ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບ ແລະການວິເຄາະຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu

ອົງການ NASA ໄດ້ສະແດງຮູບພາບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະການວິເຄາະທາງວິທະຍາສາດເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຫີນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນຈາກ Bennu ໃນປີ 2020, ແລະ ແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພໃນທະເລຊາຍ Utah ພຽງແຕ່ສອງອາທິດຜ່ານມາ.
ການເລືອກຂອງ Bennu ເປັນເປົ້າຫມາຍການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທາດປະສົມອິນຊີແລະວົງໂຄຈອນຂອງມັນ, ເຊິ່ງຕັດກັບວົງໂຄຈອນຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດງ່າຍດາຍເມື່ອທຽບກັບການໄປເຖິງດາວເຄາະນ້ອຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ NASA ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ "ອະນຸພາກໂບນັດ" ໃນຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຂີ້ຝຸ່ນສີດໍາແລະສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຕົວເກັບຕົວຢ່າງ.
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເກັບກຳ, ກະບອງທີ່ໝາຍເຖິງການປະທັບຕາຂອງຕົວເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ເປີດອອກດ້ວຍຫີນກ້ອນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍວັດສະດຸລະອຽດກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກີນຂອງວັດສະດຸທີ່ເກັບກໍາຈາກ Bennu ແມ່ນເຫັນວ່າເປັນຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກ. ອີງຕາມການ Christopher Snead, ຮອງຫົວຫນ້າການປິ່ນປົວ OSIRIS-REx, ຈໍານວນອຸປະກອນການລວບລວມແມ່ນ "ຫນ້າປະທັບໃຈແທ້ໆ."
ຂໍ້ມູນການເກັບກຳໂດຍຍານອະວະກາດຍັງເປີດເຜີຍວ່າ ອະນຸພາກທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງ Bennu ໄດ້ຖືກຫຸ້ມໄວ້ຢ່າງວ່າງໆ, ຄ້າຍກັບຂຸມຂອງລູກພາດສະຕິກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວແລະອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ຈະຫັນປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງມັນຖ້າຈໍາເປັນໃນອະນາຄົດ.
ໃນຂະນະທີ່ໂອກາດຂອງ Bennu colliding ກັບໂລກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຕໍ່າ, NASA ຄາດຄະເນວ່າບໍ່ລົງຮອຍກັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 1 ໃນ 1750 ລະຫວ່າງກາງປີ 2100 ແລະປີ 2300. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ Bennu ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA