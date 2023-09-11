NASA ປະກາດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາທີ່ມີທ່າແຮງແລະສັນຍານຂອງຊີວິດເທິງດາວເຄາະ exoplanet

ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງ James Webb, ແນມເບິ່ງດາວດວງດາວ Leo ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກ 120 ປີແສງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາຫາຍາກທີ່ເປັນໄປໄດ້ເທິງ exoplanet ຍັກໃຫຍ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ K2-18 b. ດາວເຄາະ exoplanet ນີ້, ເກືອບເກົ້າເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງໂລກ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າໂລກ Hycean, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະມີບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ hydrogen ແລະພື້ນຜິວທີ່ມີນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ.
ການສັງເກດການຂອງ NASA ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລກມະຫາສະຫມຸດ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ methane ແລະ carbon dioxide, ຄຽງຄູ່ກັບການຂາດແຄນຂອງ ammonia, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ hydrogen ໃນ K2-18 b.
ໃນການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່ານັ້ນ, ການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນທີ່ເອີ້ນວ່າ dimethyl sulfide (DMS) ໄດ້ຖືກຊີ້ບອກເຖິງ, ເຊິ່ງ, ໃນໂລກ, ພຽງແຕ່ຜະລິດໂດຍຊີວິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສືບສວນຕື່ມອີກແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນການປະກົດຕົວຂອງ DMS ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່າແຮງຂອງຊີວິດໃນ exoplanet.
ໃນຂະນະທີ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ໍາຢູ່ໃນດາວເຄາະອື່ນໆ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງຕື່ນເຕັ້ນກັບການຄົ້ນພົບນີ້. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນເວລາທີ່ຊອກຫາຊີວິດຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ເພາະວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ. ໂລກ Hycean ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ K2-18 b, ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຕໍ່ການສັງເກດບັນຍາກາດຫຼາຍກ່ວາດາວຫີນຂະຫນາດນ້ອຍ.
ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວ dwarf ເຢັນ K2-18, exoplanet ນີ້ມີທ່າແຮງສໍາລັບນ້ໍາຂອງແຫຼວທີ່ຈະມີຢູ່ດ້ານຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບມະຫາສະຫມຸດຂອງມັນອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປທີ່ຈະຊ່ວຍຊີວິດໄດ້. ພາຍໃນຂອງ exoplanet ອາດຈະປະກອບດ້ວຍ mantle ກ້ອນຄວາມກົດດັນສູງ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ Neptune, ມີບັນຍາກາດອຸດົມສົມບູນ hydrogen ບາງໆ.
ການຄົ້ນພົບມະຫາສະຫມຸດນ້ໍາທີ່ມີທ່າແຮງນີ້ແລະສັນຍານຂອງຊີວິດໃນ K2-18 b ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຂອງ telescope James Webb. ມັນໄດ້ໃຫ້ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກກ່ອນໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສຶກສາສ່ວນໜຶ່ງຂອງແສງດາວໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ເພີ່ມຜົນສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຈັກກະວານແລະສົ່ງຮູບພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງໂລກຫ່າງໄກແລະໂຄງສ້າງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ.