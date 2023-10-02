ທີ່ດິນໃນນະຄອນນິວຢອກກໍາລັງຈົມລົງແລະເພີ່ມຂຶ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າທີ່ດິນໃນນະຄອນນິວຢອກກໍາລັງຈົມລົງແລະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນການລວມກັນຂອງປັດໃຈຂອງມະນຸດແລະທໍາມະຊາດ. ການປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ glaciers ຈາກຍຸກກ້ອນສຸດທ້າຍແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສໍາຄັນ - ພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນິ້ວຕໍ່ປີ - ພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Science Advances, ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງ NASA ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Rutgers. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮັບຮູ້ທາງໄກທີ່ເອີ້ນວ່າ radar ຮູຮັບແສງສັງເຄາະ interferometric (InSAR), ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະການເຄື່ອນທີ່ຂອງດິນແນວຕັ້ງໃນທົ່ວເຂດນະຄອນນິວຢອກຈາກ 2016 ຫາ 2023.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າບາງພື້ນທີ່ໃນເມືອງກໍາລັງຈົມລົງປະມານ 0.06 ນິ້ວຕໍ່ປີ, ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ບາງສ່ວນຂອງ Queens ແລະ Brooklyn, ກໍາລັງປະສົບກັບການຍົກຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອິດທິພົນມາຈາກການດັດແກ້ທີ່ຜ່ານມາທີ່ເຮັດກັບພື້ນຜິວຂອງໂລກ, ເຊັ່ນ: ການຖົມດິນແລະການກໍ່ສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນດິນວ່າງແລະສາມາດບີບອັດຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງອາຄານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕາມໄປເຖິງຍຸກນ້ຳກ້ອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເມື່ອແຜ່ນນ້ຳກ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ປົກຄຸມລັດ New England ແລະ ລັດນິວຢອກ. ແຜ່ນດິນຢູ່ໃຕ້ນະຄອນນິວຢອກ ຊຶ່ງຖືກຍົກຂຶ້ນມາທາງນອກຂອງແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ ໃນເວລານີ້ ໄດ້ຈົມລົງຢ່າງຊ້າໆ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດພື້ນທີ່ສະເພາະທີ່ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເສັ້ນທາງແລ່ນ 13/31 ຂອງສະຫນາມບິນ LaGuardia ໃນ Queens ແມ່ນຈົມຢູ່ໃນອັດຕາປະມານ 0.15 ນິ້ວຕໍ່ປີ. ການຄົ້ນພົບລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ການວາງແຜນນ້ຳຖ້ວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Science Advances, NASA, JPL, Rutgers University, European Space Agency