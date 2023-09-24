ອົງການ NASA ກໍາລັງຈະຈັດສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກັບຄືນມາສູ່ໂລກ

ພາລະກິດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນກໍານົດຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍກັບຄືນສູ່ໂລກ. ແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 250g ທີ່ເກັບມາຈາກຮູບດາວ Bennu ຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດ Utah ໃນວັນອາທິດ. ພາລະກິດປະຫວັດສາດນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ອົງການ NASA ເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ.
ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີຂອງລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາ Bennu ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງດາວເຄາະ. ເປັນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ, ໃກ້ກັບໂລກນີ້ຖືວ່າເປັນຮູບແຄບຊູນເວລາຈາກປະຫວັດສາດອັນທຳອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ຄຶດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອິນຊີແລະນ້ໍາ, ເຊິ່ງເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊີວິດຂອງໂລກ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ meteorites ທີ່ຕົກລົງມາສູ່ໂລກ, ເຊິ່ງກາຍເປັນມົນລະພິດຢ່າງໄວວາເມື່ອສໍາຜັດກັບບັນຍາກາດ, ຕົວຢ່າງ Bennu ຈະສະເຫນີໃຫ້ເຫັນເຖິງອະດີດທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍ.
ຕົວຢ່າງຈະຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ກຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນຈາກ 38 ສະຖາບັນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Manchester ແລະພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ. Ashley King ຈາກພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການສຶກສາຕົວຢ່າງ, ເຊິ່ງອາດຈະຄ້າຍຄືກັນກັບອົງປະກອບຂອງການຫຼຸດລົງຂອງ meteorite Winchcombe ທີ່ຜ່ານມາແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີມົນລະພິດຈາກສະພາບແວດລ້ອມເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ທ່ານດຣ Sarah Crowther ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Manchester ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Osiris-Rex. ນາງໄດ້ອະທິບາຍວ່າລັກສະນະ pristine ຂອງຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງຄືນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະປະຫວັດສາດຂອງພວກເຂົາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
Osiris-Rex ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2016 ແລະມາຮອດ Bennu ໃນເດືອນທັນວາ 2018. ຫຼັງຈາກສອງປີຂອງການສ້າງແຜນທີ່ເປັນຮູບດາວ, ມັນໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງຈາກຫນ້າດິນໃນເດືອນຕຸລາ 2020. ອົງປະກອບຂອງຮູບດາວຄ້າຍຄື Bennu ແມ່ນສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະແລະ. ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສ່ວນປະກອບສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົງການ NASA ທີ່ເຄີຍກັບຄືນສູ່ໂລກແມ່ນເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ. ຕົວຢ່າງມີທ່າແຮງທີ່ຈະປົດລັອກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກເຫນືອໂລກ.
ນິຍາມ:
– Osiris-Rex: ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ທີ່ເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu.
– ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ເປັນຮູບດາວອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີ ທີ່ໃຊ້ເປັນຮູບແຄບຊູນເວລາຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.
– Pristine: ໃນສະພາບທີ່ບໍລິສຸດແລະ unspoiled.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– ພາລະກິດ Osiris-Rex: ເວັບໄຊທ໌ NASA
– University of Manchester: ເວັບໄຊທ໌ University of Manchester
– ພິພິດພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ: ເວັບໄຊທ໌ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ