ຄວາມສ່ຽງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ: ຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA

ພະແນກປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດຫາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດໂຈມຕີໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດຕາມແລະກໍານົດວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້.
ຂໍ້ມູນ infographic ຫຼ້າສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ NASA ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະຊາກອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກໃນປະຈຸບັນ. ມາຮອດເດືອນສິງຫາປີ 2023, ມີດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຮູ້ຈັກປະມານ 32,000 ໜ່ວຍຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ການກວດພົບຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງ. ແທນທີ່ຈະ, telescopes ອີງໃສ່ແສງແດດທີ່ສະທ້ອນອອກຈາກຫນ້າດິນເພື່ອສັງເກດເຫັນພວກມັນ.
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາ ແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານຂໍ້ສັງເກດທີ່ສົ່ງໂດຍນັກດາລາສາດທັງນັກສມັກເລ່ນ ແລະມືອາຊີບໄປຫາສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງຂອງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, infographic ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ: ໃນບັນດາຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ 32,000, ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 140 ແມັດ. ຖ້າອັນໃດອັນໃດອັນໜຶ່ງມາຕຳກັບແຜ່ນດິນໂລກ, ພວກມັນອາດທຳລາຍເມືອງທັງໝົດ.
ເພື່ອພິຈາລະນາຂະໜາດຂອງການທຳລາຍດັ່ງກ່າວ, ອຸຕຸນິຍົມ Chelyabinsk ທີ່ຕົກໃສ່ຣັດເຊຍໃນປີ 2013 ຄາດວ່າຈະມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼາຍກວ່າ 20 ແມັດ. ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ XNUMX ເທົ່າຂະໜາດນັ້ນ ອາດຈະຖືກທຳລາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ອາດຈະເຖິງພື້ນດິນ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ອີງຕາມສະຖານທີ່ຜົນກະທົບຂອງມັນ, ເປັນຮູບດາວດັ່ງກ່າວອາດສາມາດເອົາຊີວິດຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້.
ເຖິງວ່າຈະມີການຂາດການເປັນຮູບດາວທີ່ຮູ້ຈັກໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການ collision ກັບໂລກ, ສະຖິຕິທີ່ຫນ້າຕົກໃຈທີ່ສຸດໃນ infographic ແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ NASA ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບພຽງແຕ່ຫນ້ອຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກຂະຫນາດນີ້. ຄາດຄະເນວ່າມີຮູບດາວທີ່ກວ້າງ 14,000 ແມັດຫຼາຍກວ່າ 140 ດວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກຳນົດຕົວ, ພ້ອມດ້ວຍຮູບດາວທີ່ກວ້າງປະມານ 50 ໜ່ວຍ 1 ກິໂລແມັດ.
ຊຸມຊົນປ້ອງກັນດາວເຄາະ, ປະກອບດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. infographic ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້. ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ, ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານ infographics, ສາມາດຊ່ວຍດົນໃຈບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການລ່າສັດສໍາລັບວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Universe Today