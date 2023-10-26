ອົງການ NASA ມີກຳນົດຈະທຳການສາທິດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີເດັ່ນຂອງເລເຊີອະວະກາດຢູ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS). ການສາທິດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເລເຊີເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ terabytes ຈາກວິທະຍາສາດອາວະກາດ ແລະພາລະກິດສຳຫຼວດກັບຄືນສູ່ໂລກ. ນີ້ຈະເປັນການສົ່ງຕໍ່ການສື່ສານເລເຊີແບບສອງທິດທາງ, ປາຍຫາປາຍສຸດຂອງອົງການ NASA, ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການອະວະກາດສາມາດເຊື່ອມໂຍງການສື່ສານເລເຊີເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງອາວະກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ການສາທິດເທັກໂນໂລຍີປະກອບດ້ວຍການປະກອບ ISS ດ້ວຍໂມດູນທີ່ເອີ້ນວ່າ ILLUMA-T (ການສາທິດການຕິດຕໍ່ສື່ສານເລເຊີແບບປະສົມປະສານການສາທິດການໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕໍ່າ ແລະໂມເດັມຜູ້ໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ). ໂມດູນ ILLUMA-T ປະກອບມີກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະ ແກນສອງແກນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມດາວທຽມ Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ໃນວົງໂຄຈອນ geosynchronous. ໂມດູນ optical, ປະມານຂະຫນາດຂອງໄມໂຄເວຟ, ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ທຽບກັບຕູ້ເຢັນມາດຕະຖານ.
ການສາທິດຈະປະກອບດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ISS ໄປຫາດາວທຽມ LCRD ໃນອັດຕາ 1.2 Gbps. ຈາກນັ້ນດາວທຽມ LCRD ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງສະຖານີພື້ນດິນ optical ໃນຄາລິຟໍເນຍຫຼືຮາວາຍ. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສູນປະຕິບັດການພາລະກິດ LCRD ໃນລັດນິວເມັກຊິໂກ, ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ທີມງານປະຕິບັດການພື້ນດິນ ILLUMA-T ທີ່ສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Maryland.
ວິສະວະກອນຢູ່ Goddard ຈະປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜ່ານຂະບວນການສົ່ງຕໍ່ຈາກຈຸດສິ້ນສຸດນີ້. ຜົນສໍາເລັດຂອງການສາທິດສາມາດນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ILLUMA-T ເຂົ້າໄປໃນ ISS, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງຫ້ອງທົດລອງວົງໂຄຈອນ.
ການສື່ສານໃນປະຈຸບັນກັບ ISS ແມ່ນອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມແລະຂໍ້ມູນດາວທຽມ Relay Satellite (TDRS), ເຊິ່ງໃຊ້ສັນຍານວິທະຍຸເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ເລເຊີອະວະກາດສາມາດໃຫ້ອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການປັບປຸງການສື່ສານສໍາລັບພາລະກິດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
FAQ
1. ຈຸດປະສົງຂອງການສາທິດ laser ຍານອະວະກາດຂອງ NASA ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນແມ່ນຫຍັງ?
ອົງການ NASA ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະທົດສອບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີເລເຊີສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກວິທະຍາສາດອາວະກາດ ແລະພາລະກິດສຳຫຼວດກັບຄືນສູ່ໂລກ.
2. ILLUMA-T ແມ່ນຫຍັງ?
ILLUMA-T ຫຍໍ້ມາຈາກ Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. ມັນເປັນໂມດູນທີ່ເຫມາະກັບສະຖານີອາວະກາດສາກົນສໍາລັບການສາທິດ laser ຊ່ອງ.
3. ຂະບວນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈະເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂມດູນ ILLUMA-T ໃນ ISS ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງດາວທຽມ Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດາວທຽມ LCRD ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງສະຖານີພື້ນດິນ optical, ເຊິ່ງຈະສົ່ງມັນໄປຫາສູນປະຕິບັດງານພາລະກິດຂອງ LCRD ແລະໃນທີ່ສຸດກັບທີມງານປະຕິບັດການພື້ນດິນ ILLUMA-T.
4. ການສາທິດນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
ຖ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ILLUMA-T ເຂົ້າໄປໃນ ISS ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສົ່ງກັບແລະຈາກສະຖານີອາວະກາດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນອະນາຄົດ.
5. ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີປຽບທຽບກັບລະບົບການສື່ສານທາງວິທະຍຸທີ່ມີຢູ່ແນວໃດ?
ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີມີທ່າແຮງທີ່ຈະສະເຫນີອັດຕາການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະການປັບປຸງການສື່ສານທຽບກັບລະບົບທີ່ອີງໃສ່ວິທະຍຸ. ມັນສາມາດປະຕິວັດການສື່ສານອະວະກາດແລະເຮັດໃຫ້ການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຈາກພາລະກິດອະວະກາດ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, Space.com)