NASA ຈຳລອງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງ Galaxy ຂອງພວກເຮົາ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ NASA ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈໍາລອງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຢູ່ໃນກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍໃຊ້ຫໍສັງເກດການພື້ນດິນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບເຫດການຈໍານວນຫລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຕົວຂອງຮູດໍາມະຫາສານ, ດາວນິວຕຣອນ, ຫຼືທັງສອງ. ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງນາທີ, ມີຄວາມຖີ່ສູງແລະສາມາດເກີດຂຶ້ນທຸກບ່ອນໃນທ້ອງຟ້າ. ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຫນືອ galaxy ຂອງພວກເຮົາ.
Cecilia Chirenti, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland ແລະສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ອະທິບາຍວ່າລະບົບສອງໃນທາງຊ້າງເຜືອກຍັງຄາດວ່າຈະມີວັດຖຸທີ່ຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ: ດາວແດງ, ດາວນິວຕຣອນ, ແລະຂຸມດໍາຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນທີ່ໃກ້ຊິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະກວດພົບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຂອງພວກເຂົາ, ຍານອະວະກາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນການລົບກວນໃນຜ້າຂອງເວລາອາວະກາດທີ່ເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Albert Einstein ໃນທິດສະດີທົ່ວໄປຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. ຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫດການທີ່ຮຸນແຮງແລະແຂງແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ເຊັ່ນການປະທະກັນຂອງຂຸມດໍາຫຼືການລະເບີດຂອງ supernovae.
ວຽກງານຈໍາລອງຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນທີ່ ແລະພຶດຕິກໍາຂອງຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນກາລັກຊີຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການສຶກສາລັກສະນະຂອງຄື້ນເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງລະບົບທີ່ຜະລິດພວກມັນແລະວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລວມຕົວ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະຂະບວນການພື້ນຖານຂອງມັນ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີແລະການພັດທະນາຂອງນັກສັງເກດການອະວະກາດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອກວດພົບຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງ cosmos ໄດ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland, College Park
ນິຍາມ:
– ຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ: ການລົບກວນໃນຜ້າຂອງເວລາອາວະກາດທີ່ເກີດຈາກການເລັ່ງຂອງວັດຖຸຂະຫນາດໃຫຍ່.
– ລະບົບຖານສອງ: ລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸດາລາສາດ XNUMX ໜ່ວຍທີ່ໂຄຈອນອ້ອມຮອບສູນກາງມະຫາຊົນ.
– ດາວນິວຕຣອນ: ເປັນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ເກີດຈາກການຍຸບຕົວຂອງດາວຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງ supernova.