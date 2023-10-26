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ຮູບພາບໃຫມ່ຂອງ Jupiter ເປີດເຜີຍຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະປະກົດການທາງຈິດ

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
ຮູບພາບໃຫມ່ຂອງ Jupiter ເປີດເຜີຍຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະປະກົດການທາງຈິດ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນາ​ຊາ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຈັບ​ໃຈ​ຂອງ​ອາຍ​ແກັສ​ຍັກ​ດາວ​ພະ​ຫັດ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ຮູບ​ໜ້າ​ແບບ Picasso. ຮູບ​ຖ່າຍ​ທີ່​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Juno ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບິນ​ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ຫັດ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 54 ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Instagram ຂອງ​ນາ​ຊາ.

ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເມກ​ທີ່​ໝູນ​ວຽນ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຕາ​ສອງ, ດັງ, ແລະ​ປາກ, ທີ່​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ຮູບ​ແຕ້ມ Picasso. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກປະກົດການທາງຈິດທີ່ເອີ້ນວ່າ paeidolia - ແນວໂນ້ມຂອງຄົນເຮົາທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ແບບສຸ່ມ. Nasa ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງຕະຫຼົກກ່ຽວກັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຕົກລົງ. ຂ້ອຍ​ມັກ​ມັນ. Picasso!”

ດາວພະຫັດ, ດ້ວຍຂະໜາດມະຫາສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດ, ສະໜອງຜ້າໃບສໍາລັບການຫຼິ້ນແສງ ແລະ ເງົາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ໃນຮູບພາບສະເພາະນີ້, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງໃບຫນ້າຂອງ Jupiter ແມ່ນ shrouded ໃນຄວາມມືດ, ເປັນຕົວແທນໃນຕອນກາງຄືນຂອງຕົນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ​ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ, ​ເມກ​ໝອກ​ທີ່​ສົດ​ໃສ​ພັດ​ອາບ​ຢູ່​ໃນ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Juno ໄດ້​ຈັບ​ພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ນີ້ ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ທາງ 4,800 ໄມ​ເໜືອ​ເມກ​ຂອງ​ດາວ​ພະ​ຫັດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຂອງມັນ, Juno ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.

ປະກົດການຂອງ paeidolia ແມ່ນຝັງເລິກຢູ່ໃນມະນຸດ. ມັນມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອເບິ່ງຮູບຊົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຫຼືຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະສິ່ງກະຕຸ້ນ, ເຊັ່ນ: ເມກ ຫຼືວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການຮັບຮູ້ຮູບແບບ ແລະໃບຫນ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ເມື່ອກ່ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກຈິດ, paeidolia ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສ່ວນປົກກະຕິຂອງປະສົບການຂອງມະນຸດ.

ຮູບພາບນີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍ Nasa ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ກົງກັບວັນເກີດຄົບຮອບ 142 ປີຂອງສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງ, Picasso. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງຄວາມງາມທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະວິທີການທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?

Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ບຸກຄົນຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າຫຼືຮູບຮ່າງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ເປັນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມຫຼືບໍ່ຊັດເຈນ. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພົບເລື້ອຍ ແລະມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອເບິ່ງສິ່ງຂອງເຊັ່ນ: ເມກ, ໂງ່ນຫີນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງປ້ຳໄຟຟ້າ.

Nasa ຈັບພາບຂອງ Jupiter ໄດ້ແນວໃດ?

ຮູບພາບຂອງດາວພະຫັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃບຫນ້າແບບ Picasso, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຍານອາວະກາດ Juno ໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ກັບດາວເຄາະຄັ້ງທີ 54. ຍານອະວະກາດໄດ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເມກຂອງດາວພະຫັດປະມານ 4,800 ໄມລ໌, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກ.

paeidolia ເປັນປະສົບການຂອງມະນຸດປົກກະຕິບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, paeidolia ຖືກຖືວ່າເປັນສ່ວນປົກກະຕິຂອງປະສົບການຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຂອງໂຣກຈິດ, ການຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມແມ່ນເປັນເຫດການທົ່ວໄປໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

Picasso ແມ່ນໃຜ?

Pablo Picasso ເປັນນັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແອສປາໂຍນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວເລກທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນສິລະປະສະຕະວັດທີ 20. ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນການເຄື່ອນໄຫວສິລະປະຕ່າງໆ, ລວມທັງ Cubism ແລະ Surrealism. ວຽກງານຂອງ Picasso ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງສໍາລັບການປະດິດສ້າງແລະວິໄສທັດສິລະປະຂອງຕົນ.

ກະລຸນາ, ໃຫ້ URL ຂອງໂດເມນຈາກບ່ອນທີ່ທ່ານເອົາເນື້ອໃນໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

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