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ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ລອດຊີວິດຈາກການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງແຮງ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ລອດຊີວິດຈາກການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງແຮງ

ຍານອະວະກາດ Parker Solar Probe ຂອງອົງການ NASA, ຍານອະວະກາດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດກາເບິ່ງພຶດຕິກຳຂອງດວງອາທິດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບິນຜ່ານ ແລະລອດຊີວິດຈາກເຫດການປະທະກັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ (CMEs) ທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ວິດີໂອທີ່ຫາຍາກຂອງເຫດການແສງຕາເວັນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins.

ການ ejection ມະຫາຊົນ coronal ເປັນການລະເບີດຂອງອາຍແກັສຮ້ອນ super, ຫຼື plasma, ຈາກດ້ານຂອງແສງຕາເວັນ. ມັນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໂລກ, ລວມທັງດາວທຽມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ລົບກວນການສື່ສານແລະເຕັກໂນໂລຢີນໍາທາງ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການທໍາລາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນປີ 1989, CME ທີ່ມີສັກຍະພາບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ໃຫຍ່ໃນ Quebec, ການາດາ.

ຍານອາວະກາດ Parker Solar Probe ທີ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານສອງມື້ໃນການສັງເກດການ CME, ກາຍເປັນຍານອະວະກາດທໍາອິດທີ່ເຄີຍບິນຜ່ານການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດ. ການ​ສືບສວນ​ໄດ້​ທົນ​ກັບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ລັງສີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ສະບາຍ.

ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຍານ Parker Solar Probe, ພ້ອມກັບການສັງເກດການຈາກຍານອະວະກາດແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກອື່ນໆ, ເພື່ອເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງ CMEs ແລະປະກົດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ flares ແສງຕາເວັນ. ຄວາມ​ຮູ້​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແລະ​ການ​ກະ​ກຽມ​ສໍາ​ລັບ​ເຫດ​ການ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ທໍາ​ລາຍ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​.

ພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Parker Solar Probe ຈະສືບຕໍ່, ໂດຍຍານອະວະກາດຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງເຖິງ 430,000 mph ແລະເຂົ້າມາພາຍໃນ 3.9 ລ້ານໄມຂອງດວງອາທິດໃນປີ 2024. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງ ejections ແສງຕາເວັນເທິງໂລກ, ອະນຸຍາດໃຫ້. ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ກະ​ກຽມ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ​.

[ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​: Coronal mass ejection (CME​) – ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຮ້ອນ​ທີ່​ສຸດ​, ຫຼື plasma​, ຈາກ​ຫນ້າ​ຕາ​ເວັນ​.

[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins]
[ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA]

By Vicky Stavropoulou

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