ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ

ໃນບົດສະຫຼຸບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ກັບການສະແຫວງຫາເປັນເວລາ 250 ປີ, ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ມີກຳນົດຈະບິນຜ່ານໂລກໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ປ່ອຍຕົວຢ່າງແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຊາກຫັກພັງຢ່າງໜ້ອຍຈອກນຶ່ງທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ນີ້ຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ດຶງມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຈະໄດ້ເອົາກ້ອນຫີນແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ XNUMX ກຣາມ. ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ຍີ່ປຸ່ນນຳເອົາຄືນມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍສອງດວງອີກ.
ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, ເຊື່ອວ່າເປັນຮູບດາວທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ປະທະກັບຫີນອະວະກາດອື່ນ. ມັນກວ້າງປະມານໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໄມລ໌ ແລະ ມີໜ້າດິນເປັນສີດຳ, ໜາແໜ້ນເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Bennu ມີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂລກແລະຊີວິດຂອງມັນເອງ.
Osiris-Rex ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດໃນປີ 2016 ແລະມາຮອດ Bennu ໃນປີ 2018. ຫຼັງຈາກການສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງລະມັດລະວັງເປັນເວລາສອງປີ, ຍານອະວະກາດໄດ້ສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງມັນໄລຍະສັ້ນໆແລະດູດເອົາຂີ້ຝຸ່ນແລະ pebbles ໂດຍໃຊ້ສູນຍາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຝາປິດຂອງຕົວເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ຕິດຂັດ, ເຮັດໃຫ້ຫີນບາງກ້ອນສູນເສຍໄປໃນອາວະກາດ. ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງວັດສະດຸໃນແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຮູ້ພຽງແຕ່ເມື່ອມັນຖືກເປີດ.
ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກ Osiris-Rex ສີ່ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ມັນຈະມາເຖິງການສໍາພັດລົງໃນທະເລຊາຍ Utah. ຫຼັງຈາກການສືບເຊື້ອສາຍໂດຍການຊ່ວຍຈາກການໂດດດ່ຽວແລ້ວ, ແຄບຊູນຈະຖືກນຳໄປຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດຢູ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ໃນເມືອງ Houston ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນຂ້າມ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນຫ້ອງສະອາດພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນໃດໆ. ອົງການ NASA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍເນື້ອໃນຂອງຕົວຢ່າງໃນເດືອນຕຸລາ 11.
ພາລະກິດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ອົງການ NASA ເອີ້ນວ່າ "ດູໃບໄມ້ລົ່ນຮູບດາວ", ໂດຍມີຈຸດສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບດາວຫຼາຍເກີດຂຶ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການເປີດຕົວຂອງຍານອະວະກາດ Psyche, ເຊິ່ງຈະສຶກສາເປັນຮູບດາວໂລຫະ, ໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາ, ແລະການພົບກັບຍານອະວະກາດ Lucy ກັບຮູບດາວຢູ່ໃນສາຍແອວເປັນຮູບດາວຕົ້ນຕໍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະ ລະບົບແສງຕາເວັນຕົ້ນ.
ນີ້ເປັນພາລະກິດສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທີສາມຂອງ NASA ຈາກອະວະກາດເລິກ, ໂດຍພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ດຶງເອົາອະນຸພາກລົມແສງຕາເວັນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນດາວເຄາະ. ຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈາກດາວເຄາະນ້ອຍໃນປີ 2010. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເປັນແຄບຊູນເວລາຈາກຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]