ຍານອະວະກາດ Parker Solar Probe ຂອງອົງການ NASA, ຍານອະວະກາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດກາເບິ່ງພຶດຕິກຳຂອງດວງອາທິດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບິນຜ່ານ ແລະລອດຊີວິດຈາກເຫດການປະທະກັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ (CMEs) ທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ວິດີໂອທີ່ຫາຍາກຂອງເຫດການແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins.
ການ ejection ມະຫາຊົນ coronal ເປັນການລະເບີດຂອງອາຍແກັສຮ້ອນ super, ຫຼື plasma, ຈາກດ້ານຂອງແສງຕາເວັນ. ມັນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໂລກ, ລວມທັງດາວທຽມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລົບກວນການສື່ສານແລະເຕັກໂນໂລຢີນໍາທາງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການທໍາລາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນປີ 1989, CME ທີ່ມີສັກຍະພາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ໃຫຍ່ໃນ Quebec, ການາດາ.
ຍານອາວະກາດ Parker Solar Probe ທີ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານສອງມື້ໃນການສັງເກດການ CME, ກາຍເປັນຍານອະວະກາດທໍາອິດທີ່ເຄີຍບິນຜ່ານການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດ. ການສືບສວນໄດ້ທົນກັບການລະເບີດຂອງລັງສີທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະໄດ້ອອກຈາກການລະເບີດຢ່າງບໍ່ສະບາຍ.
ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຍານ Parker Solar Probe, ພ້ອມກັບການສັງເກດການຈາກຍານອະວະກາດແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອື່ນໆ, ເພື່ອເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງ CMEs ແລະປະກົດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ flares ແສງຕາເວັນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນແລະການກະກຽມສໍາລັບເຫດການດິນຟ້າອາກາດອະວະກາດທີ່ອາດຈະທໍາລາຍໃນອະນາຄົດ.
ພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Parker Solar Probe ຈະສືບຕໍ່, ໂດຍຍານອະວະກາດຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງເຖິງ 430,000 mph ແລະເຂົ້າມາພາຍໃນ 3.9 ລ້ານໄມຂອງດວງອາທິດໃນປີ 2024. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງ ejections ແສງຕາເວັນເທິງໂລກ, ອະນຸຍາດໃຫ້. ຍຸດທະສາດການກະກຽມແລະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ດີກວ່າ.
[ຄໍານິຍາມ: Coronal mass ejection (CME) – ການລະເບີດຂອງອາຍແກັສຮ້ອນທີ່ສຸດ, ຫຼື plasma, ຈາກຫນ້າຕາເວັນ.
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA]