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ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ: ການສຳຫຼວດສິ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ເທິງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ

ການສຳຫຼວດອາວະກາດເຄີຍເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນອັນມະຫາສານ ແລະການຄົ້ນພົບທາງວິທະຍາສາດ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງການຂຸດຄົ້ນນີ້ແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການເດີນທາງໃນອາວະກາດກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ເປັນເວທີອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດນີ້.

ບັນຊີລາຍຊື່ການຮັບຮູ້ໃນປະຈຸບັນຂອງ SPACELINE ຂອງ NASA ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຄົ້ນພົບແລະການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທະຍາສາດຊີວິດອາວະກາດ. ລາຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້, ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ NASA Task Book, ສະເຫນີພາບລວມຂອງການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ ISS.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສູນກາງຕ່າງໆຂອງອົງການ NASA ແລະນັກສືບສວນຕົ້ນຕໍ (PIs) ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດຄວາມວາລະສານທີ່ຖືກທົບທວນຄືນໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາເມື່ອໄວໆມານີ້ຫຼືທີ່ຈະມາເຖິງ, ໂດຍສຸມໃສ່ວິທະຍາສາດຊີວິດໃນອາວະກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບົດຄວາມເຫຼົ່ານີ້ຖືກລວບລວມແລະລວມເຂົ້າໃນລາຍການປະຈໍາອາທິດ.

ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການສຶກສາໂດຍ Hasenstein KH, John SP, ແລະ Vandenbrink JP. ການສຶກສານີ້ກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງ radishes ໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສະພາບອະວະກາດຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ ແລະການພັດທະນາແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບພາລະກິດອະວະກາດໃນໄລຍະຍາວໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນວ່າໄປດາວອັງຄານ.

ISS ສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ. ເງື່ອນໄຂ microgravity ຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງຊ່ອງຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດແລະລະບົບຕ່າງໆ. ຈາກການສຶກສາສຸຂະພາບຂອງພືດຈົນເຖິງການສືບສວນການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍຂອງນັກອາວະກາດ, ISS ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດອະວະກາດ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນ ISS ໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຕອບສະຫນອງຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຕໍ່ການເດີນທາງໃນອາວະກາດ. ມັນໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ microgravity ກ່ຽວກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກ, ມະຫາຊົນກ້າມເນື້ອ, ລະບົບ cardiovascular, ແລະລະບົບພູມຕ້ານທານ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນສະຫວັດດີການແລະຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງການພາລະກິດຂະຫຍາຍອາວະກາດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊີວິດອະວະກາດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງການເດີນທາງໃນອະວະກາດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ລາຍຊື່ລາຍອາທິດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການ NASA's SPACELINE Current Awareness ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຄົ້ນພົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂົງເຂດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.

ນິຍາມ:
– ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຊີ​ວິດ​ອາ​ວະ​ກາດ​: ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ທີ​ການ​ມີ​ຊີ​ວິດ​, ລວມ​ທັງ​ມະ​ນຸດ​, ການ​ປັບ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອະ​ວະ​ກາດ​.
– ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ (ISS): ສະຖານີອະວະກາດທີ່ອາໄສໄດ້ຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ແລະ CSA. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການຮ່ວມມືສາກົນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ລາຍຊື່ການຮັບຮູ້ປັດຈຸບັນຂອງ NASA SPACELINE (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)

By Mampho Brescia

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