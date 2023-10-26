ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີຫຼາຍລ້ານປີແສງ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຖ່າຍໄດ້ໂດຍກ້ອງໂທລະທັດ Hubble ໂດຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກາແລັກຊີລວມສອງໜ່ວຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 350 ລ້ານປີແສງ. ຮູບພາບ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະຄວາມງາມຂອງຊັ້ນຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງເຫັນເຖິງລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວຸ້ນວາຍຂອງຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງພວກເຮົາ.
ໃນພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຫັນພາບທີ່ສວຍງາມຂອງກາແລັກຊີສອງໜ່ວຍທີ່ປະທະກັນ. ແຮງດຶງດູດທີ່ຫຼິ້ນຢູ່ໃນການເຕັ້ນຊັ້ນສູງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສະແດງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງແກັສທີ່ໝູນວຽນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະດວງດາວນັບບໍ່ຖ້ວນ. ໃນຂະນະທີ່ galaxies ຂັດກັນ, ໂຄງສ້າງຂອງພວກມັນຖືກບິດເບືອນແລະຫັນປ່ຽນ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນຊັ້ນສູງທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຄວາມສາມາດຂອງ Hubble Telescope ທີ່ຈະບັນທຶກຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວໃນລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແມ່ນເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນແລະນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ຮູບພາບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos.
FAQ:
ຖາມ: ກາລັກຊີແມ່ນຫຍັງ?
A: galaxy ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງດາວ, ດາວເຄາະ, ອາຍແກັສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆທີ່ຜູກມັດກັນດ້ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ພວກມັນມີຮູບຮ່າງ ແລະຂະໜາດຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນເຊັ່ນທາງຊ້າງເຜືອກ ຈົນເຖິງກາແລັກຊີທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ ແລະຮູບສ້ວຍ.
ຖາມ: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ galaxies ຕຳກັນ?
A: ກາລັກຊີສາມາດປະທະກັນໄດ້ເມື່ອກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງພວກມັນໄປສູ່ກັນ. ການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຜົນມາຈາກການພົບປະກັບໂອກາດຫຼືເປັນຜົນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ.
ຖາມ: Hubble Telescope ຈັບພາບແນວໃດ?
A: The Hubble Telescope ບັນທຶກຮູບພາບໂດຍໃຊ້ລະບົບ optical ກ້າວຫນ້າ, ເຊິ່ງປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງແລະເຄື່ອງມືທີ່ຊັດເຈນ. ມັນໂຄຈອນຢູ່ເໜືອຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກພາບຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດ.
ທີ່ມາ: NASA (https://www.nasa.gov/)