ຍານ Rover ຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດສ້າງອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານໂດຍໃຊ້ການທົດລອງທີ່ເອີ້ນວ່າ Mars Oxygen In-Situ Resource Experiment (MOXIE). ການສາທິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ສາມາດເປີດທາງໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດໃນອະນາຄົດມີແຫຼ່ງອາກາດທີ່ຍືນຍົງ ແລະສາມາດຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈະຫຼວດເພື່ອກັບຄືນສູ່ໂລກໄດ້.
ສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທີ່ນັກບິນອາວະກາດຢູ່ດາວອັງຄານປະເຊີນໜ້າແມ່ນການຂາດອາກາດຫາຍໃຈ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໂລກ, ທີ່ມີປະມານ 21 ເປີເຊັນຂອງອົກຊີເຈນຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງມັນ, ດາວອັງຄານມີອົກຊີເຈນຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງເປີເຊັນແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄາບອນໄດອອກໄຊ. MOXIE, ເຄື່ອງມືຂະໜາດໄມໂຄຣເວບຢູ່ເທິງຍານສຳຫຼວດ Perseverance, ໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອດຶງອົກຊີອອກຈາກບັນຍາກາດດາວອັງຄານໂດຍການແຍກອະນຸພາກຄາບອນໄດອອກໄຊ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ບໍລິສຸດແລະຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດເຫຼືອເຊັ່ນຄາບອນໂມໂນໄຊ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຍານສຳຫຼວດໄດ້ລົງຈອດຢູ່ອຸບປະກອນ Jezero ເທິງດາວອັງຄານໃນປີ 2021, MOXIE ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໂດຍການແລ່ນຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ສຳເລັດໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ມັນສາມາດຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ໃນອັດຕາການປະມານ 12 ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ສະສົມທັງຫມົດ 122 ກຼາມ. ຈໍານວນນີ້, ເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ຫມານ້ອຍຫາຍໃຈໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ, ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກວິທະຍາສາດເບື້ອງຕົ້ນແລະມີຄວາມບໍລິສຸດຢ່າງຫນ້ອຍ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ອົກຊີເຈນທີ່ຜະລິດໂດຍ MOXIE ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງທ່າແຮງສໍາລັບອາກາດຫາຍໃຈແຕ່ຍັງສາມາດເປັນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງລູກ. ຖ້າບໍ່ມີນໍ້າມັນນີ້, ນັກບິນອາວະກາດຈະຕິດຄ້າງຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ ຫຼືອີງໃສ່ພາລະກິດການສະໜອງຈາກໂລກ. ອົງການ NASA ຄາດຄະເນວ່າໃນອະນາຄົດນັກອາວະກາດຈະຕ້ອງການອົກຊີເຈນປະມານ 25 ຫາ 30 ໂຕນເພື່ອສ້າງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເດີນທາງກັບຄືນ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ NASA ກັບ MOXIE ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະກັດເອົາອົກຊີເຈນອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນດາວເຄາະອື່ນໆ. ການສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຂອງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວ, ການກໍ່ສ້າງເສດຖະກິດຂອງດວງຈັນ, ແລະໃນທີ່ສຸດການເປີດຕົວຂະບວນການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານທັງຫມົດ hinge ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແລະການທົດສອບຂອງເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວ.
ຜົນສຳເລັດນີ້ໂດຍຍານສຳຫຼວດ Perseverance ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນພາລະກິດສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການຕັ້ງອານານິຄົມຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍທ່າແຮງໃນການຜະລິດອົກຊີເຈນ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເທິງດາວອັງຄານ, ຄວາມຝັນຂອງການມີມະນຸດຖາວອນໃນລະບົບແສງຕາເວັນແມ່ນໃກ້ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຄວາມອົດທົນຂອງ NASA ຂອງ Mars Rover (@NASAPersevere)
– ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ NASA ທ່ານ Pam Melroy