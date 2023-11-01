ການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງປະກົດການຊັ້ນສູງ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບໃໝ່ທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປະມານ 1,500 ປີກ່ອນ—ເປັນດາວໜ່ວຍໃຫຍ່ຢູ່ໃນກາແລັກຊີຂອງພວກເຮົາທີ່ໝົດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍ ແລະລົ້ມລົງໃສ່ຕົວມັນເອງ. ອົງການອະວະກາດໄດ້ປ່ອຍຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ອອກມາພ້ອມກັບການສຶກສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງດາວຕາຍ.
ກ້ອງຖ່າຍພາບ X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), telescope ຫລ້າສຸດຂອງ NASA, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້. ກ້ອງວິທັດສະພາບໄດ້ສ້າງສະຖິຕິ 17 ວັນເພື່ອສັງເກດລົມພະລັງງານ, ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວທີ່ສຸດທີ່ມັນໄດ້ແນໃສ່ວັດຖຸດຽວນັບແຕ່ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້. pulsar, ຮູ້ຈັກເປັນ PSR B1509-58, ໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Chandra X-ray Observatory ຂອງ NASA ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນປີ 2001, ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນປະມານ 16,000 ປີແສງ.
ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການຂະຫຍາຍນີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງດາວທີ່ຕາຍໄປ. ຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາຂອງການສຶກສາ, Roger Romani ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ມູນ IXPE ໄດ້ສະຫນອງແຜນທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄັ້ງທໍາອິດໃນ "ມື." ລາວໄດ້ແຕ້ມການປຽບທຽບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄົ້ນພົບນີ້: "ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຜະລິດ X-rays ເດີນທາງໄປຕາມສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ກໍານົດຮູບຮ່າງພື້ນຖານຂອງ nebula, ຄືກັບກະດູກທີ່ເຮັດຢູ່ໃນມືຂອງຄົນ."
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລົມພັດຊາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຜ່ລາມຢູ່ໃນປະກົດການ cosmic ນີ້. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນແລະເປີດປະຕູສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງດາວຕາຍແລະພຶດຕິກໍາຂອງສານໃນຈັກກະວານ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
1. ລົມພະຍຸແມ່ນຫຍັງ?
ລົມ pulsar ໝາຍເຖິງອະນຸພາກພະລັງງານສູງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ pulsar, ດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງ, ໝູນວຽນ.
2. Imaging X-ray Polarimetry Explorer ເຮັດວຽກແນວໃດ?
telescope IXPE ໃຊ້ polarimetry, ເຕັກນິກການວັດແທກ polarization ຂອງ X-rays, ເພື່ອສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
3. ເຮົາໄດ້ບົດຮຽນຫຍັງຈາກການສຶກສາດາວຕາຍ?
ການສຶກສາດາວທີ່ຕາຍແລ້ວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງດວງດາວ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດ, ແລະຂະບວນການທີ່ສ້າງຮູບກາລັກຊີ.
4. ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນພົບ IXPE ຂອງຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລົມ pulsar ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລົມ pulsar ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນທົ່ວໄປໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກພື້ນຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະກົດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.