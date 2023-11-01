ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງປະກົດການຊັ້ນສູງ

ByRobert Andrew

Nov 1, 2023
ການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຫຼືອຂອງປະກົດການຊັ້ນສູງ

ອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບໃໝ່ທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປະມານ 1,500 ປີກ່ອນ—ເປັນດາວໜ່ວຍໃຫຍ່ຢູ່ໃນກາແລັກຊີຂອງພວກເຮົາທີ່ໝົດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍ ແລະລົ້ມລົງໃສ່ຕົວມັນເອງ. ອົງການ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອອກ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ດາວ​ຕາຍ.

ກ້ອງຖ່າຍພາບ X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), telescope ຫລ້າສຸດຂອງ NASA, ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຫຼົ່ານີ້. ກ້ອງ​ວິ​ທັດ​ສະ​ພາບ​ໄດ້​ສ້າງ​ສະຖິຕິ 17 ວັນ​ເພື່ອ​ສັງ​ເກດ​ລົມ​ພະ​ລັງ​ງານ, ​ເປັນ​ໄລຍະ​ເວລາ​ທີ່​ຍາວ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ວັດຖຸ​ດຽວ​ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້. pulsar, ຮູ້ຈັກເປັນ PSR B1509-58, ໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Chandra X-ray Observatory ຂອງ NASA ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນປີ 2001, ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນປະມານ 16,000 ປີແສງ.

ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການຂະຫຍາຍນີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງດາວທີ່ຕາຍໄປ. ຜູ້ຂຽນຊັ້ນນໍາຂອງການສຶກສາ, Roger Romani ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ມູນ IXPE ໄດ້ສະຫນອງແຜນທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຄັ້ງທໍາອິດໃນ "ມື." ລາວໄດ້ແຕ້ມການປຽບທຽບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄົ້ນພົບນີ້: "ອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ຜະລິດ X-rays ເດີນທາງໄປຕາມສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ກໍານົດຮູບຮ່າງພື້ນຖານຂອງ nebula, ຄືກັບກະດູກທີ່ເຮັດຢູ່ໃນມືຂອງຄົນ."

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລົມພັດຊາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຜ່ລາມຢູ່ໃນປະກົດການ cosmic ນີ້. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນແລະເປີດປະຕູສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງດາວຕາຍແລະພຶດຕິກໍາຂອງສານໃນຈັກກະວານ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

1. ລົມພະຍຸແມ່ນຫຍັງ?

ລົມ pulsar ໝາຍເຖິງອະນຸພາກພະລັງງານສູງທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກ pulsar, ດາວນິວຕຣອນທີ່ມີແມ່ເຫຼັກສູງ, ໝູນວຽນ.

2. Imaging X-ray Polarimetry Explorer ເຮັດວຽກແນວໃດ?

telescope IXPE ໃຊ້ polarimetry, ເຕັກນິກການວັດແທກ polarization ຂອງ X-rays, ເພື່ອສຶກສາວັດຖຸຊັ້ນສູງແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

3. ເຮົາ​ໄດ້​ບົດຮຽນ​ຫຍັງ​ຈາກ​ການ​ສຶກສາ​ດາວ​ຕາຍ?

ການສຶກສາດາວທີ່ຕາຍແລ້ວສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນວົງຈອນຊີວິດຂອງດວງດາວ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດ, ແລະຂະບວນການທີ່ສ້າງຮູບກາລັກຊີ.

4. ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນພົບ IXPE ຂອງຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລົມ pulsar ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຫຍັງ?

ການຄົ້ນພົບຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນລົມ pulsar ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນທົ່ວໄປໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກພື້ນຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະກົດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.

By Robert Andrew