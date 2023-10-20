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ຄວາມສ່ຽງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ: ຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຄວາມສ່ຽງຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກ: ຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA

ພະແນກປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງອົງການ NASA ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດຫາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອາດສາມາດໂຈມຕີໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດການທຳລາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດຕາມແລະກໍານົດວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້.

ຂໍ້ມູນ infographic ຫຼ້າສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ NASA ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະຊາກອນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກໃນປະຈຸບັນ. ມາຮອດເດືອນສິງຫາປີ 2023, ມີດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ຮູ້ຈັກປະມານ 32,000 ໜ່ວຍຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ການກວດພົບຮູບດາວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນບໍ່ປ່ອຍແສງຂອງຕົນເອງ. ແທນທີ່ຈະ, telescopes ອີງໃສ່ແສງແດດທີ່ສະທ້ອນອອກຈາກຫນ້າດິນເພື່ອສັງເກດເຫັນພວກມັນ.

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາ ແລະຕິດຕາມດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 405 ລ້ານຂໍ້ສັງເກດທີ່ສົ່ງໂດຍນັກດາລາສາດທັງນັກສມັກເລ່ນ ແລະມືອາຊີບໄປຫາສູນ Minor Planet, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງຂອງຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນດາວເຄາະຂອງ NASA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, infographic ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈ: ໃນບັນດາຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ 32,000, ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ 140 ແມັດ. ຖ້າອັນໃດອັນໃດອັນໜຶ່ງມາຕຳກັບແຜ່ນດິນໂລກ, ພວກມັນອາດທຳລາຍເມືອງທັງໝົດ.

​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຂະໜາດ​ຂອງ​ການ​ທຳລາຍ​ດັ່ງກ່າວ, ອຸຕຸ​ນິຍົມ Chelyabinsk ທີ່​ຕົກ​ໃສ່​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ປີ 2013 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ສູນ​ກາງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 20 ແມັດ. ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍ XNUMX ເທົ່າຂະໜາດນັ້ນ ອາດຈະຖືກທຳລາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ອາດຈະເຖິງພື້ນດິນ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ. ອີງຕາມສະຖານທີ່ຜົນກະທົບຂອງມັນ, ເປັນຮູບດາວດັ່ງກ່າວອາດສາມາດເອົາຊີວິດຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້.

ເຖິງວ່າຈະມີການຂາດການເປັນຮູບດາວທີ່ຮູ້ຈັກໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການ collision ກັບໂລກ, ສະຖິຕິທີ່ຫນ້າຕົກໃຈທີ່ສຸດໃນ infographic ແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ NASA ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບພຽງແຕ່ຫນ້ອຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກຂະຫນາດນີ້. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ມີ​ຮູບ​ດາວ​ທີ່​ກວ້າງ 14,000 ​ແມັດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 140 ດວງ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ກຳນົດ​ຕົວ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ດາວ​ທີ່​ກວ້າງ​ປະມານ 50 ໜ່ວຍ 1 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ຊຸມຊົນປ້ອງກັນດາວເຄາະ, ປະກອບດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. infographic ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາແລະຕິດຕາມຮູບດາວທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເຫຼົ່ານີ້. ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມ, ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານ infographics, ສາມາດຊ່ວຍດົນໃຈບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການລ່າສັດສໍາລັບວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Universe Today

By Robert Andrew

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