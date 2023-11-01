ການສະແດງລະຄອນເທວະດາ: Supernova ທີ່ເຫຼືອໃຊ້ຮູບແບບຂອງມື Cosmic

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ X-ray ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງສິ່ງທີ່ເຫຼືອຈາກການລະເບີດຂອງເຄື່ອງສຳອາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບມືຂອງໂຄງກະດູກທີ່ເອື້ອມອອກໄປສູ່ຄວາມເລິກຂອງອາວະກາດ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງເປັນທາງການໃນນາມ MSH 15-52, ການສ້າງຕັ້ງຊັ້ນສູງນີ້ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກການຕາຍຂອງດາວອັນມະຫາສານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການຊຸບເປີໂນວາ ແລະ ການກຳເນີດຂອງດາວພະຈັນ—ເປັນດາວເຄາະທີ່ເຫຼືອຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະ ໝູນວຽນຢ່າງວ່ອງໄວ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າເປັນດາວທີ່ເຄື່ອນທີ່.
Pulsars, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າດາວນິວຕຣອນທີ່ໝູນວຽນ, ມີສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອະນຸພາກທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີລົມແຮງ. ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການສ້າງ nebula ລົມ pulsar, ກັບ pulsar ຕົວຂອງມັນເອງ, PSR B1509-58, ຕໍາແຫນ່ງຢູ່ໃຈກາງຂອງຮູບ, ຄ້າຍຄືຖານຂອງປາມ. ການປ່ອຍອະນຸພາກເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ, pulsar ປະກອບເປັນການຕັ້ງຄ່າທີ່ສະຫວ່າງທີ່ລະນຶກເຖິງມືຂອງມະນຸດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄໍາຖະແຫຼງຈາກ Nasa.
ພາບປະກອບທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ, ຖ່າຍໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Chandra X-ray ຂອງ Nasa ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ IXPE, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ MSH 15-52 ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບກະດູກທີ່ສັບສົນຂອງມືມະນຸດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກວດພາບ X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ຂອງ Nasa ທີ່ເປີດຕົວໃນເດືອນທັນວາ 2021 ເພື່ອສຶກສາ MSH 15-52 ເປັນເວລາປະມານ 17 ມື້. ການສັງເກດການນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ pulsar ແລະທິດທາງຂອງ jets X-ray ຂອງມັນ.
ໂດຍສະເພາະ, ຂໍ້ມູນ IXPE ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບຄັ້ງທໍາອິດຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ nebula ຮູບມື. ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ປ່ອຍແສງ X-rays ໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ສັບສົນທີ່ກໍານົດໂດຍສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ສ້າງຮູບຮ່າງພື້ນຖານຂອງ nebula - ຄ້າຍຄືກະດູກຮູບຮ່າງມືຂອງມະນຸດ. ການນໍາໃຊ້ນະວັດກໍາໃຫມ່ຂອງ X-rays ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກ່ຽວກັບ spectacle cosmic.
ລະດັບ polarization ພາຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງ MSH 15-52, ຕາມການຊີ້ບອກໂດຍຂໍ້ມູນຂອງ telescope ອະວະກາດ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສູງທີ່ໂດດເດັ່ນ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຊື່ແລະສອດຄ່ອງ - ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນນິ້ວມືແລະໂປ້ມືຂອງມື cosmic. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນແລະມີຄວາມປັ່ນປ່ວນຫຼາຍແມ່ນສະຫນອງການເພີ່ມພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອະນຸພາກ, ເຮັດໃຫ້ມີ jet X-ray ສົດໃສທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ໃກ້ກັບ "ຂໍ້ມື" ຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບມື.
ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Roger Romani ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງລາວກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າ "ຂໍ້ມູນ IXPE ໃຫ້ພວກເຮົາແຜນທີ່ທໍາອິດຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃນມື. ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຜະລິດ X-rays ເດີນທາງໄປຕາມສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ກໍານົດຮູບຮ່າງພື້ນຖານຂອງ nebula, ຄືກັບກະດູກເຮັດຢູ່ໃນມືຂອງຄົນ." ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ Josephine Wong, ຈາກ Stanford, ປຽບທຽບການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາຂອງ X-rays ກັບບົດບາດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເປັນເຄື່ອງມືການວິນິດໄສທາງການແພດແລະສັງເກດເຫັນວ່າມັນສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກປິດບັງ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ສ່ອງແສງເຖິງວົງຈອນຊີວິດຂອງອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງສູງທີ່ອ້ອມຮອບ pulsars, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງພວກມັນເປັນເຄື່ອງເລັ່ງອະນຸພາກ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກປະມານ 16,000 ປີແສງ, MSH 15-52 ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍອົງການສັງເກດການ X-ray Chandra ຂອງ Nasa ໃນປີ 2001. ການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ IXPE ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວາລະສານ Astrophysical ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ.
FAQ
MSH 15-52 ແມ່ນຫຍັງ?
MSH 15-52 ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຊັ້ນສູງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະເບີດຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່, ນໍາໄປສູ່ການເປັນ pulsar.
pulsar ແມ່ນຫຍັງ?
pulsar ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວເຄາະທີ່ດົກໜາ ແລະ ໝູນວຽນຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າດາວເຕັ້ນໄວ ຫຼື ດາວນິວຕຣອນທີ່ໝູນວຽນ. ມັນປ່ອຍທົ່ງແມ່ເຫຼັກທີ່ມີພະລັງ ແລະສ້າງໂຄງສ້າງເຊັ່ນ: ເນບູລາລົມພັດຊາ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ IXPE ຂອງນາຊາເປີດເຜີຍຫຍັງ?
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ IXPE ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ pulsar ແລະທິດທາງຂອງຍົນ X-ray ຂອງມັນ, ເປີດເຜີຍແຜນທີ່ທີ່ສົມບູນແບບຄັ້ງທໍາອິດຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກພາຍໃນ nebula ຮູບມື.
MSH 15-52 ຫ່າງຈາກໂລກເທົ່າໃດ?
MSH 15-52 ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກ 16,000 ປີແສງ.