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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີຫຼາຍລ້ານປີແສງ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຂອງອົງການ NASA ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງການປະທະກັນຂອງກາແລັກຊີຫຼາຍລ້ານປີແສງ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ NASA ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໄດ້​ໂດຍ​ກ້ອງ​ໂທ​ລະ​ທັດ Hubble ໂດຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກາ​ແລັກ​ຊີ​ລວມ​ສອງ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ປະມານ 350 ລ້ານ​ປີ​ແສງ. ຮູບພາບ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະຄວາມງາມຂອງຊັ້ນຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງເຫັນເຖິງລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ວຸ້ນວາຍຂອງຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງພວກເຮົາ.

​ໃນ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຈັບ​ໃຈ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຫັນ​ພາບ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ກາ​ແລັກ​ຊີ​ສອງ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ປະ​ທະ​ກັນ. ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ທີ່​ຫຼິ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຕັ້ນ​ຊັ້ນ​ສູງ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່​ໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຂອງ​ແກັສ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ, ຂີ້​ຝຸ່ນ, ແລະ​ດວງ​ດາວ​ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ. ໃນຂະນະທີ່ galaxies ຂັດກັນ, ໂຄງສ້າງຂອງພວກມັນຖືກບິດເບືອນແລະຫັນປ່ຽນ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນຊັ້ນສູງທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄວາມສາມາດຂອງ Hubble Telescope ທີ່ຈະບັນທຶກຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວໃນລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແມ່ນເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນແລະນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນທີ່ອຸທິດຕົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ຮູບພາບນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າອັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ cosmos.

FAQ:

ຖາມ: ກາລັກຊີແມ່ນຫຍັງ?
A: galaxy ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງດາວ, ດາວເຄາະ, ອາຍແກັສ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະວັດຖຸຊັ້ນສູງອື່ນໆທີ່ຜູກມັດກັນດ້ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ພວກມັນມີຮູບຮ່າງ ແລະຂະໜາດຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນເຊັ່ນທາງຊ້າງເຜືອກ ຈົນເຖິງກາແລັກຊີທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ ແລະຮູບສ້ວຍ.

ຖາມ: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ galaxies ຕຳກັນ?
A: ກາລັກຊີສາມາດປະທະກັນໄດ້ເມື່ອກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງພວກມັນໄປສູ່ກັນ. ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ໂອ​ກາດ​ຫຼື​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ.

ຖາມ: Hubble Telescope ຈັບພາບແນວໃດ?
A: The Hubble Telescope ບັນທຶກຮູບພາບໂດຍໃຊ້ລະບົບ optical ກ້າວຫນ້າ, ເຊິ່ງປະກອບມີກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງແລະເຄື່ອງມືທີ່ຊັດເຈນ. ມັນໂຄຈອນຢູ່ເໜືອຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກພາບຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດໂດຍບໍ່ມີການບິດເບືອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງບັນຍາກາດ.

ທີ່ມາ: NASA (https://www.nasa.gov/)

By Mampho Brescia