ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ກັບຄືນດ້ວຍຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວ

ຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນມາສູ່ໂລກໃນວັນຈັນ. ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຈະລຸດລົງຈາກຊາກຫັກພັງຢ່າງໜ້ອຍຈອກນຶ່ງທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເປັນຂີດໝາຍການສິ້ນສຸດຂອງພາລະກິດເປັນເວລາ 250 ປີ. ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບກ້ອນຫີນແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ XNUMX ກຣາມ, ຫຼາຍກວ່າພາລະກິດຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວທີ່ຜ່ານມາ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນແຄບຊູນເວລາຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ ແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂລກ ແລະຊີວິດຂອງຕົນເອງ.
ພາລະກິດຂອງ Osiris-Rex ໄດ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຕາມທາງ, ລວມທັງຝາປິດທີ່ຕິດຂັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງບາງສ່ວນຮົ່ວເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍານອະວະກາດໄດ້ຄຸ້ມຄອງເພື່ອດຶງຂໍ້ມູນພຽງພໍສໍາລັບການວິເຄາະ. Bennu, ດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຊື່ອກັນວ່າມີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ. ພາລະກິດນີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາ Bennu ຢ່າງໃກ້ຊິດແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນຍຸດທະສາດການຫມູນວຽນຖ້າເປັນຮູບດາວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດ.
ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກຍານອະວະກາດ Osiris-Rex, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍອີກ. ແຄບຊູນຈະເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລະ parachule ເຂົ້າໄປໃນທະເລຊາຍ Utah, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງ NASA ເພື່ອວິເຄາະ. ຫ້ອງທົດລອງຈະຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ Bennu ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນຂ້າມ. ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 12 ຕຸລານີ້.
ພາລະກິດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ອົງການ NASA ເອີ້ນວ່າ "ດູໃບໄມ້ລົ່ນຮູບດາວ," ໂດຍພາລະກິດເປັນຮູບດາວຫຼາຍຄັ້ງເກີດຂຶ້ນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້. ປະຕິບັດຕາມພາລະກິດ Osiris-Rex, ຍານອະວະກາດອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Psyche ຈະເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຮູບດາວໂລຫະ. ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ຍັງຈະພົບກັບຮູບດາວດວງທຳອິດຂອງຕົນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປທ່ຽວຊົມດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan ທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ.
ທີ່ມາ: Associated Press
ນິຍາມ:
– ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex: ເປັນຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທີ່ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2016 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu.
– Bennu: ເປັນຮູບດາວທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999 ແລະເຊື່ອວ່າມີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ.
– ດູໃບໄມ້ລົ່ນຮູບດາວ: ເປັນຊື່ຫຼິ້ນທີ່ໃຫ້ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຂອງປີ 2020, ໃນລະຫວ່າງທີ່ພາລະກິດຂອງຮູບດາວຫຼາຍອັນກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.
– NASA: ອົງການບໍລິຫານອາວະກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການລັດຖະບານສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບໂຄງການອະວະກາດພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: [ແຫຼ່ງເຊື່ອມຕໍ່]
– NASA: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່]