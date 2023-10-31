ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງມື Cosmic

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ X-ray ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເປີດເຜີຍສະໜາມແມ່ເຫຼັກ “ກະດູກ” ຂອງໂຄງສ້າງຮູບມືທີ່ໜ້າຈັບໃຈຢູ່ໃນອາວະກາດ. ມື cosmic ghostly, ຮູ້ຈັກເປັນ MSH 15-52, ສືບຕໍ່ intrigue ນັກວິທະຍາສາດເປັນ plumes ຂອງອະນຸພາກຂອງ energized matter ແລະ antimatter emanate ຈາກປາມຂອງຕົນ.
pulsar PSR B1509-58, ຕັ້ງຢູ່ຖານຂອງ "ປາມ" ຂອງ nebula, ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Chandra X-ray Observatory ຂອງ NASA ໃນປີ 2001. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ MSH 15-52 ກັບໂລກແມ່ນ staggering 16,000 ປີແສງ.
ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Roger Romani ແລະທີມງານຂອງລາວຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດໄດ້ນໍາໃຊ້ IMaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ X-ray ຫລ້າສຸດຂອງ NASA. ໃນໄລຍະ 17 ມື້, IXPE ໄດ້ຕິດຕາມ MSH 15-52 ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.
ໂດຍການວິເຄາະອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຜະລິດ X-rays ແລະການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາຕາມສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ nebula. ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກກໍານົດທິດທາງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງ X-rays, ນໍາໄປສູ່ສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ polarization X-ray.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ລະດັບຂອງ polarization ສັງເກດເຫັນໃນ MSH 15-52 ເກີນລະດັບສູງສຸດທີ່ຄາດຄະເນໂດຍການສຶກສາທິດສະດີ. ລະດັບ polarization ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ບອກເຖິງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງສູງແລະກົງຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດຂອງ nebula ລົມ pulsar, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມວຸ່ນວາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກ Chandra ແລະ IXPE, ນັກດາລາສາດກໍາລັງສົມທົບການປິດສະຫນາຂອງການສີດອະນຸພາກແລະຮູບຮ່າງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໂດຍ pulsars. ຂໍ້ມູນ X-ray ແມ່ນປະກອບເຂົ້າດ້ວຍຂໍ້ມູນອິນຟາເຣດຈາກກ້ອງ Dark Energy, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈລວມຂອງ MSH 15-52.
Josephine Wong, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງທ່າແຮງການຫັນປ່ຽນຂອງ X-rays ໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ຄືກັບ X-rays ໃນການວິນິດໄສທາງການແພດ, X-rays ໃນອາວະກາດສະເຫນີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ MSH 15-52 ແມ່ນ jet X-ray ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ "ຂໍ້ມື." ການຂົ້ວໂລກໃນພາກພື້ນທີ່ວຸ້ນວາຍນີ້ຕໍ່າເນື່ອງຈາກມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕິດແໜ້ນກັນຢ່າງສະໜິດສະໜົມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ jet ເຂົ້າໄປໃກ້ປາຍຂອງມັນ, polarization ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ straighten ແລະກາຍເປັນເອກະພາບຫຼາຍ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດຊີວິດຂອງສານທີ່ມີພະລັງສູງ ແລະອະນຸພາກຕ້ານທານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ pulsars ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກມັນເປັນຕົວເລັ່ງອະນຸພາກ. ການຄົ້ນພົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນ MSH 15-52 ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງກົນໄກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການເຮັດວຽກໃນປະກົດການດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້.
FAQ
1. MSH 15-52 ແມ່ນຫຍັງ?
MSH 15-52 ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູບຮ່າງມືທີ່ໂດດເດັ່ນໃນອາວະກາດ, ມີລັກສະນະເປັນເມັດຂອງອະນຸພາກຂອງທາດພະລັງງານ ແລະທາດຕ້ານທາດ.
2. MSH 15-52 ຫ່າງຈາກໂລກເທົ່າໃດ?
MSH 15-52 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 16,000 ປີແສງ.
3. ອົງການ NASA ສຶກສາ MSH 15-52 ແນວໃດ?
NASA ໄດ້ນຳໃຊ້ Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ກ້ອງສ່ອງແສງ X-ray ລຸ້ນໃໝ່ສຸດຂອງຕົນ, ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ MSH 15-52 ຢ່າງໃກ້ຊິດເປັນເວລາ 17 ວັນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.
4. X-ray polarization ແມ່ນຫຍັງ?
X-ray polarization ຫມາຍເຖິງທິດທາງຂອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຂອງ X-rays, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງແຫຼ່ງ X-ray.
5. ຄວາມສໍາຄັນຂອງ jet X-ray ໃນ MSH 15-52 ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?
ຍົນ X-ray ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນໃນ MSH 15-52 ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການສີດອະນຸພາກແລະຂະບວນການສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ pulsars.