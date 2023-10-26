ຮູບພາບໃຫມ່ຂອງ Jupiter ເປີດເຜີຍຄວາມງາມທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະປະກົດການທາງຈິດ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນາຊາໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກດາວພະຫັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າສົນໃຈທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບໜ້າແບບ Picasso. ຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານອາວະກາດ Juno ໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ກັບເຂດພາກເໜືອຂອງດາວພະຫັດເປັນຄັ້ງທີ 54 ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນບັນຊີ Instagram ຂອງນາຊາ.
ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເມກທີ່ໝູນວຽນຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງເປັນຕາສອງ, ດັງ, ແລະປາກ, ທີ່ລະນຶກເຖິງຮູບແຕ້ມ Picasso. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກປະກົດການທາງຈິດທີ່ເອີ້ນວ່າ paeidolia - ແນວໂນ້ມຂອງຄົນເຮົາທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ແບບສຸ່ມ. Nasa ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງຕະຫຼົກກ່ຽວກັບຄວາມຄ້າຍຄືກັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຕົກລົງ. ຂ້ອຍມັກມັນ. Picasso!”
ດາວພະຫັດ, ດ້ວຍຂະໜາດມະຫາສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດ, ສະໜອງຜ້າໃບສໍາລັບການຫຼິ້ນແສງ ແລະ ເງົາ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ. ໃນຮູບພາບສະເພາະນີ້, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງໃບຫນ້າຂອງ Jupiter ແມ່ນ shrouded ໃນຄວາມມືດ, ເປັນຕົວແທນໃນຕອນກາງຄືນຂອງຕົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງ, ເມກໝອກທີ່ສົດໃສພັດອາບຢູ່ໃນແສງຕາເວັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
ຍານອາວະກາດ Juno ໄດ້ຈັບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ ຈາກໄລຍະທາງ 4,800 ໄມເໜືອເມກຂອງດາວພະຫັດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນຂອງມັນ, Juno ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວເຄາະ.
ປະກົດການຂອງ paeidolia ແມ່ນຝັງເລິກຢູ່ໃນມະນຸດ. ມັນມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອເບິ່ງຮູບຊົງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຫຼືຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະສິ່ງກະຕຸ້ນ, ເຊັ່ນ: ເມກ ຫຼືວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການຮັບຮູ້ຮູບແບບ ແລະໃບຫນ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ເມື່ອກ່ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກຈິດ, paeidolia ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນສ່ວນປົກກະຕິຂອງປະສົບການຂອງມະນຸດ.
ຮູບພາບນີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍ Nasa ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ກົງກັບວັນເກີດຄົບຮອບ 142 ປີຂອງສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງ, Picasso. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈເຖິງຄວາມງາມທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ ແລະວິທີການທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ບຸກຄົນຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າຫຼືຮູບຮ່າງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້, ເປັນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມຫຼືບໍ່ຊັດເຈນ. ມັນເປັນປະສົບການທີ່ພົບເລື້ອຍ ແລະມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອເບິ່ງສິ່ງຂອງເຊັ່ນ: ເມກ, ໂງ່ນຫີນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງປ້ຳໄຟຟ້າ.
Nasa ຈັບພາບຂອງ Jupiter ໄດ້ແນວໃດ?
ຮູບພາບຂອງດາວພະຫັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃບຫນ້າແບບ Picasso, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຍານອາວະກາດ Juno ໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ກັບດາວເຄາະຄັ້ງທີ 54. ຍານອະວະກາດໄດ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເມກຂອງດາວພະຫັດປະມານ 4,800 ໄມລ໌, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດບັນທຶກລາຍລະອຽດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງອາຍແກັສຍັກ.
paeidolia ເປັນປະສົບການຂອງມະນຸດປົກກະຕິບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, paeidolia ຖືກຖືວ່າເປັນສ່ວນປົກກະຕິຂອງປະສົບການຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຂອງໂຣກຈິດ, ການຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມແມ່ນເປັນເຫດການທົ່ວໄປໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.
Picasso ແມ່ນໃຜ?
Pablo Picasso ເປັນນັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງແອສປາໂຍນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວເລກທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນສິລະປະສະຕະວັດທີ 20. ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນການເຄື່ອນໄຫວສິລະປະຕ່າງໆ, ລວມທັງ Cubism ແລະ Surrealism. ວຽກງານຂອງ Picasso ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງສໍາລັບການປະດິດສ້າງແລະວິໄສທັດສິລະປະຂອງຕົນ.
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