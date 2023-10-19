NASA ດໍາເນີນການທົດສອບ "ໄຟຮ້ອນ" ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ Artemis Moon-Rocket

ບໍ່ດົນມານີ້, ອົງການ NASA ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບ "ໄຟຮ້ອນ" ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດການຢັ້ງຢືນສຸດທ້າຍສໍາລັບເຄື່ອງຈັກລູກສອນໄຟດວງຈັນ Artemis. ອົງການອະວະກາດມີແຜນຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຍານຍານອາວະກາດ RS-25 ທີ່ໃຊ້ຄືນໃໝ່ສຳລັບໂຄງການ Artemis ຂອງຕົນ, ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງຍານອາວະກາດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ.
ຊຸດໄຟຮ້ອນ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 17 ເດືອນຕຸລາ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢັ້ງຢືນເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ມີການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບພາລະກິດ Artemis 5 ໃນທ້າຍປີ 2020. 25 RS-XNUMXs ໃຫ້ພະລັງງານໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຫຼັກຂອງແຕ່ລະລະບົບ Space Launch System (SLS), ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ Artemis.
ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ເຄື່ອງຈັກ RS-25, ທີ່ມີຊື່ລະຫັດ E0525, ໄດ້ຍິງສົບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການ 550 ວິນາທີ (ຫຼາຍກວ່າເກົ້ານາທີ) ທີ່ສູນອາວະກາດ Stennis ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Mississippi. ການທົດສອບນີ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບເຄື່ອງຈັກໃຫມ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: nozzle, ບົບໄຮໂດຼລິກ actuators, flex ducts, ແລະ turbopumps.
ຊຸດໄຟຮ້ອນປະກອບດ້ວຍຊຸດຂອງການທົດສອບ 12 ສໍາລັບແຕ່ລະເຄື່ອງຈັກ RS-25. ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເດືອນມິຖຸນາຫຼັງຈາກສໍາເລັດຊຸດຂອງຕົນເອງຂອງ 12 ການທົດສອບ. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຢັ້ງຢືນພາລະກິດ SLS ໃນອະນາຄົດ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ Artemis 5.
ໂຄງການ Artemis ມີການວາງແຜນພາລະກິດຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ Artemis 2, ເຊິ່ງຈະນໍານັກບິນອາວະກາດສີ່ຄົນໄປອ້ອມຮອບດວງຈັນໃນປີ 2024. Artemis 3 ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລົງຈອດນັກອາວະກາດຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນທ້າຍປີ 2025 ຫຼື 2026, ໂດຍໃຫ້ລະບົບລົງຈອດ Starship ຂອງ SpaceX ແມ່ນກຽມພ້ອມ. ພາລະກິດເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ Artemis 4, ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບປີຕໍ່ໄປ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການທົດສອບເຄື່ອງຈັກ, ວິສະວະກອນ NASA ຢູ່ສູນການບິນ Marshall Space ໃນ Huntsville, Alabama, ກໍາລັງດໍາເນີນການທົດສອບໃນການອອກແບບ booster ທາງເລືອກສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດນອກເຫນືອຈາກ Artemis 8. ມໍເຕີ booster ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການສະຫນອງ thrust ພິເສດໃນລະຫວ່າງການຍົກ.
ຜູ້ຮັບເຫມົາຫຼັກສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ SLS ແມ່ນ Aerojet Rocketdyne, ບໍລິສັດພາຍໃຕ້ L3Harris Technologies, ໃນຂະນະທີ່ Boeing ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ສ້າງລູກ SLS.
ການທົດສອບ ແລະການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງອົງການ NASA ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະສົ່ງນັກບິນອາວະກາດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ.
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