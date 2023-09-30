ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຜີມານຂີ້ຝຸ່ນ Martian

ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນຂອງອົງການ NASA, ໃນການຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາເທິງດາວອັງຄານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ບັນທຶກພາບຂອງລົມພະຍຸ Martian ຂະໜາດໃຫຍ່. ມານຂີ້ຝຸ່ນ, ທີ່ມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ໄມ (2 ກິໂລແມັດ), ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍລົດໂລເວີຂະຫນາດລົດ. ໃນຂະນະທີ່ຜີຮ້າຍຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນເປັນເຫດການທົ່ວໄປໃນດາວອັງຄານ, ໂດຍສະເພາະນີ້ແມ່ນຫນ້າສັງເກດເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງມັນ, ວັດແທກປະມານ 200 ຟຸດ.
ຂະນະນີ້ ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ພວມສຳຫຼວດ ຂຸມຝັງສົບ Jezero ເທິງດາວອັງຄານ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ເຄີຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ປະຈຸບັນ, ດາວອັງຄານເປັນດາວເຄາະທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ແຫ້ງແລ້ງກວ່າທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງ 1,000 ເທົ່າ, ມີຂີ້ຝຸ່ນສີແດງຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ. ຂະນະນີ້ ຍານສຳຫຼວດກຳລັງເຂົ້າໃກ້ເຂດທີ່ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າມີທະເລສາບປະມານ 3 ຕື້ປີກ່ອນ. ແຮ່ທາດທີ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລໃນສະໄໝບູຮານນັ້ນ ອາດສາມາດປົກປັກຮັກສາຫຼັກຖານຂອງຊີວິດໃນສະໄໝບູຮານ, ຖ້າຫາກວ່າມັນເຄີຍມີມາ.
NASA ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນກັບການຄົ້ນພົບທີ່ຈະມາເຖິງທີ່ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ອາດຈະຄົ້ນພົບ. ວິທີການສຸດທ້າຍຂອງຍານສຳຫຼວດຈະນຳໄປສູ່ໜ່ວຍກ້ອນຫີນທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເລືອກອຸບປະກອນ Jezero ເປັນບ່ອນລົງຈອດສຳລັບການສຳຫຼວດ. ນັກວິທະຍາສາດດາວອັງຄານປີ 2020 ກໍາລັງຕື່ນຕົວດ້ວຍຄວາມຄາດຄິດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃກ້ສະຖານທີ່ສຳຄັນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ດາວອັງຄານປະຈຸບັນເປັນຈຸດສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການ NASA, ອົງການອະວະກາດຍັງມີແຜນການທີ່ຈະສໍາຫຼວດໂລກອື່ນໆທີ່ອາດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການມີຊີວິດ. ໃນບັນດາຈຸດຫມາຍປາຍທາງເຫຼົ່ານີ້ມີວົງເດືອນເຊັ່ນ: Enceladus, ວົງຈອນ Saturn, ແລະ Europa, orbiting Jupiter. ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດໃນ Europa, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກ.
ດ້ວຍພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ຄວາມອົດທົນ, ອົງການ NASA ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະຄົ້ນຫາສັນຍານຂອງຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA