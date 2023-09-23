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ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Sep 23, 2023
ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

ຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA, ພາລະກິດ OSIRIS-REx, ມີກໍານົດຈະສິ້ນສຸດການເດີນທາງ XNUMX ປີຂອງຕົນໄປສູ່ດາວເຄາະນ້ອຍແລະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນທີ່ບໍ່ຖືກທໍາລາຍຄືນມາຈາກໂລກມະນຸດຕ່າງດາວ, ເຊິ່ງສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງຊີວິດ. ຍານອະວະກາດຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃນລັດ Utah, ໂດຍມີເຫດການວາງແຜນທີ່ຈະຮັບປະກັນຕົວຢ່າງຂອງຮູບດາວແບບແຄບຊູນ, ຂົນສົ່ງມັນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ໃນ Houston, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເປີດມັນສໍາລັບການກວດສອບຕື່ມອີກ.

ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2011, ພາຍຫຼັງປີຂອງການລະດົມສະໝອງ ແລະຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ. ຍານອະວະກາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດການໂດຍ Lockheed Martin ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍ NASA ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາເອົາວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບດາວກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ. ທ່ານ Dante Lauretta ຜູ້​ສືບສວນ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ເກືອບ XNUMX ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ.

Bennu, ເປັນຮູບດາວເປົ້າໝາຍ, ເຊື່ອວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ເຫຼືອຈາກປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າວັດຖຸທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ຕົວຢ່າງແບບແຄບຊູນກັບຄືນ, ປະຈຸບັນຕິດກັບຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx, ບັນຈຸຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ extraterrestrial ທີ່ເຄີຍນໍາກັບຄືນມາຈາກເຫນືອດວງຈັນ.

ການລົງຈອດຂອງຍານອະວະກາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງພາລະກິດ, ຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດກະກຽມເພື່ອກວດກາອຸປະກອນການເປັນຮູບດາວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະເກັບຕົວຢ່າງດິນແລະນ້ໍາຈາກທະເລຊາຍ Utah ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງຕົວຢ່າງ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະການສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– NASA: ເວັບໄຊທ໌ພາລະກິດ OSIRIS-REx

– ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona: OSIRIS-REx ໜ້າພາລະກິດ

By Vicky Stavropoulou

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