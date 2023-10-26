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ຮູບ​ພາບ​ລຶກ​ລັບ​ຈາກ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນອກ​ໄດ້​ຈັບ​ໃຈ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
ຮູບ​ພາບ​ລຶກ​ລັບ​ຈາກ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນອກ​ໄດ້​ຈັບ​ໃຈ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​

ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Juno ຂອງ NASA ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ວັນ​ທີ 7 ກັນຍາ​ປີ 2023, ຍານ​ຈູ​ໂນ​ໄດ້​ຖ່າຍຮູບ​ເຂດ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ດາວ​ພະຫັດ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Jet N7. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງເມກ ແລະພະຍຸທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ກະຕຸ້ນນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຈາະເລິກໃນການສຶກສາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Vladimir Tarasov ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຮູບພາບຈາກເຄື່ອງມືຂອງ Juno, ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ປະມານ 4,800 ໄມເຫນືອເມຄຂອງດາວພະຫັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບຖ່າຍເທວະດານີ້ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າທີ່ມີຕາ, ດັງ, ແລະປາກ, NASA ຖືວ່າການຮັບຮູ້ນີ້ເປັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ pareidolia. Pareidolia ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ມະນຸດຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ເຊັ່ນ: ໃບໜ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນສາຍຕາແບບສຸ່ມ.

ໃນຂະນະທີ່ຮູບພາບທີ່ຜ່ານມານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວົງການວິທະຍາສາດ, ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອົງການ NASA ຈັບຮູບພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າເທິງດາວເຄາະ. ໃນປີ 1976, ຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖ່າຍຮູບ "ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ." ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການແກະສະຫຼັກຂອງຕາ, ດັງ, ແລະປາກເທິງດາວເຄາະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ intrigue, ແຕ່ການວິເຄາະຕໍ່ມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກການສ້າງຕັ້ງທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄໍາອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້, ການດຶງດູດທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຂອງຮູບແບບໃບຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນທີ່ຈັບໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນແລະຄວາມງາມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສໍາຫຼວດແລະການຄິດຕຶກຕອງຕື່ມອີກ.

FAQ

paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?

Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ມະນຸດຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືແບບສຸ່ມ.

"ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ" ແມ່ນຫຍັງ?

“ໃບໜ້າເທິງດາວອັງຄານ” ໝາຍເຖິງຮູບທີ່ຖ່າຍໄດ້ໂດຍຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 1976. ຮູບຖ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ພັນລະນາເຖິງໃບໜ້າດ້ວຍຕາ, ດັງ, ແລະປາກຢູ່ໜ້າດາວອັງຄານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກໄດ້ກໍານົດວ່າມັນເປັນພາບລວງຕາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດ.

ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບດາວພະຫັດເປັນໃບຫນ້າທີ່ແທ້ຈິງ?

ບໍ່, ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຮູບລັກສະນະຄ້າຍຄືໃບຫນ້າໃນຮູບດາວພະຫັດທີ່ຜ່ານມາເປັນ paeidolia. ມັນເປັນແນວໂນ້ມທໍາມະຊາດສໍາລັບມະນຸດທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍຮູບຮ່າງແລະຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພວກມັນບໍ່ມີ.

By Gabriel Botha