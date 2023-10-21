NASA ພັດທະນາ 3D-Printed Aluminum Rocket Engine Nozzles ສໍາລັບການບິນໃນອາວະກາດເລິກ

ອົງການ NASA ສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີຫຼຸດນ້ຳໜັກຂອງຈະຫຼວດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໃນອະວະກາດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫນຶ່ງໃນຈຸດສຸມແມ່ນການພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສາມາດທົນກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຂອງອາວະກາດ. ບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດນີ້ດ້ວຍການພັດທະນາແລະການທົດສອບຂອງເຄື່ອງຈັກບັ້ງໄຟ 3D-printed nozzle ເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມ.
ອະລູມິນຽມເປັນວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາແລະອັດຕາສ່ວນຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ນ້ໍາຫນັກສູງກວ່າໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນມີຂໍ້ຈໍາກັດເຊັ່ນຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຕໍ່າແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຕກໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມ. ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຜະລິດເພີ່ມເຕີມຂອງພາກສ່ວນເຄື່ອງຈັກລູກ, ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ.
ໂຄງການການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງ Reactive ຂອງ NASA ສໍາລັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສີ່ (RAMFIRE) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການສ້າງປະເພດຂອງອາລູມິນຽມ weldable ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນພຽງພໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກລູກ. ວິສະວະກອນຈາກສູນການບິນ Marshall Space ຂອງ NASA ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Elementum 3D ເພື່ອພັດທະນາຕົວແປອະລູມິນຽມນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ A6061-RAM2 ແລະຜົງພິເສດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການພິມ 3D.
ຫົວສີດ RAMFIRE ພິມແບບ 3 ມິຕິ ຖືກອອກແບບດ້ວຍຊ່ອງທາງພາຍໃນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວຫົວເຢັນ ແລະ ປ້ອງກັນການລະລາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນສິ້ນດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພັນທະບັດຫຼາຍແລະການຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫົວສີດທີ່ຜະລິດຕາມປະເພນີອາດຈະຕ້ອງການເຖິງພັນສ່ວນທີ່ຕິດກັນ.
ຫົວສີດ RAMFIRE ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການທົດສອບໄຟຮ້ອນທີ່ມີອົກຊີເຈນຂອງແຫຼວແລະໄຮໂດເຈນຂອງແຫຼວ, ແລະຫ້ອງຄວາມກົດດັນທີ່ເກີນ 825 ປອນຕໍ່ຕາແມັດ (psi). nozzles ທົນທານຕໍ່ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍກາດເຫຼົ່ານີ້ແລະບັນລຸເກືອບ 10 ນາທີຂອງເວລາແລ່ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມເລິກທີ່ທ້າທາຍ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຫົວຫົວບັ້ງໄຟ, ວັດສະດຸອະລູມິນຽມ RAMFIRE ແລະຂະບວນການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງອົງປະກອບທີ່ກ້າວຫນ້າອື່ນໆ, ລວມທັງຫົວທໍ່ aerospike ເສັ້ນຜ່າກາງ 36 ນິ້ວແລະຖັງສູນຍາກາດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ cryogenic.
ການບຸກທະລຸໃນຫົວບັ້ງໄຟອາລູມີນຽມທີ່ພິມອອກເປັນ 3D ນີ້ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການບິນໃນອາວະກາດເລິກ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດອົງປະກອບຂອງບັ້ງໄຟມີນ້ຳໜັກເບົາ ສາມາດທົນຕໍ່ການໂຫຼດໂຄງສ້າງໄດ້ສູງ. ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ ແລະນອກເໜືອໄປຈາກນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA ພັດທະນາຫົວຈັກລູກປືນອະລູມີນຽມພິມ 3D ສໍາລັບການບິນໃນອາວະກາດເລິກ