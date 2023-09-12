ການຄົ້ນພົບໃໝ່ສະເໜີໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນມະຫາສະໝຸດນ້ຳໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

ສະຫຼຸບສັງລວມ:
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະໝຸດນ້ຳເທິງດາວເຄາະ K2-18 b ເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກຫຼາຍປີແສງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມະຫາສະໝຸດນີ້ສາມາດຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ຫຼືບໍ່, ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດໂອກາດທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບໂລກທີ່ອາໄສຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ການຄົ້ນພົບແມ່ນເຮັດໂດຍນັກດາລາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ຜູ້ທີ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງ methane ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພື້ນຜິວທີ່ມີມະຫາສະຫມຸດພາຍໃຕ້ຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ hydrogen. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນສັນຍານທີ່ອ່ອນແອກວ່າທີ່ສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ dimethyl sulfide, ໂມເລກຸນທີ່ຜະລິດໂດຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບນີ້. ທີມງານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າຂະຫນາດແລະອຸນຫະພູມຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ K2-18 b ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ມີ mantle ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງນ້ໍາກ້ອນຄວາມກົດດັນສູງແລະມະຫາສະຫມຸດທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ. ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ເຕືອນເຫຼົ່ານີ້, ການຄົ້ນພົບໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຄົ້ນຫາຊີວິດນອກໂລກ.
ນິຍາມ:
– Exoplanet: ເປັນດາວເຄາະທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
– ມີເທນ: ສານເຄມີປະກອບດ້ວຍປະລໍາມະນູຄາບອນຫນຶ່ງແລະສີ່ປະລໍາມະນູ hydrogen.
– ຄາບອນໄດອອກໄຊ້: ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີສີທີ່ປະກອບດ້ວຍປະລໍາມະນູຂອງຄາບອນຫນຶ່ງ ແລະອາຕອມອົກຊີສອງອັນ.
– Dimethyl sulfide: ໂມເລກຸນທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ phytoplankton ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ແລະອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທາງຊີວະພາບ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Cambridge, NASA
ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນໃໝ່ທີ່ຊີ້ບອກເຖິງມະຫາສະໝຸດນ້ຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ເທິງດາວເຄາະນ້ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ K2-18 b ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກຫຼາຍປີແສງ. ການຄົ້ນພົບນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ກວດກາຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Leo. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງ methane ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ K2-18 b, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງພື້ນຜິວທີ່ມີມະຫາສະຫມຸດພາຍໃຕ້ຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມດ້ວຍ hydrogen. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຢູ່ອາໄສຂອງດາວເຄາະ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກວດພົບສັນຍານທີ່ອ່ອນແອກວ່າທີ່ສາມາດຊີ້ບອກເຖິງການປະກົດຕົວຂອງ dimethyl sulfide, ໂມເລກຸນທີ່ຜະລິດໂດຍຊີວິດຂອງໂລກເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ແລະການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມຈະດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Webb. ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະອຸນຫະພູມສູງຂອງດາວເຄາະເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສໄດ້, ໂດຍພາຍໃນຂອງມັນອາດມີນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ແລະ ພື້ນມະຫາສະໝຸດທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຖານທີ່ຜ່ານມາຂອງອາຍນ້ໍາໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ exoplanet ອື່ນໆ, ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບດາວເຄາະນອກລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ. ນັກດາລາສາດເຊື່ອວ່າ K2-18 b ອາດຈະເປັນດາວເຄາະ "Hycean", ເປັນໂລກມະຫາສະຫມຸດທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາຊີວິດໄດ້. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະພິຈາລະນາຂອບເຂດຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສໃນການຄົ້ນຫາສໍາລັບຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge
– NASA