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ການສຶກສາໃຫມ່ພົບວ່າຫມາສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນໃນເດັກນ້ອຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ການສຶກສາໃຫມ່ພົບວ່າຫມາສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນໃນເດັກນ້ອຍ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໂຮງຫມໍເດັກຂອງ Philadelphia ໄດ້ພົບເຫັນວ່າການເປັນເຈົ້າຂອງຫມາສາມາດມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນໃນເດັກນ້ອຍ. ການສຶກສາ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກນ້ອຍ 643 ຄົນໃນອາຍຸແຕ່ 7 ຫາ 12 ປີ, ພົບວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ມີຫມາເປັນສັດລ້ຽງມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຫມາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວັດແທກລະດັບຄວາມກົດດັນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ເອີ້ນວ່າ Perceived Stress Scale (PSS), ເຊິ່ງປະເມີນລະດັບທີ່ບຸກຄົນຮັບຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຫມາມີຄະແນນ PSS ຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ຕ່ໍາ, ເມື່ອທຽບກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຫມາ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າການປະກົດຕົວຂອງຫມາສາມາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມເປັນມິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ. ຫມາແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານຈິດໃຈ, ແລະການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການພົວພັນກັບສັດສາມາດເພີ່ມລະດັບຂອງ oxytocin, ຮໍໂມນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍແລະສະຫວັດດີພາບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເປັນເຈົ້າຂອງຫມາອາດຈະສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການພົວພັນທາງສັງຄົມ, ເຊິ່ງສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໃນເດັກນ້ອຍ. ການດູແລຫມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່າງເປັນປົກກະຕິແລະເວລາຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະໃຊ້ເວລານອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫມາສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາແລະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພົວພັນທາງສັງຄົມ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບສະຫວັດດີພາບໂດຍລວມ.

ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງສົມບູນກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຜົນກະທົບທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງຫມາຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງສັດລ້ຽງໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິດແລະສະຫວັດດີພາບຂອງບຸກຄົນໄວຫນຸ່ມ. ຖ້າທ່ານມີເດັກນ້ອຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມກົດດັນສູງ, ການພິຈາລະນາເອົາຫມາອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຄົ້ນຫາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). ມາດຕະການທົ່ວໂລກຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຮັບຮູ້. ວາລະສານສຸຂະພາບ ແລະພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ, 24(4), 385-396.

By Vicky Stavropoulou

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