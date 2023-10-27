'Celestial Symphony': ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍການສ້າງຕັ້ງດາວທີ່ງົດງາມໃນ Aquila

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ປະທັບໃຈຂອງບົດເພງຊີມໂຟນີຊັ້ນສູງທີ່ເປີດເຜີຍຢູ່ໃນຄວາມເລິກຂອງຈັກກະວານ. ຮູບຖ່າຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງ Wide Field Camera 3 ຂອງ Hubble Telescope ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສ້າງດາວທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ພ້ອມກັບເຮືອບິນ protostellar streaming ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Aquila, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 7,200 ປີແສງ.
ແວ່ນຕາທີ່ໜ້າຈັບໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງເຖິງຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ານຄວາມງາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງ ionization ພາຍໃນ jets ທີ່ອອກມາຈາກ protostar. Ionization ເກີດຂື້ນເມື່ອອະຕອມແລະໂມເລກຸນໄດ້ຮັບຄ່າໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ, ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນໂຮງລະຄອນຊັ້ນສູງນີ້, ຍົນຮົບ protostellar ເຂົ້າສູ່ເວທີກາງ, ປົດປ່ອຍສານທີ່ຕິດກັນຈາກດາວໜຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ protostars. “ການຮວມກາແລັກຊີ”: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງກາແລັກຊີທີ່ລວມເຂົ້າກັນຢູ່ 350 ລ້ານປີແສງຈາກໂລກ. ການສະແດງການປະທະກັນ, ເລື່ອງໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໃນທິດທາງຂະຫນານ, ປະກອບເປັນຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຖັນທີ່ mesmerizes ຜູ້ສັງເກດການແລະວິທະຍາສາດຄືກັນ.
ຮູບຖ່າຍທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການສຶກສາການສ້າງຕັ້ງດາວດັ່ງກ່າວ, ນັກດາລາສາດສາມາດແກ້ໄຂຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນ jets protostellar, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຂັບເຄື່ອນການເກີດແລະການວິວັດທະນາຂອງດາວ.
FAQ:
ຖາມ: ຍົນ protostellar ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຍົນ protostellar ເປັນ beam collimated ຂອງ matter ejected ຈາກດາວຫນຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ protostar.
ຖາມ: ionization ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
A: Ionization ຫມາຍເຖິງຂະບວນການທີ່ອະຕອມແລະໂມເລກຸນໄດ້ຮັບຄ່າໄຟຟ້າເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຖາມ: ການສ້າງຕັ້ງດາວຢູ່ໃນ Aquila ໄກປານໃດ?
A: ການສ້າງດາວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 7,200 ປີແສງ.