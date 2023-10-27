ພາລະກິດ Dragonfly ຂອງ NASA: ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງດວງຈັນ Titan ຂອງ Saturn

ອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິບັດພາລະກິດພິເສດໄປຫາດວງຈັນ Titan ຂອງດາວເສົາ, ແຕ່ມັນຈະບໍ່ຜ່ານພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນຄືກັບຜູ້ສືບທອດກ່ອນໜ້ານີ້. ແທນທີ່ຈະ, ພາລະກິດ Dragonfly ຖືກກໍານົດໃຫ້ປະຕິວັດການຂຸດຄົ້ນດ້ວຍ drone ພະລັງງານນິວເຄລຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອບິນຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດອັນຫນາແຫນ້ນຂອງ Titan, ກວມເອົາພື້ນທີ່ຈໍານວນຫລາຍທີ່ນັກບິນແບບດັ້ງເດີມບໍ່ເຄີຍຝັນ. ການທົດລອງອຸໂມງລົມຮອບບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ໃນລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາອີກບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການເປັນພະຍານເຖິງທ້ອງຟ້າຂອງ Titan.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, NASA ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການກວດສອບຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ໃນການນໍາທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Titan. ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບອຸໂມງລົມຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຊຸກຍູ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການອອກແບບແລະການປະຕິບັດຂອງ drone. ໂດຍການຈຳລອງສະພາບການບິນຕ່າງໆ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ drone ກັບຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດທີ່ຄ້າຍກັບ Titan, NASA ໄດ້ປະເມີນຄວາມສະຖຽນຂອງອາກາດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ rotor ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງ Dragonfly.
drone ລຸ້ນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມະຫັດສະຈັນດ້ານວິສະວະກໍາ. ຮຸ່ນສຸດທ້າຍ, ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນປີ 2027, ຈະມີຂະຫນາດທຽບເທົ່າກັບລົດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນຈຸອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອສຶກສາລັກສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງ Titan. Dragonfly ສືບທອດການອອກແບບຂອງມັນຈາກ "Earth Demonstrator Drone," ເຊິ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ມີຂະຫນາດເຄິ່ງຫນຶ່ງ, ມີການຕັ້ງຄ່າ rotor ສອງຊັ້ນດຽວກັນທີ່ສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງ Titan.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າຈັບໃຈທີ່ສຸດຂອງ Titan ແມ່ນອ່າງເກັບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຮູ້ຈັກນອກເຫນືອຈາກໂລກເພື່ອເກັບຮັກສາລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອ່າງເກັບນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍທາດໄຮໂດຄາບອນຂອງແຫຼວເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນຂອງດວງຈັນ. ອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງທະເລສາບທີ່ອຸດົມດ້ວຍເຄມີ prebiotic ເຫຼົ່ານີ້, ປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງຊີວິດທີ່ຢູ່ເຫນືອດາວຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມສາມາດຂອງ Dragonfly ໃນການສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Titan ໂດຍການຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ນຳສະເໜີວິທີການສຳຫຼວດດາວເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໃນຖານະເປັນແຜນການສໍາລັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງ Dragonfly, NASA ຍັງສືບຕໍ່ປະເມີນຍານພາຫະນະການເປີດຕົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານນີ້. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ນອນ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງລູກຍານ Starship ຂອງ SpaceX ອາດຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການຄັດເລືອກຂອງ NASA. ເພື່ອບັນລຸລະບົບ Saturnian, Dragonfly ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍານພາຫະນະເປີດຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບພິເສດ. ໂດຍສົມມຸດວ່າທັງໝົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, Dragonfly ຈະລົງສູ່ພື້ນຜິວຂອງ Titan ໃນປີ 2034, ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະແກ່ຍາວເຖິງສາມຫາສີ່ປີ.
FAQ:
ຖາມ: Dragonfly ແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາກັບ Titan ແນວໃດ?
A: Dragonfly ເປັນ drone ພະລັງງານນິວເຄລຍທີ່ສາມາດບິນຜ່ານບັນຍາກາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງ Titan, ສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບກັບລົດ rovers wheeled.
ຖາມ: ຈຸດປະສົງຂອງການທົດສອບອຸໂມງລົມຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າ Langley ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການທົດສອບອຸໂມງລົມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອົງການ NASA ປະເມີນປະສິດທິພາບທາງອາກາດຂອງ Dragonfly ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການບິນຕ່າງໆ, ເປັນການຈໍາລອງບັນຍາກາດຂອງ Titan.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງ Titan ຈຶ່ງເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບການສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດ?
A: Titan ເປັນພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງທີ່ຮູ້ຈັກ, ນອກຈາກໂລກ, ມີອ່າງເກັບນຂອງແຫຼວຢູ່ເທິງຫນ້າດິນ, ສະຫນອງໂອກາດໃນການສຶກສາເຄມີສາດ prebiotic ແລະອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ຖາມ: ເມື່ອ Dragonfly ຄາດວ່າຈະໄປຮອດ Titan?
A: ຖ້າທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມແຜນການ, Dragonfly ຈະລົງຈອດເທິງ Titan ໃນປີ 2034 ຫຼັງຈາກການເປີດຕົວໃນປີ 2027.
ຖາມ: Dragonfly ຄາດວ່າຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມນອກໂລກແນວໃດ?
A: ຄວາມສາມາດໃນການບິນຂອງ Dragonfly ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຄົ້ນຫາລັກສະນະພິເສດຂອງ Titan ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ອົງປະກອບຂອງດວງຈັນ, ແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຢູ່ອາໄສ.