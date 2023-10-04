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NASA ຊອກຫາການອອກແບບສໍາລັບຕູ້ແຊ່ Lunar ເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງດວງຈັນຢ່າງປອດໄພ

ByRobert Andrew

Oct 4, 2023
NASA ຊອກຫາການອອກແບບສໍາລັບຕູ້ແຊ່ Lunar ເພື່ອເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງດວງຈັນຢ່າງປອດໄພ

ອົງການ NASA ກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການອອກແບບສໍາລັບ "ຕູ້ເຢັນດວງຈັນ" ທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາວັດສະດຸທີ່ໄດ້ມາຢ່າງປອດໄພໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງ Artemis ທີ່ວາງແຜນໄວ້. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ freezer ຈະ​ແມ່ນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແລະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ຈາກ​ດວງ​ຈັນ​ກັບ​ໂລກ​. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງຕົວຢ່າງຊີວະພາບ / physiological ຂອງມະນຸດເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດ.

ຕູ້​ແຊ່​ແຂງ​ດວງ​ຈັນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2027 ແລະ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຍານ​ອາ​ທີ​ມິ​ສ 5. ເພື່ອຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງ, ຕູ້ແຊ່ແຂງຄວນສາມາດທົນຕໍ່ກໍາລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ພົບໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວແລະການລົງຈອດ, ເຊັ່ນການສັ່ນສະເທືອນແລະການສັ່ນສະເທືອນ. ມັນຄວນຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພາຫະນະ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ນັກບິນອາວະກາດ Artemis ໃນອະນາຄົດຈະໃຊ້, ລວມທັງຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດວງຈັນ, ໂມດູນລູກເຮືອ Orion, ລະບົບລົງຈອດມະນຸດ, ແລະ ຍານສຳຫຼວດດວງຈັນ Gateway.

ພາຍໃນເຢັນຂອງ freezer lunar ຄວນມີປະລິມານທັງຫມົດຢ່າງຫນ້ອຍ 10x10x26 ນິ້ວ (25x25x66 ຊັງຕີແມັດ), ແລະລະບົບທັງຫມົດຄວນຈະມີນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍກວ່າ 121 ປອນ (55 ກິໂລກຣາມ). ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນຄວນຈະສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມລົບ 121 ຟາເຣນຮາຍ (ລົບ 85 ອົງສາເຊນຊຽດ) ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 30 ມື້.

ຕູ້ແຊ່ຄວນປະກອບມີຈໍສະແດງຜົນເທິງເຮືອເພື່ອຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍແລະສາຍສໍາລັບ telemetry ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຍານພາຫະນະ Artemis ແລະສະຖານີພື້ນດິນໃນໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຄວນຈະສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມຂອງມັນ, ສຸຂະພາບໂດຍລວມ, ແລະກິດຈະກໍາປະຕູ.

Artemis 5, ພາລະກິດທີສາມໃນໂຄງການ Artemis, ໄດ້ຖືກວາງແຜນທີ່ຈະເປັນພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບ freezer ດວງຈັນ. ໂຄງການ Artemis ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ, ໂດຍ Artemis 3 ມີກໍານົດໃນປີ 2025. Artemis 4 ແລະ Artemis 5 ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2028 ແລະ 2029, ຕາມລໍາດັບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, SAM.gov

By Robert Andrew

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