ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ

ການສຳຫຼວດອາວະກາດເຄີຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນອັນມະຫາສານ ແລະການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການຂຸດຄົ້ນນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການເດີນທາງໃນອາວະກາດກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເປັນເວທີອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດນີ້.
ບັນຊີລາຍຊື່ການຮັບຮູ້ໃນປະຈຸບັນຂອງ SPACELINE ຂອງ NASA ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຄົ້ນພົບແລະການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດຊີວິດອາວະກາດ. ລາຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້, ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ NASA Task Book, ສະເຫນີພາບລວມຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ ISS.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສູນກາງຕ່າງໆຂອງອົງການ NASA ແລະນັກສືບສວນຕົ້ນຕໍ (PIs) ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດຄວາມວາລະສານທີ່ຖືກທົບທວນຄືນໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາເມື່ອໄວໆມານີ້ຫຼືທີ່ຈະມາເຖິງ, ໂດຍສຸມໃສ່ວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບົດຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຖືກລວບລວມແລະລວມເຂົ້າໃນລາຍການປະຈໍາອາທິດ.
ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການສຶກສາໂດຍ Hasenstein KH, John SP, ແລະ Vandenbrink JP. ການສຶກສານີ້ກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງ radishes ໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສະພາບອະວະກາດຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ ແລະການພັດທະນາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນວ່າໄປດາວອັງຄານ.
ISS ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ. ເງື່ອນໄຂ microgravity ຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງຊ່ອງຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດແລະລະບົບຕ່າງໆ. ຈາກການສຶກສາສຸຂະພາບຂອງພືດຈົນເຖິງການສືບສວນການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍຂອງນັກອາວະກາດ, ISS ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດອະວະກາດ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ ISS ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນອງຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຕໍ່ການເດີນທາງໃນອາວະກາດ. ມັນໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ microgravity ກ່ຽວກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກ, ມະຫາຊົນກ້າມເນື້ອ, ລະບົບ cardiovascular, ແລະລະບົບພູມຕ້ານທານ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນສະຫວັດດີການແລະຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂະຫຍາຍອາວະກາດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດອະວະກາດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ລາຍຊື່ລາຍອາທິດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການ NASA's SPACELINE Current Awareness ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຄົ້ນພົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.
ນິຍາມ:
– ວິທະຍາສາດຊີວິດອາວະກາດ: ການສຶກສາວິທີການມີຊີວິດ, ລວມທັງມະນຸດ, ການປັບແລະເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມອະວະກາດ.
– ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS): ສະຖານີອະວະກາດທີ່ອາໄສໄດ້ຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ແລະ CSA. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການຮ່ວມມືສາກົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ລາຍຊື່ການຮັບຮູ້ປັດຈຸບັນຂອງ NASA SPACELINE (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)