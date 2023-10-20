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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບລະອຽດຂອງດວງຈັນ Io ຂອງດາວພະຫັດ ແລະຄົ້ນພົບລັກສະນະໃໝ່ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບລະອຽດຂອງດວງຈັນ Io ຂອງດາວພະຫັດ ແລະຄົ້ນພົບລັກສະນະໃໝ່ໃນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບລະອຽດຂອງ Io ເຊິ່ງເປັນດວງໜຶ່ງໃນດວງຈັນປະມານ 90 ດວງຂອງດາວພະຫັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຍານສຳຫຼວດ Juno ໃນລະຫວ່າງການບິນຜ່ານມາ. Io ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນໂລກທີ່ມີພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ເຊິ່ງມີພູເຂົາໄຟຫຼາຍຮ້ອຍໜ່ວຍກວມເອົາພື້ນຜິວຂອງມັນ. ການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສັງເກດໄດ້ຈາກໂລກໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະມີແມ້ກະທັ້ງທະເລສາບຂອງ lava silicate molten ຢູ່ເທິງຫນ້າຂອງດວງຈັນ.

ຮູບພາບຈາກເຄື່ອງສຳຫຼວດ Juno ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວທີ່ໝູນວຽນຂອງ Io, ເນັ້ນໃສ່ດ້ວຍສີແດງ molten ສີແດງ. Io ປະສົບກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງສົງຄາມລະຫວ່າງດາວພະຫັດ ແລະດວງຈັນອີກສອງດວງ, Europa ແລະ Ganymede, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຍືດຕົວ ແລະ ບີບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການ​ກະທຳ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ຈາກ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ຫຼາຍ​ໜ່ວຍ. ໃນເດືອນທັນວາ, Juno ຈະກັບຄືນໄປສັງເກດ Io ໃນໄລຍະທາງທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າພຽງແຕ່ 1,500 ກິໂລແມັດຂ້າງເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຮູບພາບຂອງ Io, NASA ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກ NIRCam ຂອງ James Webb, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດສາຍນ້ໍາຂອງເຮືອບິນທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 4,800 ກິໂລແມັດຢູ່ເຫນືອເສັ້ນສູນສູດຂອງ Jupiter. ກະແສລົມນີ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 515 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງເປັນສອງເທົ່າຂອງລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນປະເພດ 5 ໃນໂລກ. ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຕຣາໂຕສະເຟຍລຸ່ມຂອງດາວເຄາະ, ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ.

ຮູບພາບຂອງ Jupiter ປາກົດແຕກຕ່າງຈາກສີສົ້ມຊ້ໍາແລະສີຄີມທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖ່າຍໂດຍໃຊ້ NIRCam ແລະ Mid-InfraRed Instrument, ຈັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນອິນຟາເຣດຕັ້ງແຕ່ 0.6 ຫາ 28 microns. ໂດຍການກີດກັ້ນແສງຂອງວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງກວ່າ, ນັກດາລາສາດສາມາດຈັບເອົາວັດຖຸທີ່ມືດມົວຢູ່ອ້ອມຮອບມັນ. ແຕ່ລະຮູບໄດ້ຖືກຖ່າຍໂດຍໃຊ້ຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອບັນທຶກຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຕ່າງໆ, ແລະຊັ້ນຂອງຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງຮູບພາບສີສຸດທ້າຍ.

ໃນຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້, ຈຸດສີຂາວສົດໃສແລະເສັ້ນດ່າງສະແດງເຖິງຈຸດສູງສຸດຂອງເມກທີ່ມີຄວາມສູງຂອງພະຍຸ convective condensed, ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນສີແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນ auroras ຂະຫຍາຍຢູ່ເຫນືອຂົ້ວໂລກເຫນືອແລະພາກໃຕ້ຂອງດາວເຄາະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​)
- ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດ Basque ໃນ Bilbao, ປະເທດສະເປນ (Ricardo Hueso, ຜູ້ຂຽນນໍາຫນ້າກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ)

By Vicky Stavropoulou

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