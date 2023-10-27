ການສຳຫຼວດເບິ່ງຫາຍາກ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ IXPE ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຄວາມລັບແມ່ເຫຼັກຂອງ Supernova ທີ່ເຫຼືອ SN 1006

ໃນຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ກ້ອງທັດສະນີຍະພາບ X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ supernova ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ເຫຼືອຢູ່ SN 1006. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 6,500 ປີແສງໃນກຸ່ມດາວ Lupus, SN 1006 ຖືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ເປັນເຫດການດວງດາວທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ.
ໂດຍການໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍພາບ X-ray ຂັ້ນສູງ, IXPE ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກຟິສິກດາລາສາດມີໂອກາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເພື່ອເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ອັນລຶກລັບຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກ. ທ່ານດຣ Ping Zhou, ນັກຟິສິກດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Nanjing ໃນເມືອງ Jiangsu, ປະເທດຈີນ, ແລະເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າຂອງເອກະສານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Astrophysical, ອະທິບາຍ IXPE ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສືບສວນຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຄີຍຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນການເຂົ້າໃຈຍາກ. ໂດຍຜ່ານທັດສະນະຂອງ IXPE, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງ SN 1006 ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ປັ່ນປ່ວນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາໂຄງສ້າງທີ່ເປັນລະບຽບ.
ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ SN 1006 ສ້າງຄວາມຈັບໃຈນັກວິທະຍາສາດຕື່ມອີກ, ຍ້ອນວ່າມັນ deviates ຈາກຮູບຮ່າງມົນທໍາມະດາທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງ supernova ອື່ນໆ. ໂຄງສ້າງສອງເທົ່າທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຂອບທີ່ສົດໃສທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນແຖບ X-ray ແລະ gamma-ray. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ intricately ກັບທິດທາງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ. ສົມມຸດຕິຖານທີ່ເດັ່ນຊັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄື້ນຟອງລະເບີດທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງການລະເບີດຂອງ supernova ສອດຄ່ອງກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເລັ່ງອະນຸພາກພະລັງງານສູງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານດຣ Yi-Jung Yang, ນັກຟິສິກດາລາສາດພະລັງງານສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຮົງກົງ ແລະເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມກັນຂອງເອກະສານທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າຄຸນສົມບັດຂອງຂົ້ວໂລກໄດ້ເກັບກ່ຽວຈາກການວິເຄາະ spectral-polarimetric ຂອງ IXPE ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກວິທີການອື່ນໆ ແລະ X- ຫໍສັງເກດການ. ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງແລະຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ IXPE.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວອັນສໍາຄັນໃນເດືອນທັນວາ 2021, IXPE ໄດ້ຕັ້ງໃຈສັງເກດສາມສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຊຸບເປີໂນວາ: Cassiopeia A, Tycho, ແລະໃນປັດຈຸບັນ SN 1006. ການສັງເກດແຕ່ລະຄັ້ງສະເຫນີໂອກາດອັນລ້ໍາຄ່າສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເລິກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະກົນໄກພື້ນຖານຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ປະກົດການ.
ການເປີດເຜີຍທີ່ SN 1006 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບ polarization ສູງກວ່າອີກສອງ supernova ທີ່ເຫຼືອໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫລາດໃຈ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເສັ້ນດ້າຍທົ່ວໄປຜູກມັດທັງສາມສິ່ງທີ່ເຫຼືອຢູ່ຮ່ວມກັນ: ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງພວກມັນຊີ້ອອກໄປຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງການລະເບີດ. ລັກສະນະທີ່ແບ່ງປັນກັນນີ້ ປູທາງໃຫ້ມີການສຳຫຼວດຕື່ມອີກໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຊຸບເປີໂນເວ ແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກຖາມ (FAQ):
ຖາມ: SN 1006 ແມ່ນຫຍັງ?
A: SN 1006 ເປັນ supernova ທີ່ເຫຼືອຢູ່ຫ່າງຈາກກຸ່ມດາວ Lupus ປະມານ 6,500 ປີແສງ. ມັນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍໂຄງສ້າງເປັນເອກະລັກຂອງຕົນແລະມີຊື່ສຽງເປັນເຫດການດາວທີ່ສົດໃສທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດ.
Q: telescope IXPE ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ SN 1006 ແນວໃດ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ IXPE ໄດ້ເປີດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດບັນທຶກພາບ X-ray ຂົ້ວໂລກຂອງ SN 1006, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຫຼືອ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ສັບສົນຂອງພວກມັນ.
Q: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ SN 1006 ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ supernova ອື່ນໆແມ່ນຫຍັງ?
A: ໂຄງປະກອບການຄູ່ atypical ຂອງ SN 1006 ແລະຂອບທີ່ສົດໃສທີ່ແຕກຕ່າງກໍານົດມັນນອກຈາກຮູບຮ່າງມົນທີ່ສັງເກດເຫັນໂດຍທົ່ວໄປໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອອື່ນໆ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄິດວ່າຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບທິດທາງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງມັນ.
ຖາມ: ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ IXPE ໄດ້ຮັບການກວດສອບແນວໃດ?
A: ຄຸນສົມບັດ polarization ຂອງ IXPE, ໄດ້ມາຈາກການວິເຄາະ spectral-polarimetric, ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ວິທີການອື່ນໆແລະ X-ray observatories.
ຖາມ: ການສັງເກດການຂອງ IXPE ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ?
A: ໂດຍການສັງເກດ SN 1006 ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ supernova ອື່ນໆ, IXPE ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະຂະບວນການຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກົດການດາລາສາດເຫຼົ່ານີ້.