ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

ຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA, ພາລະກິດ OSIRIS-REx, ມີກໍານົດຈະສິ້ນສຸດການເດີນທາງ XNUMX ປີຂອງຕົນໄປສູ່ດາວເຄາະນ້ອຍແລະກັບຄືນສູ່ໂລກໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນທີ່ບໍ່ຖືກທໍາລາຍຄືນມາຈາກໂລກມະນຸດຕ່າງດາວ, ເຊິ່ງສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງຊີວິດ. ຍານອະວະກາດຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃນລັດ Utah, ໂດຍມີເຫດການວາງແຜນທີ່ຈະຮັບປະກັນຕົວຢ່າງຂອງຮູບດາວແບບແຄບຊູນ, ຂົນສົ່ງມັນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ໃນ Houston, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເປີດມັນສໍາລັບການກວດສອບຕື່ມອີກ.
ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2011, ພາຍຫຼັງປີຂອງການລະດົມສະໝອງ ແລະຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ. ຍານອະວະກາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດການໂດຍ Lockheed Martin ໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍ NASA ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາເອົາວັດຖຸທີ່ເປັນຮູບດາວກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ. ທ່ານ Dante Lauretta ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຄາດຄະເນເຫດການດັ່ງກ່າວມາເປັນເວລາເກືອບ XNUMX ທົດສະວັດແລ້ວ.
Bennu, ເປັນຮູບດາວເປົ້າໝາຍ, ເຊື່ອວ່າເປັນວັດຖຸທີ່ເຫຼືອຈາກປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າວັດຖຸທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ. ຕົວຢ່າງແບບແຄບຊູນກັບຄືນ, ປະຈຸບັນຕິດກັບຍານອາວະກາດ OSIRIS-REx, ບັນຈຸຕົວຢ່າງວັດຖຸດິບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ extraterrestrial ທີ່ເຄີຍນໍາກັບຄືນມາຈາກເຫນືອດວງຈັນ.
ການລົງຈອດຂອງຍານອະວະກາດຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງພາລະກິດ, ຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດກະກຽມເພື່ອກວດກາອຸປະກອນການເປັນຮູບດາວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈະເກັບຕົວຢ່າງດິນແລະນ້ໍາຈາກທະເລຊາຍ Utah ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຂອງຕົວຢ່າງ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະການສ້າງຊີວິດຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: ເວັບໄຊທ໌ພາລະກິດ OSIRIS-REx
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona: OSIRIS-REx ໜ້າພາລະກິດ