ຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານອາວະກາດ Juno ຂອງ NASA ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດໃນທົ່ວໂລກ. ວັນທີ 7 ກັນຍາປີ 2023, ຍານຈູໂນໄດ້ຖ່າຍຮູບເຂດໜຶ່ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງດາວພະຫັດທີ່ມີຊື່ວ່າ Jet N7. ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງເມກ ແລະພະຍຸທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ກະຕຸ້ນນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຈາະເລິກໃນການສຶກສາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Vladimir Tarasov ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຮູບພາບຈາກເຄື່ອງມືຂອງ Juno, ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນເວລາທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ປະມານ 4,800 ໄມເຫນືອເມຄຂອງດາວພະຫັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບຖ່າຍເທວະດານີ້ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າທີ່ມີຕາ, ດັງ, ແລະປາກ, NASA ຖືວ່າການຮັບຮູ້ນີ້ເປັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ pareidolia. Pareidolia ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ມະນຸດຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ເຊັ່ນ: ໃບໜ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນສາຍຕາແບບສຸ່ມ.
ໃນຂະນະທີ່ຮູບພາບທີ່ຜ່ານມານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວົງການວິທະຍາສາດ, ມັນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອົງການ NASA ຈັບຮູບພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າເທິງດາວເຄາະ. ໃນປີ 1976, ຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຖ່າຍຮູບ "ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ." ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການແກະສະຫຼັກຂອງຕາ, ດັງ, ແລະປາກເທິງດາວເຄາະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ intrigue, ແຕ່ການວິເຄາະຕໍ່ມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກການສ້າງຕັ້ງທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄໍາອະທິບາຍເຫຼົ່ານີ້, ການດຶງດູດທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຂອງຮູບແບບໃບຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນທີ່ຈັບໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນແລະຄວາມງາມຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສໍາຫຼວດແລະການຄິດຕຶກຕອງຕື່ມອີກ.
FAQ
paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ມະນຸດຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືແບບສຸ່ມ.
"ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ" ແມ່ນຫຍັງ?
“ໃບໜ້າເທິງດາວອັງຄານ” ໝາຍເຖິງຮູບທີ່ຖ່າຍໄດ້ໂດຍຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງອົງການ NASA ໃນປີ 1976. ຮູບຖ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ພັນລະນາເຖິງໃບໜ້າດ້ວຍຕາ, ດັງ, ແລະປາກຢູ່ໜ້າດາວອັງຄານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກໄດ້ກໍານົດວ່າມັນເປັນພາບລວງຕາທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດ.
ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບດາວພະຫັດເປັນໃບຫນ້າທີ່ແທ້ຈິງ?
ບໍ່, ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຮູບລັກສະນະຄ້າຍຄືໃບຫນ້າໃນຮູບດາວພະຫັດທີ່ຜ່ານມາເປັນ paeidolia. ມັນເປັນແນວໂນ້ມທໍາມະຊາດສໍາລັບມະນຸດທີ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍຮູບຮ່າງແລະຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ພວກມັນບໍ່ມີ.