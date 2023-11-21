ເປັນຮູບດາວທີ່ອາດທຳລາຍໄດ້ໃກ້ໂລກ: 2007 FT3

ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກໍານົດເປັນຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ 2007 FT3 ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ອົງການ NASA ຄົ້ນພົບວັດຖຸດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈຳເປັນໃນການຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ໃກ້ກັບໂລກ (NEAs) ແລະດາວຫາງໃກ້ກັບໂລກ (NEC) ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຖ້າບໍ່ຖືກກວດກາ.
2007 FT3 ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2007, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ນັກດາລາສາດໄດ້ສູນເສຍເສັ້ນທາງຂອງມັນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ. ດ້ວຍການສັງເກດການໃຊ້ເວລາພຽງ 1.2 ມື້, ການສັງເກດການເປົ້າໝາຍບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວເປັນຮູບດາວໄດ້, ແລະມັນຍັງຄົງບໍ່ເຫັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ການເກີດໃຫມ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ 2007 FT3 ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ໂລກ.
ອີງຕາມອົງການ NASA, 2007 FT3 ມີໂອກາດປະມານ 0.0000087 ເປີເຊັນ (ຫຼື 1 ໃນ 11.5 ລ້ານ) ທີ່ຈະໂຈມຕີໂລກໃນເດືອນຕຸລາ 2024. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບແຍກຕ່າງຫາກໃນເດືອນມີນາ 2024, ໂດຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ 0.0000096 ເປີເຊັນ (ຫຼື 1 ໃນ 10). ລ້ານ). ໃນສະຖານະການໃດກໍ່ຕາມ, ຮູບດາວສາມາດປ່ອຍພະລັງງານທຽບເທົ່າກັບການລະເບີດຂອງ 2.6 ຕື້ໂຕນຂອງ TNT.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງທັງສອງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍທີ່ສໍາຄັນໃນພາກພື້ນ, ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຈະບໍ່ເປັນໄພພິບັດທົ່ວໂລກ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າ 2007 FT3 ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໂຈມຕີໃນວັນທີ 5 ເດືອນຕຸລາປີ 2024, ແຕ່ຍັງມີຮູບດາວທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາອີກເຊັ່ນ 29075 (1950 DA), ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າສູນຂອງ NASA ສໍາລັບການສຶກສາວັດຖຸຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ (CNEOS) ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ NEAs ທີ່ຮູ້ຈັກແລະຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະສ້າງວິທີການທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫລີກລ່ຽງໄພພິບັດໃດໆ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຈະມາປະທະກັບໂລກຍັງຕໍ່າ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງຄົງມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການສະແຫວງຫາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ ແລະປົກປ້ອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
FAQ:
ຖາມ: ມີໂອກາດສູງທີ່ຈະເປັນຮູບດາວ 2007 FT3 ຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກໃນປີ 2024?
A: NASA ຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດ້ປະມານ 0.0000087 ເປີເຊັນ ຫຼື 1 ໃນ 11.5 ລ້ານ.
ຖາມ: ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ແນວໃດຖ້າ 2007 FT3 ຈະໂຈມຕີໂລກ?
A: ດາວເຄາະນ້ອຍມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ອຍພະລັງງານທຽບເທົ່າກັບການລະເບີດຂອງ 2.6 ຕື້ໂຕນ TNT, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການທໍາລາຍພາກພື້ນແຕ່ບໍ່ແມ່ນໄພພິບັດຂອງໂລກ.
ຖາມ: ມີດາວເຄາະນ້ອຍອື່ນໃດທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍດວງໜຶ່ງຄື 29075 (1950 DA), ມີໂອກາດ 0.0029 ເປີເຊັນ ຫຼື 1 ໃນ 34,500 ໂອກາດທີ່ຈະຕີໂລກໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2880.
ຖາມ: ອົງການ NASA ຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນີ້ແນວໃດ?
A: ສູນການສຶກສາວັດຖຸໃກ້ໂລກ (CNEOS) ຂອງອົງການ NASA ຕິດຕາມເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະດາວຫາງທີ່ຮູ້ຈັກໃກ້ກັບໂລກຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງພວກມັນ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນການປະທະກັນທີ່ຮ້າຍກາດ.