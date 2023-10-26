CatSat: ການປະຕິວັດການຮັບຮູ້ທາງອາວະກາດ ແລະການສື່ສານ

ເມື່ອສາມສິບປີກ່ອນ, ການໂທຫາໂທລະສັບທີ່ງຽບສະຫງົບໃນຂະນະທີ່ເຮັດ pudding ຊັອກໂກແລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດທີ່ຈະປະຕິວັດການຮັບຮູ້ແລະການສື່ສານໃນອາວະກາດ. Christopher Walker, ວິສະວະກອນຫນຸ່ມໃນເວລານັ້ນ, ໄດ້ຄົ້ນພົບທ່າແຮງຂອງຖົງຢາງພາດສະຕິກທີ່ຫໍ່ໃສ່ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມຂອງລາວໃນເວລາທີ່ມັນຂະຫຍາຍການສະທ້ອນຂອງໂຄມໄຟຢູ່ເທິງຫົວ. ແນວຄວາມຄິດນີ້ໃນທີ່ສຸດໄດ້ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ Balloon Reflector (LBR), ເປັນອຸປະກອນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສ້າງ apertures ການເກັບກໍາກ້ວາງທີ່ມີສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງເສົາອາກາດແບບດັ້ງເດີມ.
ຂໍຂອບໃຈກັບການໃຫ້ທຶນຈາກໂຄງການແນວຄວາມຄິດຂັ້ນສູງ (NIAC) ຂອງອົງການ NASA, ວິໄສທັດຂອງ Walker ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນທີ່ສຸດ. LBR ປ່ຽນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງວຽນທີ່ສູງຂື້ນເປັນເສົາອາກາດພາລາໂບລິກໂດຍການເຮັດໃຫ້ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນເປັນອາລູມີນຽມ. ດ້ວຍເຄື່ອງຕົ້ນແບບທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 33 ຟຸດ (10 ແມັດ) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ NIAC ແລະຫ້ອງວິໄຈກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ, Walker ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງ LBR, ເຊິ່ງເກີນຂະຫນາດຮູຮັບແສງຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb Space Telescope ຂອງ NASA.
ການອອກແບບ LBR ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍເສົາອາກາດສະທ້ອນແບບດັ້ງເດີມ. ມັນຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນຄືກັບບານຫາດຊາຍ, ໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງຈານພາລາໂບລິກທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຮາດແວທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຊັບຊ້ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດພັບເຂົ້າໄປໃນປະລິມານທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການເປີດຕົວແລະປະຕິບັດໃນອາວະກາດ.
ຫນຶ່ງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການສື່ສານຄວາມໄວສູງ. CatSat, 6 ໜ່ວຍ CubeSat ພັດທະນາໂດຍ Freefall Aerospace ຮ່ວມມືກັບອົງການ NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ແລະ Rincon Research Corporation, ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງເສົາອາກາດທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ. ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ແລ້ວ, ເສົາອາກາດຈະສົ່ງຮູບພາບໂລກຄວາມລະອຽດສູງກັບຄືນສູ່ໂລກ. ພາລະກິດນີ້, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມການເປີດຕົວ CubeSat ຂອງອົງການ NASA, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນ, ດາວເຄາະ, ແລະອາວະກາດເລິກໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ CubeSats.
FAQ:
ການສະທ້ອນລູກປືນໃຫຍ່ (LBR) ແມ່ນຫຍັງ?
LBR ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ປ່ຽນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງໂຄຈອນທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ເປັນເສົາອາກາດພາລາໂບລິກ. ມັນສ້າງຮູຮັບແສງເກັບກຳຂໍ້ມູນກວ້າງໂດຍມີສ່ວນໜຶ່ງຂອງນ້ຳໜັກຂອງເສົາອາກາດແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ເປັນຫຍັງ LBR ຈຶ່ງສຳຄັນ?
LBR ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍເສົາອາກາດສະທ້ອນແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາຫນັກຫນັກແລະການຈັດວາງທີ່ສັບສົນ. ມັນສະຫນອງຮູບຮ່າງ parabolic-dish ທີ່ຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຮາດແວຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສາມາດພັບເຂົ້າໄປໃນປະລິມານຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການເປີດຕົວແລະນໍາໃຊ້ໃນອາວະກາດ.
CatSat ແມ່ນຫຍັງ?
CatSat ແມ່ນ 6 ໜ່ວຍ CubeSat ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເສົາອາກາດທີ່ສາມາດອັດລົມໄດ້ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ. ມັນຈະສົ່ງຮູບພາບໂລກທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງກັບຄືນສູ່ໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດໂດຍໃຊ້ CubeSats.
ໃຜເປັນຜູ້ພັດທະນາ CatSat ແລະ LBR?
CatSat ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Freefall Aerospace ຮ່ວມມືກັບອົງການ NASA, ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ແລະ Rincon Research Corporation. ແນວຄວາມຄິດຂອງ LBR ໄດ້ຖືກບຸກເບີກໂດຍ Christopher Walker, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການແນວຄວາມຄິດຂັ້ນສູງຂອງອົງການ NASA ແລະຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ.
LBR ປຽບທຽບກັບເສົາອາກາດສະທ້ອນແບບດັ້ງເດີມແນວໃດ?
LBR ສະເໜີທາງເລືອກທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາໃຫ້ກັບເສົາອາກາດສະທ້ອນແບບດັ້ງເດີມ. ການອອກແບບອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງກົນໄກການປັບຕົວທີ່ໃຫຍ່ແລະສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍແລະງ່າຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ໃນອາວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ໝໍ້: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk
ວິດີໂອ YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed