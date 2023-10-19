ຮູບພາບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ອົງການ NASA ເຜີຍແຜ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເມື່ອຊາວອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນໄດ້ເຫັນສຸລິຍະຄາດເປັນວົງກົມໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ. ພາບດັ່ງກ່າວ, ຖ່າຍໂດຍນັກຖ່າຍຮູບ EPIC ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງບ່ອນສັງເກດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດເລິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂລກມືດລົງໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຜ່ານໄປຕໍ່ໜ້າດວງອາທິດ.
ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມເກີດຂຶ້ນເມື່ອເງົາຂອງດວງຈັນຂ້າມຜ່ານໂລກ, ສ້າງເປັນ "ວົງຂອງໄຟ" ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ເຫດການ eclipse ຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນຂ້າມຜ່ານສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຮູບພາບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖ່າຍຈາກຈຸດທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ, ລະຫວ່າງດວງຕາເວັນກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ທັດສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້ານ້ອຍກວ່າຕົວຈິງ. ເສັ້ນທາງ eclipse ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Oregon ແລະໄດ້ເຄື່ອນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໂດຍມີການເບິ່ງເຫັນໃນ Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, ບາງສ່ວນຂອງຄາລິຟໍເນຍ, Idaho, Colorado, ແລະ Arizona.
ເງົາຂອງ eclipse ເຕັມໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 11: 58 am ຕາມເວລາກາງເວັນກາງເວັນແລະພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ແວ່ນຕາທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງຕາຂອງເຈົ້າໃນເວລາເບິ່ງແສງຕາເວັນ eclipse ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ເປັນອຸປະຖໍາຕາມກຳນົດການຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນສະຫະລັດແມ່ນກຳນົດເປັນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039, ແສງຕາເວັນທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງຈາກລັດເທັກຊັສຫາເມນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024. ເຝົ້າລະວັງເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກຖ່າຍຮູບ EPIC ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດ Deep Space Observatory
- ບັນນາທິການ National Geographic ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານອະວະກາດ Allie Yang
– Angelica Stabile ຂອງ Fox News Digital
- ຊີວິດຂອງ Fox News
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