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ຍານ Rover ຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ດາວອັງຄານ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ຍານ Rover ຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດສ້າງອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານໂດຍໃຊ້ການທົດລອງທີ່ເອີ້ນວ່າ Mars Oxygen In-Situ Resource Experiment (MOXIE). ການສາທິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດເປີດທາງໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດໃນອະນາຄົດມີແຫຼ່ງອາກາດທີ່ຍືນຍົງ ແລະສາມາດຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈະຫຼວດເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກໄດ້.

ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ນັກບິນອາວະກາດຢູ່ດາວອັງຄານປະເຊີນໜ້າແມ່ນການຂາດອາກາດຫາຍໃຈ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໂລກ, ທີ່ມີປະມານ 21 ເປີເຊັນຂອງອົກຊີເຈນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງມັນ, ດາວອັງຄານມີອົກຊີເຈນຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງເປີເຊັນແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ. MOXIE, ເຄື່ອງ​ມື​ຂະ​ໜາດ​ໄມ​ໂຄຣ​ເວບ​ຢູ່​ເທິງ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ Perseverance, ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​ເພື່ອ​ດຶງ​ອົກ​ຊີ​ອອກ​ຈາກ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ໂດຍ​ການ​ແຍກ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ຄາ​ບອນ​ໄດ​ອອກ​ໄຊ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ບໍລິສຸດແລະຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອເຊັ່ນຄາບອນໂມໂນໄຊ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຍານ​ສຳຫຼວດ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ອຸບ​ປະ​ກອນ Jezero ເທິງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ໃນ​ປີ 2021, MOXIE ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ໂດຍ​ການ​ແລ່ນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້. ມັນ​ສາ​ມາດ​ຜະ​ລິດ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ທີ່​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ປະ​ມານ 12 ກຼາມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​, ສະ​ສົມ​ທັງ​ຫມົດ 122 ກຼາມ​. ຈໍານວນນີ້, ເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ຫມານ້ອຍຫາຍໃຈໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ, ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກວິທະຍາສາດເບື້ອງຕົ້ນແລະມີຄວາມບໍລິສຸດຢ່າງຫນ້ອຍ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ອົກຊີເຈນທີ່ຜະລິດໂດຍ MOXIE ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງທ່າແຮງສໍາລັບອາກາດຫາຍໃຈແຕ່ຍັງສາມາດເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລູກ. ຖ້າບໍ່ມີນໍ້າມັນນີ້, ນັກບິນອາວະກາດຈະຕິດຄ້າງຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ ຫຼືອີງໃສ່ພາລະກິດການສະໜອງຈາກໂລກ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າໃນອະນາຄົດນັກອາວະກາດຈະຕ້ອງການອົກຊີເຈນປະມານ 25 ຫາ 30 ໂຕນເພື່ອສ້າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເດີນທາງກັບຄືນ.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງ NASA ກັບ MOXIE ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະກັດເອົາອົກຊີເຈນອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນດາວເຄາະອື່ນໆ. ການສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ການກໍ່ສ້າງເສດຖະກິດຂອງດວງຈັນ, ແລະໃນທີ່ສຸດການເປີດຕົວຂະບວນການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານທັງຫມົດ hinge ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະການທົດສອບຂອງເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວ.

ຜົນສຳເລັດນີ້ໂດຍຍານສຳຫຼວດ Perseverance ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນພາລະກິດສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການຕັ້ງອານານິຄົມຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍທ່າແຮງໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເທິງດາວອັງຄານ, ຄວາມຝັນຂອງການມີມະນຸດຖາວອນໃນລະບົບແສງຕາເວັນແມ່ນໃກ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມອົດທົນຂອງ NASA ຂອງ Mars Rover (@NASAPersevere)
– ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy

By Vicky Stavropoulou

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