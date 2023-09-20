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ເຮລິຄອບເຕີດາວອັງຄານຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິລະດັບຄວາມສູງໃໝ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ເຮລິຄອບເຕີດາວອັງຄານຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິລະດັບຄວາມສູງໃໝ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ

ເຮລິຄອບເຕີດາວອັງຄານຂອງອົງການ NASA, Ingenuity, ໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິການບິນໃຫມ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ຄັ້ງ​ທີ 59 ຂອງ​ຕົນ​, Ingenuity ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ 20 ແມັດ​, ລື່ນ​ກາຍ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ 6 ແມັດ​.

ຄວາມສຳເລັດຫຼ້າສຸດຂອງ Ingenuity ໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion Laboratory (JPL) ຂອງອົງການ NASA ເຊິ່ງເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງພາລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍານສຳຫຼວດ Perseverance. ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ Ingenuity ເພື່ອບັນລຸສະຖິຕິຄວາມສູງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ລົງຈອດກັບຈຸດດຽວກັນຈາກບ່ອນທີ່ມັນບິນໄປ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຖ້ຽວບິນທໍາອິດຂອງຕົນໃນເດືອນເມສາ 2021, Ingenuity ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນລະຫວ່າງການບິນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ມັນໄດ້ເລື່ອນ 3 ແມັດຂ້າງເທິງພື້ນຜິວດາວອັງຄານເປັນເວລາ 39.1 ວິນາທີ, ພິສູດວ່າມັນສາມາດບັນລຸການບິນທີ່ມີພະລັງງານເຖິງວ່າຈະມີບັນຍາກາດບາງໆຂອງດາວອັງຄານ. ຖ້ຽວບິນຕໍ່ມາເຫັນວ່າ Ingenuity ຢູ່ໃນອາກາດດົນເຖິງ 169.5 ວິນາທີ, ກວມເອົາໄລຍະທາງເຖິງ 709 ແມັດ, ແລະຄວາມໄວສູງເຖິງ 15 mph (6.5 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ).

ການປະຕິບັດຂອງ Ingenuity ໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ໂດຍເຮລິຄອບເຕີໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ Perseverance rover ໂດຍການຈັບພາບທາງອາກາດສໍາລັບການວາງແຜນເສັ້ນທາງໃນ Jezero Crater. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Ingenuity ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕົນໂດຍການຟື້ນຕົວຈາກບັນຫາດ້ານວິຊາການຕ່າງໆຕາມທາງ.

NASA ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Ingenuity ເພື່ອພັດທະນາເຮລິຄອບເຕີລຸ້ນທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດ, ແລະອາດຈະເປັນພາລະກິດນອກເຫນືອດາວເຄາະສີແດງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ຍົນ​ຂອງ NASA (JPL)

By Robert Andrew

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