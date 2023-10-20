ຂ່າວອາວະກາດຫຼ້າສຸດ: ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດ້ວຍການຈອງ

ຕິດຕາມການພັດທະນາຫຼ້າສຸດໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ, ທຸລະກິດ, ລັດຖະບານ, ການສຶກສາ, ເທັກໂນໂລຍີ, ນະໂຍບາຍ, ແລະອື່ນໆອີກໂດຍການສະໝັກຮັບຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ສົມບູນແບບຂອງທຸກສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວະກາດ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະບໍ່ພາດການອັບເດດທີ່ສໍາຄັນຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ດ້ວຍຕົວເລືອກການສະໝັກໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການລອງບໍລິການຂອງພວກເຮົາເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍເງິນ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບລົດຊາດຂອງເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ພວກເຮົາສົ່ງແລະປະເມີນມູນຄ່າທີ່ມັນສະຫນອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
ທີມງານຂອງນັກຂ່າວຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອນໍາທ່ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດຈາກອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາຢ່າງດີກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວຫນ້າ, ການຄົ້ນພົບ, ແລະທ່າອ່ຽງທີ່ສ້າງອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ກະຕືລືລົ້ນໃນອາວະກາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດໃນອຸດສາຫະກໍາ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ, ນັກການສຶກສາ, ຫຼືພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະນະໂຍບາຍອາວະກາດ, ການບໍລິການຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ. ພວກເຮົາກວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ສະເຫນີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຂະແຫນງອະວະກາດໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍການສະມັກສະມາຊິກ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນອັນກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຈາະເລິກໃນບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ທ່ານອາດຈະພາດ. ການບໍລິການຂ່າວຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີຂໍ້ມູນລະອຽດແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນແລະຢູ່ລ່ວງຫນ້າຂອງເສັ້ນໂຄ້ງໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດທີ່ເຄີຍພັດທະນາ.
ຢ່າພາດຂ່າວອາວະກາດຫຼ້າສຸດ. ຈອງມື້ນີ້ແລະເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຂອງຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃນອາວະກາດແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ອີງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
ນິຍາມ:
- ການສຳຫຼວດອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດ ແລະ ການຄົ້ນພົບສົບຂອງຊັ້ນສູງ ແລະ ປະກົດການຕ່າງໆໃນອາວະກາດນອກ.
- ນະໂຍບາຍ: ຫຼັກການ, ແນວທາງ, ແລະ ລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ວາງອອກເພື່ອມີອິດທິພົນ ແລະ ຮູບຮ່າງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການກະທຳ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້.