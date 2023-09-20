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ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຕົນ

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ: Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ສໍາເລັດພາລະກິດຂອງຕົນ

ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດມາເຖິງປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດພາລະກິດເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ໃນວັນອາທິດ, ຍານອະວະກາດຈະບິນຜ່ານໂລກແລະລຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍຖ້ວຍຊາກຫັກພັງທີ່ມັນຍຶດມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະໂດດລົງໄປໃນທະເລຊາຍ Utah ໃນຂະນະທີ່ແມ່ຂອງຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບດາວອື່ນ.

ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບກ້ອນຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 250 ປອນເຄິ່ງ (XNUMX ກຣາມ) ຈາກ Bennu, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຈໍານວນນ້ອຍໆທີ່ຍີ່ປຸ່ນເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍອີກສອງດວງ. ຕົວຢ່າງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຄບຊູນທີ່ໃຊ້ເວລາເກັບຮັກສາໄວ້, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.

Osiris-Rex, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນປີ 2016, ໄດ້ມາຮອດ Bennu ໃນປີ 2018 ແລະໃຊ້ເວລາສອງປີໃນການສຶກສາຮູບດາວກ່ອນທີ່ຈະພະຍາຍາມເກັບກໍາຕົວຢ່າງ. ໃນລະຫວ່າງການເກັບຕົວຢ່າງ, ຍານອະວະກາດໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍເລັກນ້ອຍ, ລວມທັງຝາປິດທີ່ຕິດຂັດທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ເກັບໄດ້ບາງສ່ວນຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຢ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນແຄບຊູນ.

Bennu, ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, ເຊື່ອວ່າເປັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ປະທະກັບຫີນອະວະກາດອື່ນ. ມັນວັດແທກໄດ້ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງກິໂລແມັດກວ້າງແລະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍດິນສີດໍາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນ. ໂດຍການສຶກສາ Bennu ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນດາວເຄາະນ້ອຍຖ້າເສັ້ນທາງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດ.

Osiris-Rex ຈະປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນຈາກໄລຍະຫ່າງຂອງ 63,000 ໄມແລະສີ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ມັນຈະລົງຈອດຢູ່ໃນຂອບເຂດການທົດສອບແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ. ແຄບຊູນ, ມີຄວາມກວ້າງເກືອບ 3 ຟຸດ ແລະ ສູງ 1.6 ຟຸດ, ຈະລົງດ້ວຍຄວາມໄວ 27,650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ parachute ຈະຊ້າລົງເພື່ອລົງຈອດທີ່ອ່ອນໂຍນ. ເມື່ອ​ເກັບ​ເອົາ​ແຄບ​ຊູນ​ໄດ້​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນ Houston ເພື່ອ​ວິ​ເຄາະ.

ພາລະກິດນີ້ເປັນການກັບຄືນຂອງຕົວຢ່າງຄັ້ງທີສາມຂອງ NASA ຈາກອາວະກາດເລິກ, ໂດຍພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດຶງເອົາອະນຸພາກລົມແສງຕາເວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ comet, ແລະເມັດພືດ microscopic ຈາກຮູບດາວ. ອົງການດັ່ງກ່າວວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍເນື້ອໃນຂອງຕົວຢ່າງ Bennu ໃນເດືອນຕຸລາ 11. ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້, ອົງການ NASA ຍັງຈະເປີດຕົວພາລະກິດເປັນຮູບດາວອີກສອງຢ່າງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ແລະຄວາມສໍາຄັນໃນການສຶກສາລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– NASA

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