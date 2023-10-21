ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງການຂາດການນອນແລະໂລກອ້ວນ

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງການຂາດການນອນແລະໂລກອ້ວນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ການສຶກສາ, ເຊິ່ງໄດ້ວິເຄາະຮູບແບບການນອນແລະດັດຊະນີມະຫາຊົນຂອງຮ່າງກາຍ (BMI) ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ບຸກຄົນ, ພົບວ່າຜູ້ທີ່ນອນບໍ່ເກີນ XNUMX ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໂລກອ້ວນ.
ໂລກອ້ວນໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ມາດົນນານວ່າເປັນບັນຫາສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ພະຍາດ cardiovascular ແລະພະຍາດເບົາຫວານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການນອນຫລັບແລະໂລກອ້ວນແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນຫນ້ອຍ. ການຄົ້ນຄ້ວາໃຫມ່ນີ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງສອງ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບຸກຄົນທີ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫນ້ອຍກວ່າ XNUMX ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນມີ BMI ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ນອນ XNUMX ຫາ XNUMX ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນນິໄສການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລະບໍລິໂພກຈໍານວນແຄລໍລີ່ທີ່ສູງກວ່າຕະຫຼອດມື້.
ໃນຂະນະທີ່ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂາດການນອນກັບໂລກອ້ວນຍັງຖືກສືບສວນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງການຂາດການນອນໃນການຄວບຄຸມຮໍໂມນແລະການຄວບຄຸມຄວາມຢາກອາຫານ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນອນບໍ່ພຽງພໍສາມາດລົບກວນການດຸ່ນດ່ຽງຂອງຮໍໂມນທີ່ຄວບຄຸມຄວາມອຶດຫິວແລະຄວາມອີ່ມຕົວ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກິນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ.
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການນອນຢ່າງພຽງພໍໃນການຮັກສານ້ໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະປ້ອງກັນໂລກອ້ວນ. ມັນແນະນໍາວ່າການສ້າງນິໄສການນອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການນອນພຽງພໍອາດຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສຶກສານີ້ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການຂາດການນອນແລະໂລກອ້ວນ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດສາເຫດແລະກົນໄກທີ່ຕິດພັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງການນອນໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຫນັກແລະສຸຂະພາບໂດຍລວມ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງການຂາດການນອນແລະໂລກອ້ວນ. ບຸກຄົນທີ່ນອນບໍ່ເກີນ XNUMX ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເປັນໂລກອ້ວນ ເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຮໍໂມນທີ່ລົບກວນ ແລະ ຄວາມຢາກອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງຄວາມສໍາພັນນີ້ແລະກໍານົດກົນໄກສະເພາະ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສານີ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການນອນທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຮັກສານ້ໍາທີ່ມີສຸຂະພາບດີແລະສະຫວັດດີພາບໂດຍລວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Matthew Phelan, Dailymail.com, "ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງການຂາດການນອນແລະໂລກອ້ວນ"