ເທິງດາວເຄາະແດງ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງກະແສນ້ຳຕົກຄ້າງໃນສະໄໝບູຮານທີ່ມີພະລັງແຮງ. ຜົນສໍາເລັດນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດນ້ໍາຂອງດາວອັງຄານ.

ປະມານ XNUMX ຕື້ປີກ່ອນ, ໃນໄລຍະໜຶ່ງໃນລະດູຝົນຂອງດາວອັງຄານ, ຂີ້ຕົມໄຫຼໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຂີ້ຕົມ ແລະ ກ້ອນຫີນລົງມາເທິງພູ, ສ້າງເປັນຮູບຊົງພັດລົມ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ລົມ Martian ໄດ້ທໍາລາຍເງິນຝາກນີ້ເຂົ້າໄປໃນສັນຕາມລວງຍາວທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້. ສັນນີ້ຖືຂໍ້ຄຶດທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການມີນ້ຳເທິງດາວອັງຄານໃນອະດີດ.

ການເດີນທາງໄປຫາ Gediz Vallis Ridge ບໍ່ແມ່ນການທ້າທາຍ. ຍານສຳຫຼວດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບໂງ່ນຫີນ “gator-back” ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ສູງຊັນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມສາມຄັ້ງ, ໃນທີ່ສຸດມັນກໍໄປຮອດສັນພູໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ. ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວ, Curiosity ສາມາດສຶກສາພື້ນທີ່ໂດຍໃຊ້ແຂນຫຸ່ນຍົນຂອງມັນ.

Curiosity ໄດ້ຂຶ້ນພູ Sharp ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງທະເລສາບ ແລະສາຍນ້ຳບູຮານຕາມທາງ. ແຕ່ລະຊັ້ນຂອງພູເຂົາສະແດງເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນປະຫວັດສາດ Martian. Gediz Vallis Ridge, ເປັນຫນຶ່ງໃນຮູບແບບສຸດທ້າຍຢູ່ເທິງພູ, ສະເຫນີຮູບພາບຂອງຫນຶ່ງໃນຍຸກ Martian ທີ່ຫນຸ່ມທີ່ສຸດ.

ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ 11 ມື້ຂອງຕົນຢູ່ທີ່ສັນພູ, Curiosity ໄດ້ຖ່າຍຮູບແລະວິເຄາະໂງ່ນຫີນຊ້ໍາທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງ Mount Sharp. ໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້, ບາງກ້ອນໃຫຍ່ເທົ່າກັບລົດຍົນ, ໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍການໄຫຼຂອງເສດເຫຼືອ, ສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາວັດສະດຸຂອງພູເຂົາເທິງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກົດຕົວຂອງ Curiosity ຢູ່ທີ່ສັນພູໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັງເກດເຫັນການສ້າງຕັ້ງທາງພູມິສາດທີ່ເອີ້ນວ່າພັດລົມໄຫຼຂອງ debris. ໃນຂະນະທີ່ກົນໄກການສ້າງຕັ້ງຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນວິຊາຂອງການສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເທິງດາວອັງຄານຈະສ່ອງແສງເຖິງປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນໂລກ.

ຍານສຳຫຼວດໄດ້ບັນທຶກພາບ 136 ຮູບຢູ່ Gediz Vallis Ridge, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະກອບເຂົ້າເປັນທິວທັດອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີ່. ຕອນນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອາດີດຂອງດາວອັງຄານ.

ພາລະກິດຕໍ່ໄປຂອງ Curiosity ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງໄປສູ່ຊ່ອງທາງເທິງສັນພູ, ບ່ອນທີ່ການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງນ້ໍາເທິງ Mount Sharp ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​

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