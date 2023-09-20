ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຕົນ

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດມາເຖິງປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດພາລະກິດເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ໃນວັນອາທິດ, ຍານອະວະກາດຈະບິນຜ່ານໂລກແລະລຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍຖ້ວຍຊາກຫັກພັງທີ່ມັນຍຶດມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະໂດດລົງໄປໃນທະເລຊາຍ Utah ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຂອງຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວອື່ນ.
ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບກ້ອນຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 250 ປອນເຄິ່ງ (XNUMX ກຣາມ) ຈາກ Bennu, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຈໍານວນນ້ອຍໆທີ່ຍີ່ປຸ່ນເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍອີກສອງດວງ. ຕົວຢ່າງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຄບຊູນທີ່ໃຊ້ເວລາເກັບຮັກສາໄວ້, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
Osiris-Rex, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນປີ 2016, ໄດ້ມາຮອດ Bennu ໃນປີ 2018 ແລະໃຊ້ເວລາສອງປີໃນການສຶກສາຮູບດາວກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເກັບກໍາຕົວຢ່າງ. ໃນລະຫວ່າງການເກັບຕົວຢ່າງ, ຍານອະວະກາດໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍເລັກນ້ອຍ, ລວມທັງຝາປິດທີ່ຕິດຂັດທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ເກັບໄດ້ບາງສ່ວນຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຢ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນແຄບຊູນ.
Bennu, ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, ເຊື່ອວ່າເປັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ປະທະກັບຫີນອະວະກາດອື່ນ. ມັນວັດແທກໄດ້ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງກິໂລແມັດກວ້າງແລະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍດິນສີດໍາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນ. ໂດຍການສຶກສາ Bennu ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນດາວເຄາະນ້ອຍຖ້າເສັ້ນທາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດ.
Osiris-Rex ຈະປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນຈາກໄລຍະຫ່າງຂອງ 63,000 ໄມແລະສີ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ມັນຈະລົງຈອດຢູ່ໃນຂອບເຂດການທົດສອບແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ. ແຄບຊູນ, ມີຄວາມກວ້າງເກືອບ 3 ຟຸດ ແລະ ສູງ 1.6 ຟຸດ, ຈະລົງດ້ວຍຄວາມໄວ 27,650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ parachute ຈະຊ້າລົງເພື່ອລົງຈອດທີ່ອ່ອນໂຍນ. ເມື່ອເກັບເອົາແຄບຊູນໄດ້ແລ້ວ, ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນ Houston ເພື່ອວິເຄາະ.
ພາລະກິດນີ້ເປັນການກັບຄືນຂອງຕົວຢ່າງຄັ້ງທີສາມຂອງ NASA ຈາກອາວະກາດເລິກ, ໂດຍພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດຶງເອົາອະນຸພາກລົມແສງຕາເວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ comet, ແລະເມັດພືດ microscopic ຈາກຮູບດາວ. ອົງການດັ່ງກ່າວວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍເນື້ອໃນຂອງຕົວຢ່າງ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 11. ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້, ອົງການ NASA ຍັງຈະເປີດຕົວພາລະກິດເປັນຮູບດາວອີກສອງຢ່າງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ແລະຄວາມສໍາຄັນໃນການສຶກສາລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
– NASA