ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມື Cosmic

ByVicky Stavropoulou

Oct 31, 2023
ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມື Cosmic

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ X-ray ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເປີດເຜີຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກ “ກະດູກ” ຂອງໂຄງສ້າງຮູບມືທີ່ໜ້າຈັບໃຈຢູ່ໃນອາວະກາດ. ມື cosmic ghostly, ຮູ້ຈັກເປັນ MSH 15-52, ສືບຕໍ່ intrigue ນັກວິທະຍາສາດເປັນ plumes ຂອງອະນຸພາກຂອງ energized matter ແລະ antimatter emanate ຈາກປາມຂອງຕົນ.

pulsar PSR B1509-58, ຕັ້ງຢູ່ຖານຂອງ "ປາມ" ຂອງ nebula, ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Chandra X-ray Observatory ຂອງ NASA ໃນປີ 2001. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ MSH 15-52 ກັບໂລກແມ່ນ staggering 16,000 ປີແສງ.

ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Roger Romani ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດໄດ້ນໍາໃຊ້ IMaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ X-ray ຫລ້າສຸດຂອງ NASA. ໃນໄລຍະ 17 ​​ມື້, IXPE ໄດ້ຕິດຕາມ MSH 15-52 ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.

ໂດຍການວິເຄາະອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຜະລິດ X-rays ແລະການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາຕາມສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ nebula. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກໍານົດທິດທາງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງ X-rays, ນໍາໄປສູ່ສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ polarization X-ray.

ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ລະດັບຂອງ polarization ສັງເກດເຫັນໃນ MSH 15-52 ເກີນລະດັບສູງສຸດທີ່ຄາດຄະເນໂດຍການສຶກສາທິດສະດີ. ລະດັບ polarization ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ບອກເຖິງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງສູງແລະກົງຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດຂອງ nebula ລົມ pulsar, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມວຸ່ນວາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Chandra ແລະ IXPE, ນັກດາລາສາດກໍາລັງສົມທົບການປິດສະຫນາຂອງການສີດອະນຸພາກແລະຮູບຮ່າງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໂດຍ pulsars. ຂໍ້ມູນ X-ray ແມ່ນປະກອບເຂົ້າດ້ວຍຂໍ້ມູນອິນຟາເຣດຈາກກ້ອງ Dark Energy, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈລວມຂອງ MSH 15-52.

Josephine Wong, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງທ່າແຮງການຫັນປ່ຽນຂອງ X-rays ໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຄືກັບ X-rays ໃນການວິນິດໄສທາງການແພດ, X-rays ໃນອາວະກາດສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ MSH 15-52 ແມ່ນ jet X-ray ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ "ຂໍ້ມື." ການຂົ້ວໂລກໃນພາກພື້ນທີ່ວຸ້ນວາຍນີ້ຕໍ່າເນື່ອງຈາກມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕິດແໜ້ນກັນຢ່າງສະໜິດສະໜົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ jet ເຂົ້າໄປໃກ້ປາຍຂອງມັນ, polarization ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ straighten ແລະກາຍເປັນເອກະພາບຫຼາຍ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດຊີວິດຂອງສານທີ່ມີພະລັງສູງ ແລະອະນຸພາກຕ້ານທານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ pulsars ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກມັນເປັນຕົວເລັ່ງອະນຸພາກ. ການຄົ້ນພົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນ MSH 15-52 ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງກົນໄກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການເຮັດວຽກໃນປະກົດການດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້.

FAQ

1. MSH 15-52 ແມ່ນຫຍັງ?

MSH 15-52 ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູບຮ່າງມືທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອາວະກາດ, ມີລັກສະນະເປັນເມັດຂອງອະນຸພາກຂອງທາດພະລັງງານ ແລະທາດຕ້ານທາດ.

2. MSH 15-52 ຫ່າງຈາກໂລກເທົ່າໃດ?

MSH 15-52 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 16,000 ປີແສງ.

3. ອົງການ NASA ສຶກສາ MSH 15-52 ແນວໃດ?

NASA ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ກ້ອງ​ສ່ອງ​ແສງ X-ray ລຸ້ນ​ໃໝ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ, ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ MSH 15-52 ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 17 ວັນ ແລະ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະໜາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຂອງ​ມັນ.

4. X-ray polarization ແມ່ນຫຍັງ?

X-ray polarization ຫມາຍເຖິງທິດທາງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງ X-rays, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງແຫຼ່ງ X-ray.

5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງ jet X-ray ໃນ MSH 15-52 ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ຍົນ X-ray ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໃນ MSH 15-52 ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການສີດອະນຸພາກແລະຂະບວນການສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ pulsars.

By Vicky Stavropoulou