ຍານ Dragonfly Rotorcraft ຂອງ NASA ໃກ້ກັບການບິນ, ປູທາງໄປສູ່ການຄົ້ນພົບພິເສດ

ອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວ rotorcraft Dragonfly ທີ່ຫນ້າອັດສະຈັນຂອງຕົນໄປສູ່ດວງຈັນຂອງ Saturn, Titan, ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ອາດມີຊີວິດ. ເຮືອບິນ drone ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍ, ຂະໜາດລົດຍົນລຳນີ້ ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເຊັນເຊີ, ແລະຕົວເກັບຕົວຢ່າງທີ່ກ້າວໜ້າ ເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນທີ່ຂອງ Titan ທີ່ອາດບັນຈຸວັດສະດຸອິນຊີ ແລະ ໄດ້ພົບກັບນ້ຳຂອງແຫຼວຢູ່ໃຕ້ຜິວໜັງຂອງດວງຈັນ.
ການທົດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ຖືກດໍາເນີນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ເພື່ອທົນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan. ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Virginia ໄດ້ສົ່ງ rotor ຂອງຍານພາຫະນະໄປກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ໃນອຸໂມງລົມທີ່ຈໍາລອງສະພາບບັນຍາກາດຢູ່ເທິງ Titan. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທີມງານທີ່ຈະປັບປຸງການຈໍາລອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຂົ້າໃຈດີກວ່າການປະຕິບັດຂອງ rotorcraft ໃນສະພາບແວດລ້ອມອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າອາກາດ.
ແຄມເປນການທົດສອບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Dragonfly ປະກອບມີການແລ່ນຢູ່ໃນອຸໂມງ subsonic ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອຸໂມງ Transonic Dynamics Tunnel (TDT), ເຊິ່ງ mimics ສະພາບບັນຍາກາດ Dragonfly ຄາດວ່າຈະພົບກັບ Titan. ຄວາມສາມາດຂອງອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຕົວປ່ຽນແປງຂອງ TDT ຢ່າງຖືກຕ້ອງ replicates ການຍົກແລະການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ rotorcraft ຈະມີປະສົບການໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂອງຕົນ.
ສະມາຊິກທີມງານຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆ, ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລ Central Florida ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າ NASA Ames, ຮ່ວມມືກັນເພື່ອວິເຄາະຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າປະກອບສ່ວນເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົວແບບຈໍາລອງກ່ອນທີ່ Dragonfly ຖືກສົ່ງໄປຫາ Titan.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພາລະກິດບໍ່ໄດ້ສູນເສຍຢູ່ໃນທີມງານ. ໂຄງການ Dragonfly ເປັນຕົວແທນຂອງການກ້າວກະໂດດທີ່ສໍາຄັນໃນການສໍາຫຼວດ, ການຫັນນິຍາຍວິທະຍາສາດເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນຈິງ. ເມື່ອແຕ່ລະຂັ້ນຕອນສຳເລັດແລ້ວ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຈະສ້າງພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບ Titan ແລະສາມາດປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
1. Dragonfly rotorcraft ແມ່ນຫຍັງ?
ຍານ Dragonfly rotorcraft ເປັນ drone ຍົນ ທີ່ມີຂະໜາດ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ ນິວເຄລຍ, ຂະໜາດລົດຍົນ ທີ່ ພັດທະນາໂດຍ NASA ເພື່ອສຳຫຼວດດວງຈັນ ຂອງດາວເສົາ, Titan. ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືທີ່ກ້າວໜ້າ, ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການສຶກສາເຄມີສາດທີ່ຊັບຊ້ອນໃນ Titan ແລະຊອກຫາຄາຣະວາທີ່ອາດມີຊີວິດ.
2. ເປັນຫຍັງການທົດສອບຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບ Dragonfly?
ການທົດສອບແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Dragonfly ສາມາດທົນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan. ໂດຍການສົ່ງ rotors ຂອງ drone ກັບສະພາບບັນຍາກາດການຈໍາລອງ, NASA ສາມາດປັບປຸງການຄາດຄະເນການປະຕິບັດຂອງຕົນແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນແບບຈໍາລອງຂອງພາລະກິດ.
3. ການສອບເສັງມີຫຍັງແດ່?
ການທົດສອບໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນອຸໂມງລົມຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ຂອງ NASA, ລວມທັງອຸໂມງ subsonic ແລະອຸໂມງ Transonic Dynamics (TDT). ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນ rotor ຂອງ Dragonfly ໃນຄວາມໄວລົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມໄວຂອງ rotor, ແລະມຸມບິນເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບທາງອາກາດຂອງຍານພາຫະນະ.
4. ຂໍ້ມູນຈາກການທົດສອບຖືກວິເຄາະແນວໃດ?
ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆແມ່ນດໍາເນີນການເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈະປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງແບບຈໍາລອງແລະການເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດຂອງ rotorcraft ໃນບັນຍາກາດຂອງ Titan.
5. ພາລະກິດ Dragonfly ເປັນຕົວແທນແນວໃດ?
ພາລະກິດຂອງ Dragonfly ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມສໍາຫຼວດພິເສດທີ່ກໍາລັງປ່ຽນນິຍາຍວິທະຍາສາດໄປສູ່ຄວາມເປັນຈິງ. ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Titan ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.