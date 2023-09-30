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ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian

ByVicky Stavropoulou

Sep 30, 2023
ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA, ໃນການຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາເທິງດາວອັງຄານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນທຶກພາບຂອງລົມພະຍຸ Martian ຂະໜາດໃຫຍ່. ມານຂີ້ຝຸ່ນ, ທີ່ມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ໄມ (2 ກິໂລແມັດ), ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍລົດໂລເວີຂະຫນາດລົດ. ໃນຂະນະທີ່ຜີຮ້າຍຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນເປັນເຫດການທົ່ວໄປໃນດາວອັງຄານ, ໂດຍສະເພາະນີ້ແມ່ນຫນ້າສັງເກດເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງມັນ, ວັດແທກປະມານ 200 ຟຸດ.

ຂະນະນີ້ ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ພວມສຳຫຼວດ ຂຸມຝັງສົບ Jezero ເທິງດາວອັງຄານ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ປະຈຸບັນ, ດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ແຫ້ງແລ້ງກວ່າທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງ 1,000 ເທົ່າ, ມີຂີ້ຝຸ່ນສີແດງຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ. ຂະນະ​ນີ້ ຍານ​ສຳຫຼວດ​ກຳລັງ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ເຂດ​ທີ່​ນັກວິທະຍາສາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມີ​ທະ​ເລ​ສາບ​ປະມານ 3 ຕື້​ປີ​ກ່ອນ. ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ຖືກ​ປະ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ຢູ່​ຕາມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ບູ​ຮານ​ນັ້ນ ອາດ​ສາ​ມາດ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຫຼັກ​ຖານ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ບູ​ຮານ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມັນ​ເຄີຍ​ມີ​ມາ.

NASA ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກັບການຄົ້ນພົບທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ອາດຈະຄົ້ນພົບ. ວິທີການສຸດທ້າຍຂອງຍານສຳຫຼວດຈະນຳໄປສູ່ໜ່ວຍກ້ອນຫີນທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລືອກອຸບປະກອນ Jezero ເປັນບ່ອນລົງຈອດສຳລັບການສຳຫຼວດ. ນັກວິທະຍາສາດດາວອັງຄານປີ 2020 ກໍາລັງຕື່ນຕົວດ້ວຍຄວາມຄາດຄິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃກ້ສະຖານທີ່ສຳຄັນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະທີ່ດາວອັງຄານປະຈຸບັນເປັນຈຸດສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ NASA, ອົງການອະວະກາດຍັງມີແຜນການທີ່ຈະສໍາຫຼວດໂລກອື່ນໆທີ່ອາດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມີຊີວິດ. ໃນ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຫມາຍ​ປາຍ​ທາງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ວົງ​ເດືອນ​ເຊັ່ນ​: Enceladus​, ວົງ​ຈອນ Saturn​, ແລະ Europa​, orbiting Jupiter​. ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດໃນ Europa, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ.

ດ້ວຍພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ຄວາມອົດທົນ, ອົງການ NASA ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດນອກໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA

By Vicky Stavropoulou

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