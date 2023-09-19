ຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ຈະຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA

ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງດາວເຄາະດວງທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ OSIRIS-REx. ຕົວຢ່າງນີ້, ເຊິ່ງຈະຖືກເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ, ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 2016 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ Bennu ແລະເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງວັດສະດຸພື້ນຜິວຂອງມັນ. ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2020, ຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບເອົາວັດຖຸໜັກປະມານ 250 ກຣາມ ເພື່ອສົ່ງຄືນສູ່ໂລກ. ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2023, ເມື່ອແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງ Bennu ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ ແລະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ.
ໃນລະຫວ່າງເຫດການເປີດເຜີຍ, ທີມງານວິທະຍາສາດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ຈະແບ່ງປັນການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງ. ເມື່ອຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວມາຮອດໂລກແລະດິນຢ່າງປອດໄພ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ NASA ຈະເກັບເອົາຫີນແລະຝຸ່ນຈາກຮູບດາວພາຍໃນແຄບຊູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກກວດກາຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວທີ່ປົກກະຕິຂອງອົງການ NASA Johnson ສໍາລັບການວິເຄາະຕື່ມອີກ.
ຫ້ອງທົດລອງການປິ່ນປົວຕົວຢ່າງ OSIRIS-REx ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອົງການ NASA ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການແຈກຢາຍຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະແລະລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສືບສວນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງທາດປະສົມອິນຊີທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງຈະຖືກສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ປັບປຸງໃນໄລຍະເວລາ.
ສູນອາວະກາດ Johnson ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງດາວເຄາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ລວມທັງຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ, ດາວຫາງ, ດາວອັງຄານ, ດວງຈັນ, ດວງອາທິດ ແລະແມ້ແຕ່ຂີ້ຝຸ່ນຈາກດາວດວງອື່ນໆ. ການເກັບກໍານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍນັກວິທະຍາສາດເພື່ອດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບອຸປະກອນການດາວເຄາະແລະສະພາບແວດລ້ອມໃນອະວະກາດ, ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນແລະນອກເຫນືອການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
– ພາລະກິດ OSIRIS-REx