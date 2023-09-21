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ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 21, 2023
ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ

ໃນບົດສະຫຼຸບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ກັບການສະແຫວງຫາເປັນເວລາ 250 ປີ, ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ມີກຳນົດຈະບິນຜ່ານໂລກໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຊາກຫັກພັງຢ່າງໜ້ອຍຈອກນຶ່ງທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ດຶງ​ມາ​ຈາກ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ, ນັກ​ວິທະຍາສາດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ເອົາ​ກ້ອນ​ຫີນ​ແລະ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ປະມານ XNUMX ກຣາມ. ນີ້​ແມ່ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຈຳນວນ​ທີ່​ຍີ່ປຸ່ນ​ນຳ​ເອົາ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ​ສອງ​ດວງ​ອີກ.

ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, ເຊື່ອວ່າເປັນຮູບດາວທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ປະທະກັບຫີນອະວະກາດອື່ນ. ມັນກວ້າງປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໄມລ໌ ແລະ ມີໜ້າດິນເປັນສີດຳ, ໜາແໜ້ນເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Bennu ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂລກແລະຊີວິດຂອງມັນເອງ.

Osiris-Rex ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃນປີ 2016 ແລະມາຮອດ Bennu ໃນປີ 2018. ຫຼັງຈາກການສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງລະມັດລະວັງເປັນເວລາສອງປີ, ຍານອະວະກາດໄດ້ສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງມັນໄລຍະສັ້ນໆແລະດູດເອົາຂີ້ຝຸ່ນແລະ pebbles ໂດຍໃຊ້ສູນຍາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຝາປິດຂອງຕົວເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ຕິດຂັດ, ເຮັດໃຫ້ຫີນບາງກ້ອນສູນເສຍໄປໃນອາວະກາດ. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງວັດສະດຸໃນແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຮູ້ພຽງແຕ່ເມື່ອມັນຖືກເປີດ.

ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ Osiris-Rex ສີ່ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ມັນຈະມາເຖິງການສໍາພັດລົງໃນທະເລຊາຍ Utah. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ໂດຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ຈາກ​ການ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ແລ້ວ, ແຄບ​ຊູນ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ຢູ່​ສູນ​ອາ​ວະ​ກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນ​ເມືອງ Houston ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຂ້າມ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນຫ້ອງສະອາດພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນໃດໆ. ອົງການ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍເນື້ອໃນຂອງຕົວຢ່າງໃນເດືອນຕຸລາ 11.

ພາລະກິດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ອົງການ NASA ເອີ້ນວ່າ "ດູໃບໄມ້ລົ່ນຮູບດາວ", ໂດຍມີຈຸດສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບດາວຫຼາຍເກີດຂຶ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການເປີດຕົວຂອງຍານອະວະກາດ Psyche, ເຊິ່ງຈະສຶກສາເປັນຮູບດາວໂລຫະ, ໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາ, ແລະການພົບກັບຍານອະວະກາດ Lucy ກັບຮູບດາວຢູ່ໃນສາຍແອວເປັນຮູບດາວຕົ້ນຕໍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະ ລະບົບແສງຕາເວັນຕົ້ນ.

ນີ້​ເປັນ​ພາລະກິດ​ສົ່ງ​ຄືນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ​ສາມ​ຂອງ NASA ຈາກ​ອະວະກາດ​ເລິກ, ​ໂດຍ​ພາລະກິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ດຶງ​ເອົາ​ອະນຸພາກ​ລົມ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ ​ແລະ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ດາວ​ເຄາະ. ຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໃນປີ 2010. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເປັນແຄບຊູນເວລາຈາກຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ 1​]
– [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ 2​]

By Vicky Stavropoulou

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