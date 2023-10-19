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ຮູບ​ພາບ​ໃໝ່​ຈາກ NASA ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຸ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ຮອບ​ປີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເໜືອ

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ຮູບ​ພາບ​ໃໝ່​ຈາກ NASA ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສຸ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ຮອບ​ປີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ເໜືອ

ຮູບ​ພາບ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ທີ່​ອົງ​ການ NASA ເຜີຍ​ແຜ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ ເມື່ອ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ເຫັນ​ສຸ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ເປັນ​ວົງ​ກົມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ຕຸ​ລາ. ພາບດັ່ງກ່າວ, ຖ່າຍໂດຍນັກຖ່າຍຮູບ EPIC ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງບ່ອນສັງເກດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດເລິກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂລກມືດລົງໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນຜ່ານໄປຕໍ່ໜ້າດວງອາທິດ.

ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງກົມເກີດຂຶ້ນເມື່ອເງົາຂອງດວງຈັນຂ້າມຜ່ານໂລກ, ສ້າງເປັນ "ວົງຂອງໄຟ" ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມ. ເຫດການ eclipse ຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນຂ້າມຜ່ານສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຮູບ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ຈຸດ​ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ປະມານ 1.5 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ, ລະຫວ່າງ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ກັບ​ດາວ​ເຄາະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ທັດສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້ານ້ອຍກວ່າຕົວຈິງ. ເສັ້ນທາງ eclipse ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Oregon ແລະໄດ້ເຄື່ອນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໂດຍມີການເບິ່ງເຫັນໃນ Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, ບາງສ່ວນຂອງຄາລິຟໍເນຍ, Idaho, Colorado, ແລະ Arizona.

ເງົາຂອງ eclipse ເຕັມໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 11: 58 am ຕາມເວລາກາງເວັນກາງເວັນແລະພຽງແຕ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ແວ່ນຕາທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງຕາຂອງເຈົ້າໃນເວລາເບິ່ງແສງຕາເວັນ eclipse ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ເປັນອຸປະຖໍາຕາມກຳນົດການຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນສະຫະລັດແມ່ນກຳນົດເປັນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039, ແສງຕາເວັນທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງຈາກລັດເທັກຊັສຫາເມນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2024. ເຝົ້າລະວັງເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້!

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ນັກຖ່າຍຮູບ EPIC ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດ Deep Space Observatory
- ບັນ​ນາ​ທິ​ການ National Geographic ແລະ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ອະ​ວະ​ກາດ Allie Yang
– Angelica Stabile ຂອງ Fox News Digital
- ຊີວິດຂອງ Fox News

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By Gabriel Botha

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