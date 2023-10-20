ກະແສເຮືອບິນທີ່ລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບຂອງລັກສະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ. ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນສາຍນ້ຳຂອງເຮືອບິນທີ່ມີຄວາມໄວສູງທີ່ກວ້າງກວ່າ 3,000 ໄມລ໌ ແລະນັ່ງຢູ່ເໜືອຊັ້ນເມກຫຼັກທີ່ເສັ້ນສູນສູດຂອງດາວພະຫັດ.
ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາ Ricardo Hueso ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Basque ປະເທດໃນເມືອງ Bilbao ປະເທດສະເປນ, ສະແດງຄວາມແປກໃຈຕໍ່ການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນສະເຫມີເປັນຕາບອດໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນປັດຈຸບັນປະກົດວ່າເປັນລັກສະນະທີ່ຊັດເຈນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມໄດ້ພ້ອມກັບຄວາມໄວຂອງດາວເຄາະ. ໝູນວຽນ.”
ກະແສລົມສະແດງເຖິງລະບົບສະພາບອາກາດທີ່ເຄື່ອນທີ່ ແລະເຄື່ອນທີ່ໄວເທິງດາວພະຫັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບບັນຍາກາດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນແລະການພັດທະນາຕະຫຼອດໄປຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ເຊັ່ນ Jupiter.
ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍກ້ອງໂທລະທັດອະວະກາດ James Webb ສະໜອງລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງເທິງເມກຂອງດາວພະຫັດ, ແສງອາວະກາດ, ແລະວົງແຫວນທີ່ອ່ອນເພຍ. ມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສຶກສາຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ NASA ເພື່ອເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ສັບສົນແລະລັກສະນະຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່.
ການຄົ້ນພົບຂອງສາຍນ້ ຳ jet ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂັ້ນສູງເຊັ່ນກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb ໃນການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
(ທີ່ມາ: NASA)
ນິຍາມ:
– Jet Stream: ເປັນກະແສອາກາດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ແຄບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ມັກຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດແລະການເຄື່ອນທີ່ຂອງອາກາດ.
– ອາຍແກັສຍັກ: ເປັນດາວເຄາະຂະຫນາດໃຫຍ່ຕົ້ນຕໍປະກອບດ້ວຍໄຮໂດເຈນແລະ helium, ເຊັ່ນ Jupiter ແລະ Saturn.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: https://www.nasa.gov/