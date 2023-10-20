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ການເຕືອນໄພພະຍຸແສງອາທິດ: ທ່າແຮງສໍາລັບເຫດການພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ການເຕືອນໄພພະຍຸແສງອາທິດ: ທ່າແຮງສໍາລັບເຫດການພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ

ເຫດການພະຍຸແສງຕາເວັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 18 ເດືອນຕຸລາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແສງເງິນແສງທອງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ເມື່ອໜ່ວຍໂລກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກະແສລົມໂຄຣນາລ (CME). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດຽວນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ CME ທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່ານັ້ນອາດຈະມຸ່ງ ໜ້າ ສູ່ໂລກ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການພະຍຸແສງຕາເວັນທີ່ແຂງແຮງທັງມື້ນີ້ຫຼືມື້ອື່ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ແລະ Heliospheric ຂອງ NASA ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ໂດຍ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ອາ​ວະ​ກາດ Dr. Tamitha Skov. Skov ແບ່ງປັນການພະຍາກອນລາຍລະອຽດ 5 ມື້ສໍາລັບພະຍຸແສງຕາເວັນໃນອາທິດນີ້, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງຂອງພະຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນ.

ອີງຕາມທ່ານດຣ Skov, ມີໂອກາດ 65 ເປີເຊັນຂອງພະຍຸແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນມື້ນີ້, ໂດຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພະຍຸນ້ອຍທີ່ສາມາດຜະລິດແສງເງິນຕາເວັນ. ມື້ອື່ນ, ມີໂອກາດ 50 ເປີເຊັນທີ່ຈະເປັນພາຍຸແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງອາດຈະມາຮອດຊັ້ນ G2 ແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດາວທຽມຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຄືອຂ່າຍມືຖື, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຢູ່ເທິງໂລກ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເສັ້ນຂະຫນານກາງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ, ໂດຍມີໂອກາດ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພະຍຸເລັກນ້ອຍໃນມື້ນີ້ແລະໂອກາດ 15 ສ່ວນຮ້ອຍໃນມື້ອື່ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນລະມັດລະວັງໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.

ໜ່ວຍສັງເກດການແສງຕາເວັນ ແລະ ເຮລິໂອເຟຣິກ (SOHO) ຂອງອົງການ NASA ແມ່ນດາວທຽມທີ່ສຶກສາດວງອາທິດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ລະບົບສຸລິຍະ. ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດ 12 ອັນ, SOHO ບັນທຶກພາບຂອງໂຄໂຣນາຂອງດວງອາທິດ, ວັດແທກສະໜາມແມ່ເຫຼັກ ແລະຄວາມໄວຂອງມັນ, ແລະສັງເກດໂຄໂຣນາທີ່ອ່ອນໆຢູ່ອ້ອມຮອບມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຕິດຕາມພະຍຸແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມການພະຍາກອນຫຼ້າສຸດແລະໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ ຈຳ ເປັນຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະ ກຳ ແສງຕາເວັນທີ່ຮຸນແຮງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
– ດຣ. Tamitha Skov, ນັກຟິສິກອາກາດອະວະກາດ

By Gabriel Botha

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