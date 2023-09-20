NASA ຈຳລອງການເບິ່ງ Galaxy ຂອງພວກເຮົາໃນຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງ

ນັກດາລາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈໍາລອງເພື່ອສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນຂອງທ້ອງຟ້າຍ້ອນວ່າມັນຈະປາກົດຢູ່ໃນຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ສະເຫນີທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນການສັ່ນສະເທືອນຂອງເຄື່ອງສຳອາງໃນເວລາອາວະກາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍວັດຖຸທີ່ໂຄຈອນໄປມາ, ແລະຍານສຳຫຼວດອາວະກາດທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນທົດສະວັດຂ້າງໜ້າຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຫໍສັງເກດການທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນດິນໄດ້ກວດພົບປະມານຮ້ອຍເຫດການຕັ້ງແຕ່ປີ 2015, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງການລວມຕົວຂອງຂຸມດໍາ, ດາວນິວຕຣອນ, ຫຼືທັງສອງ. ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄລຍະສັ້ນ, ເຫດການຄວາມຖີ່ສູງທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນທຸກບ່ອນໃນທ້ອງຟ້າແລະມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ນອກເຫນືອ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຫຼາຍລະບົບສອງພາຍໃນທາງຊ້າງເຜືອກທີ່ບັນຈຸວັດຖຸທີ່ຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ: ດາວດໍສີຂາວ, ດາວນິວຕຣອນ, ແລະຂຸມດໍາຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນທີ່ໃກ້ຊິດ.
ເພື່ອສັງເກດການ binaries ultracompact ເຫຼົ່ານີ້ (UCBs), ຫໍສັງເກດການອາວະກາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າຄື້ນ gravitational ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຖີ່ຕ່ໍາເກີນໄປສໍາລັບເຄື່ອງກວດຈັບພື້ນດິນ. ເສົາອາກາດ Laser Interferometer Space Antenna (LISA) ທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຊິ່ງເປັນພາລະກິດຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA), ຄາດວ່າຈະກວດພົບຫຼາຍສິບພັນ UCBs. ການຄົ້ນພົບ UCBs ຫຼາຍຂຶ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ LISA.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈໍາລອງຂອງການແຈກຢາຍທີ່ຄາດໄວ້ແລະສັນຍານຄື້ນຄວາມຖ່ວງດຶງຈາກ UCBs ເພື່ອສ້າງມຸມເບິ່ງທົ່ວທ້ອງຟ້າຂອງ galaxy ຂອງພວກເຮົາ. ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບມຸມເບິ່ງທົ່ວທ້ອງຟ້າໃນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ແສງ infrared, ຫຼື X-ray. ການເບິ່ງເຫັນພາບເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງສະເໜີໃນການສັງເກດຈັກກະວານ. ຄວາມຫວັງແມ່ນວ່າສະບັບໃນອະນາຄົດຂອງຮູບພາບນີ້ຈະຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ LISA ທີ່ແທ້ຈິງ.
ການສຶກສານີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The Astronomical Journal, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງຄື້ນຟອງ gravitational ເປັນເຄື່ອງມືໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາ cosmos ໄດ້. ໂດຍການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງສັງເກດການຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງອາວະກາດເຊັ່ນ LISA, ນັກດາລາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງລະບົບຄູ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານດາລາສາດ (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1
– ສູນການບິນອະວະກາດ Goddard ຂອງອົງການ NASA