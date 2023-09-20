ຍານອະວະກາດ NASA ຈະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍມາສູ່ໂລກໃນວັນອາທິດ. ຫຼັງຈາກພາລະກິດເປັນເວລາ 250 ປີ, ຍານອະວະກາດຈະລຸດລົງຈາກຊາກຫັກພັງຢ່າງໜ້ອຍຈອກນຶ່ງທີ່ມັນຍຶດມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. ຕົວຢ່າງນີ້ຄາດວ່າຈະມີນໍ້າຫນັກປະມານ 0.5g (XNUMXlb) ຂອງ pebbles ແລະຂີ້ຝຸ່ນ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາບ່ວງກາເຟຫຼືດັ່ງນັ້ນໄດ້ນໍາເອົາກັບຍີ່ປຸ່ນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍສອງອື່ນໆ.
ການຈັດສົ່ງຄັ້ງນີ້ ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນ ໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ເພາະບໍ່ມີປະເທດອື່ນໃດ ສາມາດເກັບເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໄດ້ສຳເລັດ. ແຄບຊູນທີ່ໃຊ້ເວລາເກັບຮັກສາໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ຈາກລະບົບແສງຕາເວັນໃນຕົ້ນປີມີຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂລກແລະຊີວິດ. ໂດຍການສຶກສາຕົວຢ່າງຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ໄປເຖິງ Bennu ໃນປີ 2018. ມັນໃຊ້ເວລາສອງປີບິນອ້ອມດາວເຄາະນ້ອຍ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງ. ໃນປີ 2020, ຍານອະວະກາດໄດ້ສຳຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງ Bennu ໄດ້ສຳເລັດຜົນ ແລະໄດ້ໃຊ້ສູນຍາກາດເພື່ອດູດເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ແລະກ້ອນຫີນ. ວັດຖຸບາງອັນໄດ້ຫລົບໜີໄປໃນອາວະກາດ ເນື່ອງຈາກຝາປິດຕິດ, ແຕ່ຕົວຢ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຖືກມັດໄວ້ໃນແຄບຊູນ.
Bennu, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປີ 1999, ມີຄວາມກວ້າງປະມານເຄິ່ງກິໂລແມັດ ແລະເຊື່ອວ່າເປັນຮູບດາວທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ພື້ນຜິວດຳທີ່ແຂງກະດ້າງຂອງມັນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍກ້ອນຫີນ, ແລະນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມັນມີສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເຂົ້າມາໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2182. ການສຶກສາຂອງ Bennu ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະ deflect ເປັນຮູບດາວດັ່ງກ່າວຖ້າຈໍາເປັນ.
ເມື່ອມັນມາຮອດ, ແຄບຊູນຕົວຢ່າງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ແລະ parachute ເຂົ້າໄປໃນທະເລຊາຍ Utah. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston ສໍາລັບການວິເຄາະ. ຕົວຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍໂປໂຕຄອນທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນແລະຈະຖືກສຶກສາຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ອຸທິດຕົນຢູ່ໃນສູນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກພາລະກິດ OSIRIS-REx ແລ້ວ, ອົງການ NASA ຍັງມີພາລະກິດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍອີກສອງໜ່ວຍ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້, Psyche ແລະ Lucy, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະອົງປະກອບຂອງຮູບດາວ. ຄວາມສາມາດຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະດຶງເອົາ ແລະສຶກສາຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງລະບົບສຸລິຍະ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງຊີວິດເທິງໂລກ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA, ABC News)